At Folsom Prison: la oda de Johnny Cash a los reclusos y a sus propias penurias

El 13 de enero de 1968 un hito ocurrió en la prisión estatal de Folsom, en California: Johnny Cash, poco antes de consagrarse como el rey de la música country, realizó dos conciertos en el lugar y grabó su primer álbum en vivo frente a una audiencia de más de 2.000 reclusos.

En una jornada llena de respeto y florecimiento artístico, el cantante estadounidense no solo pudo establecerse como una estrella, sino que también cambió la historia de la música para siempre con un acto hasta ese entonces casi inédito. Hoy se cumplen 58 años desde ese acontecimiento.

Cash ya había iniciado una carrera exitosa con canciones como I walk the line, Understand your man o Ring of fire, lo que lo plantó como un rostro popular en Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 1960. Sin embargo, el cantante se vio en la necesidad de revitalizar su carrera a fines de los 60, lo que le permitió, entre su depresión, alcoholismo y adicciones, coquetear con una idea que no era nueva para él, pero que seguía siendo una iniciativa especial: grabar música en una cárcel.

Primeros acercamientos

El interés del Hombre de Negro por los prisioneros no surge desde una idea comercial. Según Tommy Cash, su hermano, “siempre se identificó con los desvalidos. Se identificaba con los prisioneros porque muchos de ellos han cumplido sentencia y se han rehabilitado en algunos casos, pero aún así eran mantenidos ahí el resto de sus vidas. Él sentía una gran empatía por esas personas”.

En 1953, mientras cumplía con su servicio militar en Alemania, Cash vio la película de Crane Wilbur Dentro de los muros de la prisión de Folsom. Según declaraciones del cantante en el documental Johnny Cash en la prisión de Folsom (2008), esto lo motivó a “querer escribir una canción sobre cómo él se imaginaba estar en prisión”. De ahí nació Folsom Prison Blues, canción lanzada en 1955 sobre un hombre que le disparó a otro en Reno “solo para verlo morir”. Su acercamiento al encierro carcelario impactó a reclusos de todo Estados Unidos, quienes empezaron a escribirle al artista para pedirle que tocara en sus cárceles.

Así, Cash hizo su primer concierto en un recinto penitenciario en la Prisión Estatal de Huntsville, Texas, durante 1957, el cual tuvo una gran recepción y lo inspiró a seguir tocando para ese público. Al año siguiente, interpretó sus canciones frente a los reos de la prisión de San Quentin, California. Este último fue un evento especial porque cambió la vida de Merle Haggard, quien cumplía pena de cárcel por robo y encontró su vocación en la música country gracias a ese concierto, género gracias al cual consolidó una carrera musical prolífica hasta su fallecimiento en 2016. “Cuando se marchó, todos en ese lugar se volvieron fans de Johnny Cash”, declaró en una entrevista con BBC.

Folsom y su magia

La idea de tocar en una cárcel no era nueva para Cash, por lo que, en el difícil escenario personal que le afligía y el turbulento cambio de liderazgo por el que pasaba Columbia Records (su sello discográfico), para el cantante no fue difícil sugerirla y hallar apoyo. Además, tenía interés en dar un concierto en ese recinto penitenciario desde que compuso Folsom Prison Blues.

De esta forma, el rey del country concretó dos presentaciones en vivo en la prisión de Folsom a realizarse el 13 de enero de 1968, a las 9:40 A.M y a las 12:40 P.M (en caso de que la primera no hubiese sido satisfactoria). Debido a su cercanía con los presos, sintió la responsabilidad de dar un buen espectáculo. Ensayó su repertorio e incorporó el día anterior la canción Greystone Chapel, compuesta por Glen Sherley, recluso de Folsom.

El día de los conciertos, el maestro de ceremonias Hugh Cherry presentó el evento y animó a los reclusos a participar en la actuación de Cash. El cantante estadounidense Carl Perkins inauguró el espectáculo con Blue suede shoes, seguido de los Statler Brothers, que interpretaron Flowers on the wall y This old house. Luego, Johnny Cash tocó 16 canciones, entre las que incluyó Folsom Prison Blues, Green, green grass of home, Send a picture of mother, Cocaine blues y I still miss someone, todas vinculadas a dolores, ausencias, intimidades y experiencias carcelarias. El evento también contó con June Carter, quien se unió a Cash para los duetos.

El público de reclusos escuchaba apasionado y enérgico, de manera contrastante con el carácter melancólico de las canciones. A pesar de la presencia de guardias armados en los pasillos que los vigilaban y la prohibición de que estuvieran de pie, la audiencia se hizo notar y disfrutó el concierto.

Uno de los momentos más memorables fue cuando, durante una de las presentaciones en vivo, Johnny Cash reprendió a un hombre que dijo “¡Oh, demonios!”, respondiéndole: “Solo quería decirles que este programa se está grabando para un álbum lanzado por Columbia Records, así que no pueden decir ‘infierno’ ni ‘mierda’ ni nada por el estilo”.

Influencia

At Folsom Prison fue lanzado y alcanzó el número uno en las listas de música country de Billboard. Fue el primer álbum en vivo de Cash y revitalizó su carrera, consolidando al artista como una figura ligada a los prisioneros.

En su canción de 1971 Man in black, el músico explica que adoptó su ropa oscura característica en solidaridad con “los pobres y los golpeados”, así como con “el preso que ha pagado durante mucho tiempo por su crimen”. Asimismo, el cantante testificó ante el Congreso y se reunió con el presidente Richard Nixon para discutir la reforma penitenciaria en 1972, lo que marcó el desarrollo de una lucha en nombre de los encarcelados que se prolongó por toda su carrera. En 2012, la revista Rolling Stone posicionó al álbum en el puesto 88 de su lista de los 500 Álbumes más grandes de todos los tiempos.

La ciudad de Folsom rinde homenaje al legado del cantante hasta la actualidad con la Ruta Johnny Cash, un sendero de 4,4 kilómetros con instalaciones artísticas dedicadas al músico y su show en prisión.