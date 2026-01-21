Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

Tras lanzar una nueva entrega de su antología sobre asesinos seriales (Monstruo: La historia de Ed Gein, Netflix) y generar alboroto con su serie sobre un grupo de abogadas de Los Angeles (Todo vale, Disney+), Ryan Murphy presenta su nueva apuesta en el streaming: Belleza perfecta, un acercamiento en clave de thriller y ciencia ficción a los cánones de belleza en el mundo actual, que llega a la plataforma Disney+ con sus tres primeros capítulos este miércoles 21.

Adaptación de los cómics de Jeremy Haun y Jason A. Hurley, la producción sigue a dos agentes del FBI (Evan Peters y Rebecca Hall) que descubren una retorcida trama mientras investigan la misteriosa muerte de supermodelos internacionales.

En el camino se encuentran con la existencia de un virus de transmisión sexual que transforma a personas en versiones de perfección física hegemónica, pero con efectos devastadores, y atraen la atención de “The Corporation” (Ashton Kutcher), un multimillonario tecnológico que ha creado en secreto una droga llamada “The Beauty”. Frente a la amenaza que representan para su imperio, el magnate libera a su asesino a sueldo (Anthony Ramos).

“Ryan Murphy tiene un olfato para el espíritu de la época, para lo actual, de lo que todos estamos hablando. Él lo hace de manera subversiva y provocadora, y aún más digno de discusión”, indica Rebecca Hall en una conferencia a la que asiste Culto.

Kutcher, por su parte, se detiene en las particularidades de una época en la que van al alza los fármacos inyectables para la diabetes y la pérdida de peso (él mismo cita a Ozempic, Wegovy y Mounjaro), las cirugías estéticas y hasta la edición genética.

“Fusionas todo eso en una sola cosa, y es una toma y ​​se llama Belleza perfecta. Y la pregunta es: ¿qué estás dispuesto a sacrificar por eso? ¿Y qué riesgos estás dispuesto a correr? Creo que eso es increíblemente mordaz. Y creo que Ryan, como se mencionó, siempre está al tanto de las decisiones que todos tomamos a diario. ¿Qué crema para la piel voy a usar? ¿Qué tipo de champú voy a usar? Todas estas cosas son decisiones diarias, y esta serie las explora y te hace hacerte esas preguntas sobre ti mismo y sobre tu visión del mundo”, explica el actor.

Jeremy Pope, quien encarna a un hombre sin rumbo que se cruza con una figura misteriosa que le da un nuevo propósito en la vida, también opina: “La serie comienza de una manera muy vanidosa y física, pero luego hablamos de un niño que quizá tiene una enfermedad o algo que no le ha permitido vivir plenamente, y como padre o como persona que observa esto, ¿qué darías por ver a alguien alcanzar su belleza y su luz? Creo que es una conversación interesante”.

Filmada en París, Venecia, Roma y New York, la producción cuenta entre sus estrellas invitadas con Isabella Rossellini, Ben Platt, Vincent D’Onofrio, las modelos Bella Hadid y Amelia Gray Hamlin, y a Lux Pascal. La actriz chilena, quien tiene un rol secundario en la historia, asistió a la premiere que se celebró en el MoMA la semana pasada.

Dos agentes y un villano

En su centro, fuera de todas las excentricidades del mundo que retrata, están un villano y dos agentes intentando hacer el bien. Kutcher, quien no tenía un rol estable en televisión desde el final de The ranch, asegura que procuró entender y no juzgar a su sombrío rol.

“Tengo que ver al personaje como un buen tipo que está haciendo algo bueno. Tengo que ver al personaje como alguien que espera que esto ayude a las personas a vivir vidas mejores, más felices y más plenas. Y que si hay una versión bastarda de esta droga en el mercado que está dañando a las personas, tengo que contenerla antes de que se convierta en un problema”, plantea.

Belleza perfecta le ofreció la oportunidad opuesta a Evan Peters, acostumbrado a dar vida a villanos en los proyectos de Ryan Murphy (el más reciente, Jeffrey Dahmer en la serie de Netflix). “Es un alivio”, reconoce. “Cuando (Murphy) me lo propuso, dijo: va a haber secuencias de acción geniales. Y hay un romance complicado con Jordan, interpretada por Rebecca Hall”.

Esa complicación entre los dos personajes reside en que, aparte de ser colegas, son amigos con ventaja. “Ambos creen que no hay nada más, aunque es una completa mentira. Simplemente se niegan a ser vulnerables el uno con el otro. Ambos son muy orgullosos, como del tipo que le teme a la intimidad emocional”, afirma Hall.

Tras la emisión de sus tres primeros episodios, la serie mostrará un nuevo capítulo todos los miércoles. La excepción será las últimas dos semanas, donde se estrenarán dos juntos.