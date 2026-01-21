SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    La producción gira en torno a dos agentes del FBI que descubren una retorcida trama mientras investigan la misteriosa muerte de supermodelos internacionales. La actriz chilena es parte de un elenco que también integran Evan Peters, Isabella Rossellini y Rebecca Hall. Hoy Disney+ lanza sus tres primeros episodios.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    Tras lanzar una nueva entrega de su antología sobre asesinos seriales (Monstruo: La historia de Ed Gein, Netflix) y generar alboroto con su serie sobre un grupo de abogadas de Los Angeles (Todo vale, Disney+), Ryan Murphy presenta su nueva apuesta en el streaming: Belleza perfecta, un acercamiento en clave de thriller y ciencia ficción a los cánones de belleza en el mundo actual, que llega a la plataforma Disney+ con sus tres primeros capítulos este miércoles 21.

    Adaptación de los cómics de Jeremy Haun y Jason A. Hurley, la producción sigue a dos agentes del FBI (Evan Peters y Rebecca Hall) que descubren una retorcida trama mientras investigan la misteriosa muerte de supermodelos internacionales.

    En el camino se encuentran con la existencia de un virus de transmisión sexual que transforma a personas en versiones de perfección física hegemónica, pero con efectos devastadores, y atraen la atención de “The Corporation” (Ashton Kutcher), un multimillonario tecnológico que ha creado en secreto una droga llamada “The Beauty”. Frente a la amenaza que representan para su imperio, el magnate libera a su asesino a sueldo (Anthony Ramos).

    “Ryan Murphy tiene un olfato para el espíritu de la época, para lo actual, de lo que todos estamos hablando. Él lo hace de manera subversiva y provocadora, y aún más digno de discusión”, indica Rebecca Hall en una conferencia a la que asiste Culto.

    Kutcher, por su parte, se detiene en las particularidades de una época en la que van al alza los fármacos inyectables para la diabetes y la pérdida de peso (él mismo cita a Ozempic, Wegovy y Mounjaro), las cirugías estéticas y hasta la edición genética.

    “Fusionas todo eso en una sola cosa, y es una toma y ​​se llama Belleza perfecta. Y la pregunta es: ¿qué estás dispuesto a sacrificar por eso? ¿Y qué riesgos estás dispuesto a correr? Creo que eso es increíblemente mordaz. Y creo que Ryan, como se mencionó, siempre está al tanto de las decisiones que todos tomamos a diario. ¿Qué crema para la piel voy a usar? ¿Qué tipo de champú voy a usar? Todas estas cosas son decisiones diarias, y esta serie las explora y te hace hacerte esas preguntas sobre ti mismo y sobre tu visión del mundo”, explica el actor.

    Jeremy Pope, quien encarna a un hombre sin rumbo que se cruza con una figura misteriosa que le da un nuevo propósito en la vida, también opina: “La serie comienza de una manera muy vanidosa y física, pero luego hablamos de un niño que quizá tiene una enfermedad o algo que no le ha permitido vivir plenamente, y como padre o como persona que observa esto, ¿qué darías por ver a alguien alcanzar su belleza y su luz? Creo que es una conversación interesante”.

    Filmada en París, Venecia, Roma y New York, la producción cuenta entre sus estrellas invitadas con Isabella Rossellini, Ben Platt, Vincent D’Onofrio, las modelos Bella Hadid y Amelia Gray Hamlin, y a Lux Pascal. La actriz chilena, quien tiene un rol secundario en la historia, asistió a la premiere que se celebró en el MoMA la semana pasada.

    Dos agentes y un villano

    En su centro, fuera de todas las excentricidades del mundo que retrata, están un villano y dos agentes intentando hacer el bien. Kutcher, quien no tenía un rol estable en televisión desde el final de The ranch, asegura que procuró entender y no juzgar a su sombrío rol.

    “Tengo que ver al personaje como un buen tipo que está haciendo algo bueno. Tengo que ver al personaje como alguien que espera que esto ayude a las personas a vivir vidas mejores, más felices y más plenas. Y que si hay una versión bastarda de esta droga en el mercado que está dañando a las personas, tengo que contenerla antes de que se convierta en un problema”, plantea.

    Belleza perfecta le ofreció la oportunidad opuesta a Evan Peters, acostumbrado a dar vida a villanos en los proyectos de Ryan Murphy (el más reciente, Jeffrey Dahmer en la serie de Netflix). “Es un alivio”, reconoce. “Cuando (Murphy) me lo propuso, dijo: va a haber secuencias de acción geniales. Y hay un romance complicado con Jordan, interpretada por Rebecca Hall”.

    Esa complicación entre los dos personajes reside en que, aparte de ser colegas, son amigos con ventaja. “Ambos creen que no hay nada más, aunque es una completa mentira. Simplemente se niegan a ser vulnerables el uno con el otro. Ambos son muy orgullosos, como del tipo que le teme a la intimidad emocional”, afirma Hall.

    Tras la emisión de sus tres primeros episodios, la serie mostrará un nuevo capítulo todos los miércoles. La excepción será las últimas dos semanas, donde se estrenarán dos juntos.

    Lee también:

    Más sobre:SeriesBelleza PerfectaDisney+HuluEvan PetersRebecca HallAshton KutcherAnthony RamosJeremy PopeBella HadidBen PlattIsabella RosselliniLux PascalVincent D’OnofrioThe BeautyRyan MurphyMatt HodgsonSeries de CultoQue Ver

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo defiende gestión del gobierno de cuestionamientos de Kast y Campos

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    Elizalde y Alvarado abrirán ronda de bilaterales entre ministros de Boric y Kast

    Fiscal regional Barros y persecutores Jacir y Cabrera se suman al juego de tronos para quedarse con la Centro Norte

    Alzar secreto bancario y escéptica del cierre de fronteras: las definiciones de Steinert antes de llegar al gabinete de Kast

    Cómo Kast pasó de denunciar a Jaime Campos en Fiscalía por soborno y cohecho a integrarlo a su gabinete

    Lo más leído

    1.
    Susana García, directora ejecutiva de TVN, y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Susana García, directora ejecutiva de TVN, y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    2.
    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    3.
    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    4.
    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Slavia Praga vs. Barcelona en TV y streaming

    Vallejo defiende gestión del gobierno de cuestionamientos de Kast y Campos
    Chile

    Vallejo defiende gestión del gobierno de cuestionamientos de Kast y Campos

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise en TV y streaming

    Elizalde y Alvarado abrirán ronda de bilaterales entre ministros de Boric y Kast

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo
    Negocios

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo

    El intenso día después de Quiñenco: una jornada plena de directorios extraordinarios para reemplazar a Francisco Pérez Mackenna

    Bethia vende casi $80 mil millones en acciones de Falabella

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista
    Tendencias

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país

    El palo de Lucero a Colo Colo por la hinchada de la U: “Lidera el ranking de asistencia; siempre juega con 40 mil personas”
    El Deportivo

    El palo de Lucero a Colo Colo por la hinchada de la U: “Lidera el ranking de asistencia; siempre juega con 40 mil personas”

    ¿Tiene la U la mejor delantera del fútbol chileno? El intenso debate que desatan los arribos de Lucero, Rivero y Vargas

    ¿Más entradas? Hinchas cruzados agotan localidades de la UC para la final de la Supercopa y ANFP evalúa aumento de aforo

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal
    Cultura y entretención

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    Entre comediantes y estrellas del género urbano: los eventos solidarios por los incendios en el sur

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    Trump en Davos: Presidente de EE.UU. dice que “no usará la fuerza” contra Groenlandia, pero pide “negociaciones inmediatas”
    Mundo

    Trump en Davos: Presidente de EE.UU. dice que “no usará la fuerza” contra Groenlandia, pero pide “negociaciones inmediatas”

    Trump afirma que EE.UU. es “el único capaz de proteger Groenlandia” y pide negociaciones para comprarla

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar