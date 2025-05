Benjamín Walker mira sus 10 años de carrera: “Antes buscaba aprobación, hoy me es irrelevante lo que piensen de mí”

Fue una tarde perdida de agosto de 2006, cuando al joven Benjamín Walker se le abrió un portal. “Un día volví al colegio, estaba en sexto básico, y mi mamá me dice: ‘Mi amor, te voy a llevar a ver alguien que te va a gustar, vamos, súbete al auto’“, recuerda del otro lado de la pantalla a Culto, luciendo un frondoso mostacho.

Su madre, la afamada cantante Cecilia Echeñique, lo llevó al Teatro Oriente ver a Luis Alberto Spinetta. Un absoluto desconocido para él. “En la casa no se escuchaba a Spinetta, pero mi mamá sabía que era bueno. Ella es de una generación que escuchaba música de un poco antes de Spinetta, por ejemplo, se escuchaba a León Gieco en la casa”.

Aquel fue momento inolvidable para él. “Y así vamos al Teatro Oriente y vi en vivo por primera vez a Spinetta. Después llegué a la casa así como: loco, ¿qué acabo de ver?“.

En el mismo Teatro, Walker pudo conocer otros artistas. “A Pedro Aznar lo vi por primera vez en el Oriente, y en ese mismo show teloneaba Manuel García con su disco Pánico, antes de lanzarlo. O sea, conocí a Manuel García a través de Pedro Aznar, a través del Teatro Oriente. Luego, me repetí un show de Pedro Aznar, donde la Camila Moreno fue la que abrió y ahí escuché su música por primera vez".

Por eso, es que el cantautor, uno de los nombres claves en la era de los solistas en la música popular chilena, escogió ese teatro para el concierto titulado Presente, en que celebrará sus 10 años de carrera, desde que lanzó su debut Felicidad (2014). Un show de larga duración, que comenzó a ensayar a fondo durante esta semana, tras su participación como número de apertura en uno de los shows de la residencia de Los Bunkers en el Nescafé de las Artes, ocasión en la que además los acompañó en el escenario cantando Noviembre.

El título del show no es casual. Walker evitó de manera deliberada anclar el evento en la nostalgia. “En absoluto, no quería que fuese nostálgico -asegura-. No quería apretar la tecla de la nostalgia de un disco que para mí en el tiempo se siente súper cercano y yo todavía me siento como aprendiendo de esto y partiendo. Me hace más sentido en que va a ser un acto celebratorio de mi presente, en qué estoy ahora, cómo veo la música hoy en día”.

Y aunque aquel disco debut, grabado en estudio Triana con Camilo Salinas y Fernando Julio, en la producción musical, le dio satisfacciones, reconoce que ya está lejos de su presente. “Hoy escucho el primer disco con la nostalgia de alguien que ve a su yo más joven partiendo y poniéndole ganas, pero he ido decantando un sonido en el que la gran mayoría las canciones de Felicidad, con el cariño que les tengo, ya no me dan muchas ganas de tocarlas”.

Esa decisión fue la que le permitió armar el show que se verá este domingo 25 de mayo en Teatro Oriente, y luego tendrá tendrá dos paradas, en el Teatro del Biobío (30 de mayo) el Teatro Municipal de Quilpué (1 de junio).

“Es algo celebratorio, el presente es un obsequio -dice-. Este show es un regalo para la gente que me permite vivir de mi música. Y también es vivir el ahora, estar conectado en un momento único. El concierto está diseñado y tiene un guion que no se va a volver a repetir, ni en el setlist, ni en los arreglos”.

Obsesivo, Walker se dio cuenta de un detalle en la planificación del show. “Noté que es como raro ponerle un título a un concierto donde no hay ninguna canción con ese título. Entonces, compuse un tema que se llamaba Presente”.

Benjamín Walker

La canción Presente, escrita hace dos semanas especialmente para la ocasión, se estrenará este viernes 23 de mayo y fue masterizada por Gonzalo “Chalo” González. “Nació por el ponerme el pie forzado, de que sería súper lindo aparecer con una canción que celebra los 10 años”, cuenta.

En rigor, el disparador creativo fue una tarde en que se juntó a componer, a guitarra limpia, con el cantautor Laró, el alias de Diego Laroze. “Él me muestra una progresión que se le había ocurrido a la guitarra. Preciosa, medio épica, medio como de las películas de Miyazaki. Y le dije: hueón, escucho la canción completa”.

Con solo escuchar esa breve progresión armónica, a Walker se le ocurrió cómo trabajar el resto de la pieza. “Me fui a la casa con la idea del Diego, tiré del hilo e hice aparecer el resto del tema. Entonces, está coescrita con Laró. Es una samba argentina, un ritmo que ha estado muy presente en el lado más folclórico en mi repertorio”.

-En estos 10 años, ¿qué ha cambiado para ti en el proceso de escribir canciones?

-Creo que he ido ganando en recursos musicales, he aprendido a producir, a trabajar más desde el computador y en que la guitarra no sea la única fuente para escribir canciones. Pero creo que los cambios más notorios son líricos. He perdido cierta ingenuidad, he aprendido a ser un poco más directo, con menos eufemismos, menos darme vueltas para contar algo, que es muy de la trova, de embellecer el lenguaje. La junta con Francisco Victoria, que se ha vuelto uno de mis grandes amigos, me ha enseñado mucho desde el lenguaje pop.

“En México hay una puesta en valor a quien ejerce el oficio de compositor”

Desde hace cuatro años, Benjamín Walker reside en Ciudad de México. Una aventura que lo ha llevado a repasar procesos personales. “Pensé que todo lo que me iba a pasar era mucho más laboral que personal, pero en verdad mis procesos han sido mucho más personales que laborales. Estoy en un contexto donde no cargué ninguna mochila, donde solo se te conoce por lo que tú haces y cómo tú te comportas con el resto”.

Para Walker, la estadía en México ha resultado una revelación. “Me hizo ver de que quizá en Chile no tenía suficiente espacio para permitirme ser más yo mismo. Y no es que me haya convertido en otra persona, que haya pasado de ser un hueón y ahora soy otro completamente distinto. He aprendido a conocerme en otro contexto, a quererme más, a poner más límites, porque creo que el gran cambio en mi vida es que yo antes estaba 100% entregado a satisfacer al resto y a buscar una aprobación cotidiana. Hoy en día me es mucho más irrelevante lo que el resto piense de mí o no. Estoy con una relación conmigo mismo mucho más tranquila y en paz”.

Benjamín Walker

-¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la escena de México?

El fan mexicano tiene su propia personalidad y es distinta a la de cualquier fan de cualquier lugar del mundo. Es como que parte de su idiosincrasia se tratara de ser fan de la música. Hay una puesta en valor a quien ejerce el oficio de compositor o intérprete, al contrario a lo que se vive en Chile, donde somos un país mucho más moralista, mucho más de exigirle a la gente que demuestre algo antes de ser aprobado.

Eso en México es lo contrario; por ejemplo, llegué a vivir a un edificio, y en la primera junta de vecinos, porque un edificio muy antiguo, noté que todos mis vecinos son abuelitos. Cuando me tocó presentarme, yo les decía: soy cantautor. Y todos los abuelitos reaccionaron como: ‘ohh, cantautor, qué lindo, ¿y qué música le gusta?’. Es algo que genera mucho respeto. Creo que en Chile puede que ocurra, pero no es tan generalizado como en México. Personalmente, lo que más me ha gustado es que México es un epicentro de la música donde hay muchos creadores. En mi día a día hay más posibilidades de ir a juntarte con otro compositor, de tomarte un café y componer una música o ir a escuchar un disco con alguien y analizarlo.

Tras los shows de Santiago, Concepción y Quilpué, Benjamín Walker comenzará a trabajar de cara a un nuevo disco, sucesor de Libre (2024). “He estado componiendo con mucho relajo durante el año, porque en junio termina esta serie de conciertos y me clavo en desarrollar conceptos, en saber de qué quiero hablar. He estado explorando en sonoridades, texturas, ritmos, porque quiero que mi próximo disco esté guiado por el goce. Quiero intelectualizarlo menos, va a ser un disco más guiado por el groove”.

Y adelanta, además, un nuevo proyecto. Como lo hizo antes con Hausi Kuta, volverá a tocar en formato banda con un proyecto paralelo. “Me involucré con algunos músicos argentinos que admiro mucho. Nos juntamos a componer un par de días y salió un EP, que me tiene vuelto loco”. Ahí Walker toca el bajo. “Un Höfner, pero no violín [como el de Paul McCartney], sino uno que parece más un Les Paul, pero tiene ese sonido”.

El show Presente, de Benjamín Walker, ya confirmó a sus invitados para este este domingo 25: Nicole, Yorka, Paula Prieto, Catalina y las Bordonas de Oro, Cecilia Echeñique, Nando García, Olivia García, Rosario Alfonso. Las entradas están disponibles en el sistema Ticketmaster.