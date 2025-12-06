Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

Beto Cuevas (58) se detiene por unos segundos para subrayar un paralelo entre su carrera y la de figuras más recientes, atendiendo que tanto con La Ley como en su trayectoria en solitario ha sabido de portazos de sellos discográficos, singles que no funcionaron, otros que forman parte de la médula del pop chileno, giras, álbumes desenchufados y la intención constante de reinventarse.

“Lo que ha cambiado hoy es un poco el crecimiento y el tiempo de duración que tiene un artista con éxito. Nosotros cuando partimos con mucho éxito tuvimos muchísimos discos, con muchos sencillos y mucho material, y seguimos de una manera consistente hasta que decidimos cambiar de rumbo, separarnos y yo emprendí una carrera en solitario”, pasa lista en conversación este viernes 5 con el bloque Viernes de Culto, del programa Desde la Redacción de La Tercera.

Luego detalla: “Pero hoy hay muchos artistas, no todos, que aparecen y desaparecen. También sucedía en mi época, pero las carreras son mucho más volátiles hoy, a excepción de algunas personas, incluso en el mundo de la música urbana. En Chile nosotros tenemos esa tendencia de ensalzar y de agrandar mucho y un artista que tiene un éxito, inmediatamente al año siguiente aparece en el Festival de Viña. Y me puse a pensar el otro día: ¿qué pasó con este chico urbano que era Tito El Bambino? O sea, ¿qué pasó con él? Porque era lo más grande que había y hoy ni siquiera sabemos dónde está Tito El Bambino, por dar un ejemplo. Entonces, siento que sucede mucho en Chile en artistas... también me puse a pensar el otro día en Marcianeke, que tuvo un momento de mucha gloria y todo eso… pero hoy en día, ¿qué hace Marcianeke? Tengo entendido que hizo un reality o algo así, pero ¿dónde está él musicalmente?”.

-¿Qué falla entonces en esos artistas que crecen de modo tan efervescente y luego se desvanecen?

Yo puedo simplemente dar mi opinión, tampoco quiere decir que tenga la razón, pero cuando la música de ciertos artistas de ese género responde un poquito a una suerte de moda y todo se parece demasiado… pues creo que también tiene que ver con las nuevas generaciones, que apoyan a los artistas que les gustan, pero una vez que ese artista pasó de moda y apareció otro que es más famoso, pues todos esos seguidores se van para el otro y dejan de escuchar al que seguían. Eso también responde un poquito a un género musical que es más repetitivo, quizás. No quiero generalizar, hay discos buenos, como el último de Bad Bunny, que está bien hecho. Pero yo creo que debes madurar un disco, hacerlo y tomarte tu tiempo. Tampoco es que te vas a demorar siete años, pero igual tienes que madurarlo. Yo por ejemplo ahora estoy sacando un sencillo, sacaré otro pronto, y recién en marzo saldrá mi disco. Lo hago así, sin la necesidad de sacar una canción por semana.

Todos somos rock

En lo concreto, el artista acaba de lanzar la canción ¡Respira!, donde retoma el gusto por las guitarras frontales, la electricidad a tope y las letras que acarician aspiraciones existenciales. Es, de alguna forma, el lenguaje creativo que envolverá su nuevo trabajo del mismo nombre, el sucesor de Colateral (2019) y que sigue extendiendo lo que Cuevas reafirma en este diálogo: una carrera de largo aliento escrita por saludables cambios de piel.

“Hay una diferencia en este sencillo con respecto a lo que venía haciendo”, aclara de inmediato.

“Quise volver a la esencia de un género musical que a mí particularmente me representa. A mí siempre me gustó el rock y fue siempre una influencia. Entonces, este disco está llevado por el sonido de las guitarras con mucha energía. En parte esa es mi esencia melódica. Además, vivimos en un mundo donde la música urbana abarcó muchísimo y es también de alguna forma una especie de recordatorio para el público de que todavía existe el rock. O sea, hay muchas personas que especulan y dicen ‘el rock murió’… el rock nunca ha muerto. Hay bandas de rock buenísimas que siguen saliendo en todo el mundo”.

“Solo que cuando uno ve, por ejemplo, premiaciones importantes en el mundo, vemos que lo que más se premia y lo que más trasciende, o por lo menos lo que más quieren mostrar, es justamente un género musical que es muy válido, que exista, pero no es lo único que hay. Entonces, me parece que un artista como yo, no es que deba, no es que sea como una obligación, porque yo soy un artista independiente hoy en día, pero puedo hacer lo que yo quiera. Pero a mí particularmente me gusta el rock”, reconoce el cantante, quien agrega un dato a su credo: en su residencia en Los Ángeles, California, desde donde hace esta entrevista vía Zoom, tiene una colección de 30 guitarras y que sigue creciendo.

Tanto como su reputación como uno de los intérpretes hispanohablantes más significativos en los últimos 40 años, capaz de imponer una presencia interpretativa y escénica hoy valorada por las nuevas generaciones, las que reconocen en él a un pionero al menos en Chile de un dominio fiero bajo los focos que hasta principios de los 90 no existía en el país.

Eso precipitó en parte que una superestrella como Dua Lipa escogiera El duelo de La Ley para su segundo concierto en el Estadio Nacional de noviembre pasado, cita a la que el propio chileno fue invitado, pero no pudo ir por estar en Las Vegas participando de los Grammy Latinos.

-¿Ha sido reivindicado el éxito de La Ley y de su propio rol en él?

Yo pienso que sí ha habido una suerte de reivindicación con las nuevas generaciones que te ven, por los años que llevo de carrera, con otra mirada, con otro respeto. No es que no lo haya habido en su momento, pero ustedes saben perfectamente que en nuestro país no hay nada menos popular a nivel de prensa y a nivel de otros artistas, que el éxito. El éxito no es popular entre otros artistas. O sea, si tú tienes éxito, si eres joven y tienes éxito, pues automáticamente vas a generar urticaria, vas a generar como “qué lata a este huevón, por qué le va tan bien”. En vez de tratar de verlo con respeto y entender que el éxito que tuvo La Ley en su momento no fue porque teníamos los pelos parados y nos vestíamos bonitos.

“O sea, eso era algo que ayudaba a presentar el paquete, pero evidentemente había canciones, había calidad, había musicalidad en lo que hacíamos en su momento y por eso llegamos donde llegamos. Pero bueno, también había un manejo de prensa; nunca fuimos muy políticos, más bien existencialistas por el tipo de letras que yo escribía, y eso quizás en un país como Chile, que venía de una historia de dictadura, no era lo más popular. Pero bueno, nosotros marcamos esa diferencia y por eso de alguna manera tenemos la trascendencia que tenemos hoy en día y por eso aparecen artistas como Dua Lipa, que por cierto me sentí muy honrado no solamente porque tocara nuestra canción, sino porque también me invitaron a cantar con ella”.

“Es importante que la gente entienda que si hay un artista como Dua Lipa de trascendencia mundial que quiso interpretar una canción como El duelo, es porque es una canción importante de nuestra cultura y no se lo tiene que cuestionar, porque yo no siento que nadie cuestione si viene algún artista internacional y quiere interpretar una canción de Los Prisioneros o Los Jaivas. Nadie lo cuestiona. Pero si viene Dua Lipa y canta La Ley, yo lo veo de repente en comentarios de la gente como ‘¿por qué eligieron esa canción?’ Pero, ¿por qué no? Si es una canción muy importante a nivel internacional y es una canción chilena”.

*Ve aquí el programa completo de Beto Cuevas en Viernes de Culto: