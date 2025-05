La canción favorita de Pet Sounds para Brian Wilson (y no es God Only Knows)

Pet Sounds, es considerado uno de los discos claves, no solo de la carrera de The Beach Boys, sino, también de la década de los sesenta. Pero su artífice, Brian Wilson, guarda sus impresiones sobre las 13 canciones.

Con ese disco, Wilson se propuso dar un salto. Escribir un álbum de incuestionable calidad musical y que funcionara por sí mismo. Hasta entonces, los discos eran meras colecciones de canciones no tan buenas para ser singles. Pero eso comenzaba a cambiar.

The Beach Boys en las fotos de Pet Sounds

Jalonado por lo propuesto por los Beatles en su legendario disco Rubber Soul, Brian Wilson construyó un LP generoso en capas de arreglos, y mayor complejidad armónica. Incluso recurrió a la experiencia de músicos de estudio como The Wrecking Crew.

“Si consideras el álbum Pet Sounds como una colección de obras de arte, cada una diseñada para funcionar de forma independiente, pero que pertenecen juntas, verás lo que pretendía. [...] No era realmente un álbum conceptual de canciones ni en cuanto a letras; era más bien un álbum conceptual de producción”, explicó Wilson años después.

La canción favorita de Pet Sounds según Brian Wilson

Y aunque en las 13 canciones de Pet Sounds, hay temas clásicos como Wouldn’t it be nice, Sloop John B, la fabulosa God Only Knows y hasta la imaginativa pieza instrumental de mismo nombre del disco, Wilson tiene su favorita.

Según declaró el músico en una extensa entrevista que le permitió analizar todas las canciones, Caroline, No, la que cierra el álbum, es un tema especial para él. Además, incluye al final ladridos de perro y sonidos de ambiente, que quien sabe, influyeron en discos posteriores.

Brian Wilson

“Eso es algo que se ha mantenido a lo largo de los años”, afirmó Wilson. “Obviamente, probablemente mi canción favorita del álbum. Me dejó alucinado. La canción en sí fue tomada y puesta en contexto, un contexto musical, en Western Recorders. Le dimos nueva vida, como a una persona que respira, como la vida de una canción o algo así. Y fue una experiencia muy intensa para mí. Me gustó mi voz en esa canción”.

El mismo Wilson detalló que su exigente padre, le hizo una sugerencia sobre la canción. “Mi papá me dijo ‘¿Sabes qué, hijo? deberías acelerarla una redonda; sonará mejor’. Así que eso hicimos. Así que Caroline, No, tal como la escucha la gente, en realidad no suena exactamente como la grabamos. Es una historia un poco extraña”.

Escrita por Wilson junto al letrista Tony Asher, Caroline, No, es una canción que habla de la pérdida de una relación. “Es una historia sobre cómo, una vez que la has cagado o has llegado al límite con una chica, no hay vuelta atrás. A veces hace falta mucho coraje para hacer eso en la vida...Me sentí triste, así que escribí una canción triste”, explicó en 1969.

Escucha Caroline, No, a continuación