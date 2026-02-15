SUSCRÍBETE POR $1100
    Chayanne inoxidable: su noche en el Estadio Nacional con baile, energía y romanticismo

    En una noche marcada por el romanticismo del 14 de febrero, el artista cantó sus grandes éxitos con un público de visible vinculación férrea y complicidad. El cantante logró transformar el Estadio Nacional en una verdadera fiesta con coreografía incluida. Así, una vez más, Chayanne demostró ser una huella imborrable en el corazón de su audiencia.

    Por 
    Daniel Cañete
    14-02-2026 Chayanne se presenta en el Estadio Nacional, Bailemos otra vez tour 2026 - para Culto LT/La Cuarta Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    Mientras algunos decidieron destinar su noche del Día de San Valentín para pasar tiempo con su pareja, Chayanne eligió disfrutar de una velada con el público chileno en el Estadio Nacional. El concierto, celebrado el 14 de febrero, estuvo marcado por la propuesta que dio nombre a la gira: Bailemos Otra Vez. El repertorio del artista repasaba sus grandes éxitos en un espectáculo que no dejó descansar a los asistentes ni un segundo. Además, resaltó la complicidad y conexión imborrable del cantante con su fanaticada chilena.

    14-02-2026 Chayanne se presenta en el Estadio Nacional, Bailemos otra vez tour 2026 - para Culto LT/La Cuarta Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    Eran las 21:00 horas, en el coliseo de Ñuñoa ya había oscurecido y el público esperaba ansioso a la estrella latina. Una audiencia con notable presencia femenina, aunque era común ver a familias completas en búsqueda de sus asientos. Cintillos floreados con luces, linternas con forma de corazón y pantallas de celulares iluminaban el recinto donde, a pesar de la hora, no se veían estrellas en el cielo.

    14-02-2026 Chayanne se presenta en el Estadio Nacional, Bailemos otra vez tour 2026 - para Culto LT/La Cuarta Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    La tensión comenzaba a incrementarse con el pasar del tiempo. Los asistentes que antes hacían “la ola” levantando los brazos, empezaron a soltar las primeras pifias por la demora a los cinco minutos. Una espera que tardó hasta las 21:25, cuando comenzó a sonar Baba O’Riley , de The Who, como un sutil guiño que daba inicio a la acción.

    Casi media hora después de la programación establecida, Chayanne ascendió en una plataforma en el centro del escenario, mientras cantaba Bailemos otra vez. El público se encendió al momento y se levantaron de sus asientos en un instante. En la primera fila las linternas con forma de corazón y los globos de San Valentín se agitaban con fuerza entre la gente.

    14-02-2026 Chayanne se presenta en el Estadio Nacional, Bailemos otra vez tour 2026 - para Culto LT/La Cuarta Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    Sin perder un segundo, el artista continuó de corrido con Salomé. Chayanne se movía por el escenario vestido de negro con una chaqueta con lentejuelas en una coreografía exigente. Esto hizo eco en la gente que comenzó a bailar en el espacio reducido frente a sus asientos. Sin dar un respiro, pasó a Boom boom, canción en la que el público marcaba los golpes de la composición levantando el puño y gritando “¡Boom, boom!”.

    Después del puntapié inicial, Chayanne se tomó unos segundos en las tablas y respiró hondo con claro cansancio. Algo que repetiría a lo largo del show después de las canciones más bailables. Un recordatorio de que la estrella latina, aunque no lo parezca, ya tiene 57 años.

    14-02-2026 Chayanne se presenta en el Estadio Nacional, Bailemos otra vez tour 2026 - para Culto LT/La Cuarta Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    El artista pasó a El centro de mi corazón, canción en la que aprovechó de lanzar besos a la audiencia, quienes responden con euforia, la conexión con la fanaticada es evidente. Chayanne continúa con sus canciones de 1992, esta vez con Provócame. En este punto, la gente no solo bailaba, sino que cantaban las canciones a todo pulmón, creando un eco en el Estadio Nacional.

    Las guitarras comenzaron a tomar protagonismo en canciones como Caprichosa, donde el guitarrista dio un ritmo frenético. En medio de la interpretación, Chayanne tomó una bandera que habían lanzado al escenario y le dio un beso. Ese fue uno de los tantos regalos que se llevó del país. Entre ellos, un peluche, un ramo y una caja roja con un moño.

    14-02-2026 Chayanne se presenta en el Estadio Nacional, Bailemos otra vez tour 2026 - para Culto LT/La Cuarta Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    Después de Y tú te vas, Chayanne se tomó unos segundos para hablar con la audiencia. El artista hizo especial hincapié en el amor que sentía por el público chileno y recordó la primera vez que se presentó en el Festival de Viña del Mar en 1988. “Son dueñas de mi corazón”, sentenció el cantante.

    En la siguiente sección del concierto, el artista pasó a las baladas más lentas con canciones como Yo te amo, Volver a nacer y Tu pirata soy yo. El clima pasó a ser mucho más personal y menos frenético, pero la gente seguía de pie. Además, cuando llegó Completamente enamorados las personas lo cantaban al unísono con el artista. “Estoy completamente enamorado de ustedes”, expresó.

    14-02-2026 Chayanne se presenta en el Estadio Nacional, Bailemos otra vez tour 2026 - para Culto LT/La Cuarta Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    La atmósfera bailable regresó a la escena con Palo palito. Pero el clímax de la noche fue sin duda Este ritmo se baila así, donde el artista logró una coreografía multitudinaria con el público. Las manos arriba, al medio, abajo, moviendo la cintura y dando una vuelta. Incluso, logró que el Estadio Nacional completo hiciera nuevamente “la ola”. Después, terminó la canción agradeciendo a su equipo de trabajo. Para continuar con el movimiento, pasa a Fiesta en América, que por las luces de colores y el constante baile, llegó a parecer un festival en el calor de Río de Janeiro.

    De la fiesta, pasó al momento más íntimo de la noche. Tras cantar Si nos quedara poco, reflexionó sobre el paso del tiempo y la importancia de la familia con un piano de fondo que sumaba dramatismo. “Aunque los míos no están, de otra manera están en mi corazón (...) Somos latinos y somos de familia”, enfatizó. Con ello dio paso a la canción que cierra su disco de 2023, Te amo y punto.

    En ese momento, muchas personas ya se habían sentado y la energía comenzaba a agotarse. Así fue como cantó Humanos a Marte y Como tú y yo. De esta forma, a pesar del cansancio, la gente volvió a bailar y corear las letras. El público explotó con Dejaría todo, donde el Estadio Nacional se volvió un karaoke multitudinario con las personas llegando a los gritos.

    14-02-2026 Chayanne se presenta en el Estadio Nacional, Bailemos otra vez tour 2026 - para Culto LT/La Cuarta Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    En Tiempos de vals y Bailando bachata, el cantante compartió un momento de danza con las bailarinas. Algunas personas que tenían más espacio en el público bailaban el lento y la bachata como si fuera una fiesta donde hubiesen elegido a su pareja ideal. En un momento, Chayanne dice que todos los bailarines están emparejados y que necesitaba una “representante de Chile”. Una mujer subió al escenario, bailó con Chayanne y, para sorpresa de todos, terminó haciendo un split.

    Para cerrar el concierto, las guitarras empezaron a sonar potentes, ya que llegaba una de las canciones más representativas del cantante, Torero. El público cantaba frenético y gritaba “Olé” cuando la canción lo indicaba. Entre fuegos artificiales que iluminaron el cielo del Estadio Nacional y casi dos horas de show, Chayanne terminó un espectáculo de nostalgia, frenesí, intimidad y romanticismo.

