Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

Montajes de otros territorios del país y del extranjero, grandes éxitos del 2025 y una exposición fotográfica de las salas de teatro en pandemia se toman enero teatral en Teatro La Memoria.

Cinco obras llegan en el marco del Festival Teatro a Mil. La programación abrirá con el estreno de “Loca / Triste”, una adaptación de Leyla Selman de “El loco y la triste” de Juan Radrigán, donde la voz masculina del “loco” es desplazada hacia un territorio femenino. El duelo ya no es entre un alcohólico y una prostituta: son dos mujeres enfrentadas al abandono, sosteniendo la dignidad con lo mínimo.

Concebida en la Región de O’Higgins, el montaje dirigido por Rodrigo Pérez es impulsado por Teatro La Memoria en coproducción con el Festival A lo Quinta, junto a la compañía Teatro La Provincia e intérpretes locales. Funciones 7 y 8 de enero a las 21 hrs.

Luego será el turno de “El mejor truco de magia jamás visto”, con la dramaturgia y dirección de Leyla Selman. En ella, la protagonista intenta solucionar un problema que no sabía que era un problema: la extraña adicción de ir de velorio en velorio. Con humor, fragilidad y humanidad, la obra despliega un territorio donde duelo y memoria se entrelazan a modo de resistencia. Funciones 9 al 11 de enero a las 21 hrs.

Ambas creaciones se inscriben en la alianza con el festival y el programa Memoria Territorial, que busca relevar la importancia de la creación artística en regiones y abrir un diálogo vivo entre memoria, territorio y escena contemporánea.

“Las regiones son también epicentros de creación y pensamiento escénico, y desde allí emergen obras capaces de estremecernos tanto estética como políticamente. Estas obras son gestos que nos recuerdan que el teatro no se escribe solo en la capital ni en los libros de historia: se sigue escribiendo aquí y ahora, en cada territorio donde late con fuerza la urgencia de decir”, dice Rodrigo Pérez, director de programación de Teatro La Memoria.

Bajo la dirección de Javiera Mendoza, “Flora y Flora” cuenta la historia de una nieta que intenta contactar a su abuela muerta para entender los secretos de su familia. A través de atmósferas, gestos y silencios, que dejan sentir aquello que no puede ser pronunciado, las memorias ocultas aparecerán y se transformarán. Funciones del 13 al 16 de enero a las 21 hrs.

Desde Argentina llega “El trabajo”, con la autoría y dirección de Federico León. Inspirado en los talleres que el mismo León realiza hace 15 años, el director se pone en escena para experimentar su propia práctica docente. Un grupo de participantes busca una forma de experimentación radical, sometiéndose a una serie de reglas, acuerdos, mandamientos y protocolos estrictos para atravesar pruebas temerarias sin medir las consecuencias. Funciones del 19 al 21 de enero a las 22 hrs.

Además, vuelve uno de los montajes más aplaudidos de este año en La Memoria: “Re-producirse”, de Catalina Bize. Una mujer tiene la sensación de que un grupo de seres maneja desde las sombras el destino de sus acciones. Ella desea tanto reproducirse a sí misma que se obsesiona con construir réplicas o marionetas; de alguna forma, quiere ser ella la sombra que maneje el destino de otra. Funciones 24 de enero a las 22 hrs y 25 de enero a las 19 y 21 hrs.

Por último, del 5 al 30 de enero estará montada la exposición “El silencio del aplauso”, del fotógrafo chileno Daniel Corvillón, un ejercicio de memoria que retrata el abandono y vulnerabilidad de las artes escénicas durante la crisis sanitaria del Covid-19 en nuestro país. El proyecto, gestionado por la Fundación Fogata Cultura, busca visibilizar este testimonio a través de diversas imágenes de espacios artísticos, como un grito de protesta de las salas desiertas.