Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”

Albertina Carri, la directora de Los rubios (2003), La rabia (2008) y Las hijas del fuego (2018), se encuentra de visita en Chile en el marco del 32º Festival Internacional de cine de Valdivia —que se inició este martes con la exhibición especial de su última película, ¡Caigan las rosas blancas! (2025)—, la Bienal de Artes Mediales y la celebración de los de los 20 años de La Fuga, revista de cine.

Durante su visita, Albertina Carri presentará también su nuevo libro, Cine vivo, recién publicado por la editorial Banda Propia, un libro que reúne décadas de escritura, manuscritos inéditos, guiones y documentos internos de trabajo de una de las cineastas centrales del panorama latinoamericano contemporáneo. Cine vivo se presentará el jueves 16 de octubre a las 19:30 hrs, en la Librería Los Libros del Gato Caulle (Yungay 768, Valdivia), y el martes 21 de octubre a las 18:00 hrs., en el Estudio 2 Escuela de Cine, Campus El Claustro U Mayor (Marín 321, Santiago).

ACTIVIDADES DE ALBERTINA CARRI EN SANTIAGO Y VALDIVIA

VALDIVIA

Martes 14/10. 22:00 hrs

FIC Valdivia - Film de apertura

Exhibición ¡Caigan las rosas blancas! (2025), de Albertina Carri

Aula Magna UACh.

Jueves 16/10. 18:00 hrs

Firma de libro Cine vivo, con presencia

de la autora

Librería Los Libros del Gato Caulle

Yungay 768, Valdivia.

Jueves 16/10. 19:30 hrs

Presentación de libro Cine vivo.

Participan: Iván Pinto (crítico de cine e investigador), Judith Silva (académica e investigadora) y la autora, Albertina Carri

Librería Los Libros del Gato Caulle.

Yungay 768, Valdivia.

Jueves 16/10 21:45 hrs

Exhibición ¡Caigan las rosas blancas!

Teatro Lord Cochrane.

Independencia 455, Valdivia.

SANTIAGO

Viernes 17/10. 18:30 hrs (apertura)

Bienal de Artes Mediales

Lectura performática de Albertina Carri «Cine vivo: un artefacto»

Centro Arte Alameda. Sala CEINA.

Arturo Prat 33, Santiago

Domingo 19/10. 18:00 hrs

Exhibición ¡Caigan las rosas blancas! (2025), con la presencia de Albertina Carri

Centro Arte Alameda. Sala Ceina.

Arturo Prat 33, Santiago.

Domingo 19/10. 20:00 hrs

Sesión especial Club Banda Propia

Invitada: Albertina Carri.

Modalidad híbrida (presencial y zoom)

La Inquieta Librería

Ramón Carnicer 65, Providencia

*Reserva tu cupo en: club@bandapropia.cl

Martes 21/10. 18:00 hrs

Presentación de libro Cine Vivo Celebración 20 años de La Fuga, revista de cine.

Participan: Albertina Carri, Tizziana Panizza (cineasta e investigadora) e Ivana Peric Maluk (ensayista y docente)

Estudio 2 Escuela de Cine,

Campus El Claustro U Mayor.

Marín 321, Santiago

Miércoles 22 /10. 19:30hrs

Ciclo Maestras en Sala K

Exhibición ¡Caigan las rosas blancas!

Presenta: Banda Propia editoras

Sala K

Marín 321, Santiago