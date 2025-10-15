Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”
Publicado por la casa editora Banda Propia, "Cine vivo" se presentará el jueves 16 de octubre a las 19:30 hrs, en la Librería Los Libros del Gato Caulle (Yungay 768, Valdivia), y el martes 21 de octubre a las 18:00 hrs., en el Estudio 2 Escuela de Cine, Campus El Claustro U Mayor (Marín 321, Santiago).
Albertina Carri, la directora de Los rubios (2003), La rabia (2008) y Las hijas del fuego (2018), se encuentra de visita en Chile en el marco del 32º Festival Internacional de cine de Valdivia —que se inició este martes con la exhibición especial de su última película, ¡Caigan las rosas blancas! (2025)—, la Bienal de Artes Mediales y la celebración de los de los 20 años de La Fuga, revista de cine.
Durante su visita, Albertina Carri presentará también su nuevo libro, Cine vivo, recién publicado por la editorial Banda Propia, un libro que reúne décadas de escritura, manuscritos inéditos, guiones y documentos internos de trabajo de una de las cineastas centrales del panorama latinoamericano contemporáneo. Cine vivo se presentará el jueves 16 de octubre a las 19:30 hrs, en la Librería Los Libros del Gato Caulle (Yungay 768, Valdivia), y el martes 21 de octubre a las 18:00 hrs., en el Estudio 2 Escuela de Cine, Campus El Claustro U Mayor (Marín 321, Santiago).
ACTIVIDADES DE ALBERTINA CARRI EN SANTIAGO Y VALDIVIA
VALDIVIA
Martes 14/10. 22:00 hrs
FIC Valdivia - Film de apertura
Exhibición ¡Caigan las rosas blancas! (2025), de Albertina Carri
Aula Magna UACh.
Jueves 16/10. 18:00 hrs
Firma de libro Cine vivo, con presencia
de la autora
Librería Los Libros del Gato Caulle
Yungay 768, Valdivia.
Jueves 16/10. 19:30 hrs
Presentación de libro Cine vivo.
Participan: Iván Pinto (crítico de cine e investigador), Judith Silva (académica e investigadora) y la autora, Albertina Carri
Librería Los Libros del Gato Caulle.
Yungay 768, Valdivia.
Jueves 16/10 21:45 hrs
Exhibición ¡Caigan las rosas blancas!
Teatro Lord Cochrane.
Independencia 455, Valdivia.
SANTIAGO
Viernes 17/10. 18:30 hrs (apertura)
Bienal de Artes Mediales
Lectura performática de Albertina Carri «Cine vivo: un artefacto»
Centro Arte Alameda. Sala CEINA.
Arturo Prat 33, Santiago
Domingo 19/10. 18:00 hrs
Exhibición ¡Caigan las rosas blancas! (2025), con la presencia de Albertina Carri
Centro Arte Alameda. Sala Ceina.
Arturo Prat 33, Santiago.
Domingo 19/10. 20:00 hrs
Sesión especial Club Banda Propia
Invitada: Albertina Carri.
Modalidad híbrida (presencial y zoom)
La Inquieta Librería
Ramón Carnicer 65, Providencia
*Reserva tu cupo en: club@bandapropia.cl
Martes 21/10. 18:00 hrs
Presentación de libro Cine Vivo Celebración 20 años de La Fuga, revista de cine.
Participan: Albertina Carri, Tizziana Panizza (cineasta e investigadora) e Ivana Peric Maluk (ensayista y docente)
Estudio 2 Escuela de Cine,
Campus El Claustro U Mayor.
Marín 321, Santiago
Miércoles 22 /10. 19:30hrs
Ciclo Maestras en Sala K
Exhibición ¡Caigan las rosas blancas!
Presenta: Banda Propia editoras
Sala K
Marín 321, Santiago
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 mesesPlan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.