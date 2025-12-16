SUSCRÍBETE POR $1100
    Cinta chilena La Misteriosa Mirada del Flamenco queda fuera de carrera por los Oscar 2026

    La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas excluyó a la elogiada película de Diego Céspedes, un drama que transcurre en un pueblo nortino a inicios de los años 80. Entre las aspirantes que continúan en competencia aparecen producciones de Francia, Noruega, Corea del Sur, Argentina y Brasil.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Cinta chilena La Misteriosa Mirada del Flamenco queda fuera de carrera por los Oscar 2026

    En un año de feroz competencia, la cinta chilena La misteriosa mirada del flamenco no pudo avanzar en la carrera por el Oscar a Mejor película internacional.

    Este martes, mediante un comunicado compartido en sus redes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) reveló la “lista corta” de la categoría a la que originalmente aspiraban 86 largometrajes provenientes de distintos puntos del mundo. El listado más acotado incluye títulos como la noruega Valor sentimental, la brasileña El agente secreto y la argentina Belén, pero no la carta nacional.

    Estrenada en el Festival de Cannes 2025, la ópera prima de Diego Céspedes transcurre en un polvoriento pueblo minero a inicios de los años 80. Allí, en el seno de una comunidad queer acusada de propagar una misteriosa enfermedad, el foco está en Tamara, una niña de 11 años que inicia una búsqueda de venganza cuando sus cercanos se transforman en víctimas de los prejuicios y la disciminación.

    La cinta ganó el máximo premio de la sección Un Certain Regard en el certamen francés y a partir de ese hito –inédito para una producción chilena– amarró su proyección en algunos de los encuentros cinematográficos más prestigiosos del mundo, incluyendo Toronto y San Sebastián.

    El pasado viernes 12 se produjo el debut en cines de Estados Unidos, donde acaparó entusiastas comentarios de la prensa. En ese territorio es distribuida por Altered Innocence, una empresa que se define como “especializada en cine extranjero, queer y coming of age, atrevido y artístico”.

    La última vez que el país consiguió un espacio en la “lista corta” del Oscar a Mejor película internacional fue en 2020, cuando El agente topo, de Maite Alberdi, quedó entre las diez preseleccionadas, pero finalmente no obtuvo la nominación (sí lo logró en Mejor documental). A día de hoy, No (2012), de Pablo Larraín, y Una mujer fantástica (2017), de Sebastián Lelio, siguen siendo los únicos dos largometrajes locales en alcanzar la candidatura a dicha estatuilla dorada.

    ¿Qué otros títulos continúan en carrera este año? A las ya mencionadas, se suman Fue sólo un accidente (ganadora de la Palma de Oro que representa a Francia), La única opción (Corea del Sur), Sirāt (España), The voice of Hind Rajab (Túnez), La chica zurda (Taiwán), Sound of falling (Alemania), Palestine 36 (Palestina), Homebound (India), The president’s cake (Irak), Kokuho (Japón), All that’s left of you (Jordania) y Late shift (Suiza).

    La siguiente fecha clave es el próximo 22 de enero, día en que la Academia anunciará el listado completo de nominados a la 98° edición de los Oscar.

    Elección de la Academia y debut en Chile

    Desde el año 2020, la Academia de Cine de Chile es el organismo encargado de llevar a cabo el proceso de elección de los filmes candidatos a representar al país en instancias internacionales.

    En la votación correspondiente a los Oscar, La misteriosa mirada del flamenco superó a otros cinco títulos: La ola, de Sebastián Lelio; Denominación de origen, de Tomás Alzamora; Los Hiperbóreos, de Cristóbal León y Joaquín Cociña; Patio de chacales, de Diego Figueroa, y Oro amargo, de Juan Francisco Olea.

    Tras quedar fuera de la lista corta, ahora concentrará sus esfuerzos en los Goya 2026, donde también fue escogida por los miembros de la industria. Allí apuntará a conquistar un espacio en la categoría de Mejor película iberoamericana y soñar con transformarse en la séptima producción chilena en levantar el trofeo.

    En cines nacionales la película de Céspedes tuvo un estreno limitado en septiembre –para cumplir con las bases de la convocatoria–, pero su lanzamiento oficial está programado para marzo de 2026, en una fecha a especificar.

