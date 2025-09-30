Comedia chilena El Pádel es Nuestro lidera preferencias en streaming en Chile, Argentina y España

Estrenada en Prime Video el 19 de septiembre, la comedia chilena El Pádel es Nuestro lleva casi diez días en el Top 10 de cinco países, incluyendo Argentina (N.º 5), España (N.º 8), Uruguay (N.º 6), Paraguay (N.º 7) y Chile (N.º 2).

Protagonizada por Elisa Zulueta, Yamila Reyna, Tiago Correa, Gonzalo Valenzuela, Catalina Castelblanco, César Sepúlveda, Alondra Valenzuela y Bastián Hidalgo, con aparición especial de Paz Bascuñán y el debut cinematográfico de Kika Silva, la película confirma que las historias locales pueden tener un alcance verdaderamente internacional.

¿La trama? Max (Correa) y Pablito (Valenzuela) son apasionados del pádel, tanto que descuidan sus responsabilidades familiares. Sus esposas, Soledad (Zulueta) y Helena (Reyna), les prohíben jugar, pero ellos no se rinden. La situación se complica cuando ellas también se obsesionan con el pádel, convirtiendo el pasatiempo en una batalla de sexos. ¿Quién dominará el pádel y quién se quedará con las responsabilidades del hogar?

Una directora récord en el streaming latinoamericano

Con este estreno, Gabriela Sobarzo se consolida como la directora más prolífica y exitosa del streaming en América Latina, al sumar seis películas que alcanzan el puesto N.º 1 en plataformas globales de entretenimiento.

En ViX+ (TelevisaUnivision) , logró el N.º 1 en México con las comedias Malcriados (febrero de 2023) y María me muero (marzo de 2024).

En Prime Video, repitió el N.º 1 con S.O.S. Mamis (18 de marzo de 2022), S.O.S. Mamis 2: Mosquita Muerta (2 de agosto de 2023), Perra Vida (24 de mayo de 2024, en codirección con Felipe Braun) y ahora El Pádel es Nuestro (19 de septiembre de 2024).

Este nuevo hito convierte a Sobarzo en la directora mujer más exitosa de América Latina en el género de comedia, reafirmando la potencia del talento latino en el escenario global del streaming.

A sus 53 años, Gabriela Sobarzo tiene una trayectoria de más de 25 años en el cine nacional e internacional, con más de 65 producciones. Debuta como directora con Cosas de Hombres (2020), bajo el alero de Tiki, productora liderada por Miguel Asensio