Con Julia Roberts, Ayo Edebiri y Andrew Garfield: Prime Video revela el tráiler de Cacería de brujas
La película estará disponible en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo el 20 de noviembre. Es dirigida por Luca Guadagnino.
Prime Video reveló hoy el tráiler de Cacería de brujas, la película de Amazon MGM Studios que estará disponible en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo el 20 de noviembre.
Cacería de brujas es un apasionante drama psicológico sobre una profesora universitaria (Julia Roberts) que se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando una estudiante destacada (Ayo Edebiri) hace una acusación contra uno de sus colegas (Andrew Garfield), y un oscuro secreto de su propio pasado amenaza con salir a la luz.
Además de Julia Roberts, Ayo Edebiri y Andrew Garfield en los papeles principales, la película también cuenta con las actuaciones destacadas de Michael Stuhlbarg y Chloë Sevigny. Cacería de brujas, dirigida por el visionario cineasta Luca Guadagnino y escrita por Nora Garrett, es producida por Brian Grazer, p.g.a., Luca Guadagnino, Jeb Brody, p.g.a., Allan Mandelbaum, p.g.a. y participan como productores ejecutivos Karen Lunder, Justin Wilkes, Alice Dawson, Nora Garrett.
