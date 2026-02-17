SUSCRÍBETE
    Con Pedro Pascal: mira el nuevo trailer de Star Wars: The Mandalorian and Grogu

    En mayo se estrenará la primera película con los personajes nacidos en la serie de Disney+. En el adelanto más reciente se aprecia el rostro de Din Djarin / The Mandalorian (Pascal), algo que en sus apariciones anteriores sólo ha ocurrido en momentos muy específicos.

    Por 
    Equipo de Culto
    Con Pedro Pascal: mira el nuevo trailer de Star Wars: The Mandalorian and Grogu Lucasfilm Ltd™

    The Mandalorian vuelve a la pantalla, pero esta vez no al streaming, sino que a los cines. Star Wars: The Mandalorian and Grogu, la primera película con los célebres personajes nacidos en la serie de Disney+, debutará en las salas chilenas el próximo 21 de mayo y hoy ha liberado nuevas imágenes.

    Como se aprecia en el adelanto, Din Djarin / The Mandalorian (Pedro Pascal) recibe las amenazas de Rotta the Hutt (Jeremy Allen White), el hijo de Jabba the Hutt, y los consejos de Ward (Sigourney Weaver), una coronel que antes sirvió como piloto para la Alianza Rebelde.

    Lucasfilm Ltd

    Una de las novedades del trailer es que permite apreciar el rostro de Pascal, algo que en sus apariciones anteriores sólo ha ocurrido en momentos muy específicos de la historia.

    Dirigido por Jon Favreau y coescrito por Favreau y Dave Filoni, el filme promete aventuras, acción y humor, el combo que volvió tan querible a la serie que ha tenido tres temporadas.

    Tal como en esa producción, la música es compuesta por el sueco Ludwig Göransson, ganador del Oscar por Pantera Negra (2019) y Oppenheimer (2023).

    Revisa el adelanto a continuación:

