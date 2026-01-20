SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    Tras el adiós de la ejecutiva que lideró Lucasfilm durante 14 años, la franquicia enfrenta múltiples retos para prolongar su vigencia. Mientras Pedro Pascal y Ryan Gosling lideran las siguientes películas, hay un puñado de proyectos en vilo. Uno de ellos es un guión titulado The Hunt for Ben Solo, que retomaría la historia del personaje de Adam Driver.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Star Wars tras el adiós de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era Nicola Goode

    Era un rumor que se venía arrastrando desde hace un par de años y que se había acentuado durante los últimos meses: Kathleen Kennedy dejaría Lucasfilm, poniendo fin a un intenso periodo de 14 años a la cabeza de la compañía que George Lucas fundó y luego vendió a Disney.

    La noticia se oficializó el pasado jueves. Mediante un comunicado compartido en las propias redes de la compañía, se reveló que Kennedy abandonaría su puesto y que en su lugar asumirían Dave Filoni y Lynwen Brennan.

    En entrevista con Deadline, la ejecutiva se permitió una reflexión y un recordatorio de cómo llegó a ocupar esa posición después de que Lucas cerrara un acuerdo con Disney por más de US$ 4 mil millones.

    “Cuando George me pidió que hiciera este trabajo, sentí una responsabilidad increíble hacia él, más que incluso hacia Star Wars, y me siento muy satisfecha de que esté contento con el lugar donde están las cosas. Y creo que él se sintió aliviado de haber vendido la empresa y de que nos hayamos preocupado tanto por ser sus guardianes, sus cuidadores”, señaló.

    Mientras Kennedy adelantó que volverá a producir películas por su cuenta –recordemos que fue la mano derecha de Steven Spielberg desde E.T. (1982) hasta Lincoln (2012)–, las interrogantes se ciernen sobre el futuro de Star Wars, una saga que bajo su mandato produjo más historias que nunca, pero que conjugó aciertos con traspiés.

    Nicola Goode

    En este momento hay dos filmes que ya tienen nombre y fecha en el calendario. La más inminente es Star Wars: The Mandalorian and Grogu, el primer largometraje sobre los protagonistas de la popular serie de Disney+, que llegará a los cines chilenos el próximo jueves 21 de mayo. Luego de tres temporadas (y un spin-off), la película es una continuación de las aventuras del personaje de Pedro Pascal y su pequeño pero poderoso aprendiz.

    Aunque el director Jon Favreau ha argumentado que la serie siempre ha sido “cinematográfica”, enfatizó que esta vez contaron con más tiempo para hacerle justicia a la pantalla grande. “Hay muchas cosas que tienes la oportunidad de hacer debido al tiempo disponible y que nunca se podrían hacer en la misma medida en la pantalla chica”, indicó.

    La cinta se refuerza con Sigourney Weaver y con Jeremy Allen White. La estrella detrás de la teniente Ripley encarnará a una líder de la Nueva República y el actor de El Oso será Rotta the Hutt, el hijo de Jabba the Hutt.

    Ed Miller

    Si en Star Wars: The Mandalorian and Grogu sus dos protagonistas son el principal atractivo, el mayor gancho de Star Wars: Starfighter probablemente sea el elenco. Ryan Gosling y el debutante Flynn Gray interpretarían a un padre y a un hijo en una historia que transcurre cinco años después de Star Wars: El ascenso de Skywalker (2019), pero que no guarda relación con los personajes de aquella trilogía.

    Si bien fue escrita y filmada como una historia cerrada, sin intención de sumar secuelas, la propia Kathleen Kennedy admitió que eso podría cambiar. “No se puede ignorar lo bueno que es este joven actor (Gray). Me sorprendería mucho que él no siguiera adelante y no intentáramos ver si hay historias futuras. Pero fue agradable no tener que pensar así. Podríamos simplemente hacer una película y contar una historia”.

    Con dirección de fotografía del chileno Claudio Miranda (ganador del Oscar) y música de Thomas Newman (nominado 15 veces a los Premios de la Academia), cuenta en su elenco con Amy Adams, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Daniel Ings, Simon Bird y Jamael Westman. Llegará a los cines en mayo de 2027.

    Más preguntas que respuestas

    Los fanáticos de Star Wars se han tenido que acostumbrar a que proyectos sean anunciados y nunca consigan materializarse. El caso más emblemático es el de la nueva trilogía de Rian Johnson, que se hizo oficial en 2017 y desde entonces no ha tenido avances significativos.

    Kathleen Kennedy, John Williams y James Mangold. Alberto E. Rodriguez

    Bajo el título tentativo de Star Wars: Dawn of the Jedi, James Mangold imaginó una historia ambientada 25 mil años antes de cualquier filme. Según Kennedy, el guión que el director de Un completo desconocido (2024) escribió junto a Beau Willimon es “increíble, pero definitivamente rompe moldes y está en pausa”.

    En ese mismo estado se encuentran los proyectos de Taika Waititi (que se rumoreó había sido cancelado definitivamente) y de Donald Glover (una historia centrada en Lando Calrissian). Omitió comentarios respecto a la trilogía en la que el guionista Simon Kimberg se encuentra trabajando desde 2024.

    En cambió, abordó uno de los episodios que ha causado más revuelo durante el último tiempo: un guión titulado The hunt for Ben Solo, que retomaría la historia del personaje de Adam Driver. La idea fue presentada por Steven Soderbergh y Driver, pero no habría contado con la aprobación de Bob Iger y Alan Bergman, los mandamases de Disney, según declararon sus responsables. “Era simplemente genial. Todo es posible si alguien está dispuesto a arriesgarse”, afirmó la ejecutiva.

    Y reflexionó: “Ninguno de estos cineastas intenta simplemente hacer lo mismo de siempre. Me entusiasma, pero el estudio está nervioso, y esa es la situación actual”.

    La decisión final recaerá en Dave Filoni y Lynwen Brennan, la dupla que a partir de ahora definirá los destinos de la galaxia muy, muy lejana.

    Lee también:

    Más sobre:CineStar WarsLucasfilmKathleen KennedyDave FiloniLynwen BrennanThe Mandalorian and GroguJon FavreauPedro PascalSigourney WeaverJeremy Allen WhiteJonny CoyneStar Wars: StarfighterShawn LevyJonathan TropperRyan GoslingFlynn GrayMatt SmithMia GothAaron PierreSimon BirdJamael WestmanDaniel IngsAmy AdamsThomas NewmanClaudio MirandaThe Hunt for Ben SoloCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Proyecto de convivencia escolar pasa a Comisión Mixta

    Tribunal acoge solicitud de la defensa de Manuel Monsalve y reabre investigación

    Radiografía a los tres incendios que provocaron el infierno en Lirquén

    Las ofensivas que preparan en la izquierda para enfrentar al gabinete de José Antonio Kast

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Por qué Kast se convenció de fichar a Steinert para el Ministerio de Seguridad y el ruido que generó en la Fiscalía

    Lo más leído

    1.
    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    2.
    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026

    3.
    En carrera por el Oscar: llega a Chile el filme sobre la revuelta palestina contra el Imperio Británico

    En carrera por el Oscar: llega a Chile el filme sobre la revuelta palestina contra el Imperio Británico

    4.
    “No existen ambigüedades ni fracturas”: el futuro de Quilapayún tras el alejamiento de Eduardo Carrasco de Chile

    “No existen ambigüedades ni fracturas”: el futuro de Quilapayún tras el alejamiento de Eduardo Carrasco de Chile

    5.
    De la pantalla a las cuerdas: llega concierto Studio Ghibli Sinfónico a CA660

    De la pantalla a las cuerdas: llega concierto Studio Ghibli Sinfónico a CA660

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inter vs. Arsenal por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Inter vs. Arsenal por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    Proyecto de convivencia escolar pasa a Comisión Mixta
    Chile

    Proyecto de convivencia escolar pasa a Comisión Mixta

    Tribunal acoge solicitud de la defensa de Manuel Monsalve y reabre investigación

    Radiografía a los tres incendios que provocaron el infierno en Lirquén

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt
    Negocios

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt

    Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

    Mosa va por el control de Colo Colo: lanza OPA por un 30% adicional en Blanco y Negro

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años

    Presentación goleadora: Octavio Rivero se luce con un doblete en amistoso de la U en La Cisterna
    El Deportivo

    Presentación goleadora: Octavio Rivero se luce con un doblete en amistoso de la U en La Cisterna

    Independiente de Avellaneda transparenta las millonarias cifras del traspaso de Felipe Loyola al Pisa

    Daniel Garnero explica el mercado de fichajes de la UC: “Todo lo que buscábamos no daba el presupuesto”

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era
    Cultura y entretención

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    “No existen ambigüedades ni fracturas”: el futuro de Quilapayún tras el alejamiento de Eduardo Carrasco de Chile

    Mitski anuncia nuevo álbum y estrena el sencillo Where’s My Phone?

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin
    Mundo

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?