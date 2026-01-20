Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

Star Wars tras el adiós de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

Era un rumor que se venía arrastrando desde hace un par de años y que se había acentuado durante los últimos meses: Kathleen Kennedy dejaría Lucasfilm, poniendo fin a un intenso periodo de 14 años a la cabeza de la compañía que George Lucas fundó y luego vendió a Disney.

La noticia se oficializó el pasado jueves. Mediante un comunicado compartido en las propias redes de la compañía, se reveló que Kennedy abandonaría su puesto y que en su lugar asumirían Dave Filoni y Lynwen Brennan.

En entrevista con Deadline, la ejecutiva se permitió una reflexión y un recordatorio de cómo llegó a ocupar esa posición después de que Lucas cerrara un acuerdo con Disney por más de US$ 4 mil millones.

“Cuando George me pidió que hiciera este trabajo, sentí una responsabilidad increíble hacia él, más que incluso hacia Star Wars, y me siento muy satisfecha de que esté contento con el lugar donde están las cosas. Y creo que él se sintió aliviado de haber vendido la empresa y de que nos hayamos preocupado tanto por ser sus guardianes, sus cuidadores”, señaló.

Mientras Kennedy adelantó que volverá a producir películas por su cuenta –recordemos que fue la mano derecha de Steven Spielberg desde E.T. (1982) hasta Lincoln (2012)–, las interrogantes se ciernen sobre el futuro de Star Wars, una saga que bajo su mandato produjo más historias que nunca, pero que conjugó aciertos con traspiés.

En este momento hay dos filmes que ya tienen nombre y fecha en el calendario. La más inminente es Star Wars: The Mandalorian and Grogu, el primer largometraje sobre los protagonistas de la popular serie de Disney+, que llegará a los cines chilenos el próximo jueves 21 de mayo. Luego de tres temporadas (y un spin-off), la película es una continuación de las aventuras del personaje de Pedro Pascal y su pequeño pero poderoso aprendiz.

Aunque el director Jon Favreau ha argumentado que la serie siempre ha sido “cinematográfica”, enfatizó que esta vez contaron con más tiempo para hacerle justicia a la pantalla grande. “Hay muchas cosas que tienes la oportunidad de hacer debido al tiempo disponible y que nunca se podrían hacer en la misma medida en la pantalla chica”, indicó.

La cinta se refuerza con Sigourney Weaver y con Jeremy Allen White. La estrella detrás de la teniente Ripley encarnará a una líder de la Nueva República y el actor de El Oso será Rotta the Hutt, el hijo de Jabba the Hutt.

Si en Star Wars: The Mandalorian and Grogu sus dos protagonistas son el principal atractivo, el mayor gancho de Star Wars: Starfighter probablemente sea el elenco. Ryan Gosling y el debutante Flynn Gray interpretarían a un padre y a un hijo en una historia que transcurre cinco años después de Star Wars: El ascenso de Skywalker (2019), pero que no guarda relación con los personajes de aquella trilogía.

Si bien fue escrita y filmada como una historia cerrada, sin intención de sumar secuelas, la propia Kathleen Kennedy admitió que eso podría cambiar. “No se puede ignorar lo bueno que es este joven actor (Gray). Me sorprendería mucho que él no siguiera adelante y no intentáramos ver si hay historias futuras. Pero fue agradable no tener que pensar así. Podríamos simplemente hacer una película y contar una historia”.

Con dirección de fotografía del chileno Claudio Miranda (ganador del Oscar) y música de Thomas Newman (nominado 15 veces a los Premios de la Academia), cuenta en su elenco con Amy Adams, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Daniel Ings, Simon Bird y Jamael Westman. Llegará a los cines en mayo de 2027.

Más preguntas que respuestas

Los fanáticos de Star Wars se han tenido que acostumbrar a que proyectos sean anunciados y nunca consigan materializarse. El caso más emblemático es el de la nueva trilogía de Rian Johnson, que se hizo oficial en 2017 y desde entonces no ha tenido avances significativos.

James Mangold.

Bajo el título tentativo de Star Wars: Dawn of the Jedi, James Mangold imaginó una historia ambientada 25 mil años antes de cualquier filme. Según Kennedy, el guión que el director de Un completo desconocido (2024) escribió junto a Beau Willimon es “increíble, pero definitivamente rompe moldes y está en pausa”.

En ese mismo estado se encuentran los proyectos de Taika Waititi (que se rumoreó había sido cancelado definitivamente) y de Donald Glover (una historia centrada en Lando Calrissian). Omitió comentarios respecto a la trilogía en la que el guionista Simon Kimberg se encuentra trabajando desde 2024.

En cambió, abordó uno de los episodios que ha causado más revuelo durante el último tiempo: un guión titulado The hunt for Ben Solo, que retomaría la historia del personaje de Adam Driver. La idea fue presentada por Steven Soderbergh y Driver, pero no habría contado con la aprobación de Bob Iger y Alan Bergman, los mandamases de Disney, según declararon sus responsables. “Era simplemente genial. Todo es posible si alguien está dispuesto a arriesgarse”, afirmó la ejecutiva.

Y reflexionó: “Ninguno de estos cineastas intenta simplemente hacer lo mismo de siempre. Me entusiasma, pero el estudio está nervioso, y esa es la situación actual”.

La decisión final recaerá en Dave Filoni y Lynwen Brennan, la dupla que a partir de ahora definirá los destinos de la galaxia muy, muy lejana.