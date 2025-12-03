VOTA INFORMADO por $1100
    Con Sharon Stone y Rosalía: la tercera temporada de Euphoria adelanta su estreno

    La exitosa serie protagonizada por Zendaya volverá a HBO tras casi cuatro años de ausencia. Las novedades de su elenco también incluyen a Natasha Lyonne y Eli Roth, mientras que Hans Zimmer se suma a la composición musical.

    Por 
    Equipo de Culto
    Con Sharon Stone y Rosalía: la tercera temporada de Euphoria adelanta su estreno

    El estreno del tercer ciclo de Euphoria es uno de los hitos que promete marcar la televisión de 2026. La serie protagonizada por Zendaya volverá tras casi cuatro años de ausencia y con una historia que transcurriría fuera del colegio.

    En el marco de un evento realizado por HBO Max en Londres, la compañía confirmó que la nueva temporada debutará en abril de 2026, antes de lo inicialmente previsto (segundo trimestre de 2026). El anuncio lo realizó Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y responsable de contenido en HBO Max.

    El elenco de la tercera entrega incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo, Martha Kelly, Chloe Cherry, Rosalía, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten, Asante Blackk, Natasha Lyonne, Eli Roth y Sharon Stone.

    Producida en asociación con A24, la ficción es creada, escrita y dirigida por Sam Levinson, quien también se encarga de la producción ejecutiva junto a Zendaya. La banda sonora será compuesta por Hans Zimmer y Labrinth.

    En septiembre de 2020, a los 24 años, su estrella principal se convirtió en la ganadora más joven del Emmy a Mejor actriz de serie de drama. Dos años después, cumpliendo con los pronósticos, repitió el galardón.

