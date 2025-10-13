“Congreso invita: Grandes éxitos y amigos” llega al Teatro Municipal de Las Condes

“Congreso invita: Grandes éxitos y amigos”, es el show que prepara la histórica banda nacional, a presentarse el próximo sábado 8 de noviembre, en el Teatro Municipal de Las Condes.

Esta velada destaca por la compañía musical que tendrá la agrupación en el escenario. Por ello, diversos artistas nacionales se darán cita; entre los confirmados están el cantante Aldo “Macha” Asenjo, además del conjunto revelación de este año, Catalina y las Bordonas de Oro, además de otros nombres por anunciar.

Un espectáculo que contará con un repertorio variado y arreglos especiales, para que se interpreten de manera colectiva junto a sus invitados musicales, en una noche inédita.

Con 56 años de carrera ininterrumpidos y en un año que ha estado marcado por la celebración del 50º aniversario de su clásico disco, Terra Incógnita, Congreso ha recorrido diversos escenarios del país y el extranjero durante el 2025, incluyendo su destacada presentación en Japón, donde fueron número estelar de la Expo Osaka 2025.

Las entradas para “Congreso invita: Grandes éxitos y amigos” están disponibles en la boletería del teatro ubicada en Av. Apoquindo 3384 y en el sitio oficial del Teatro Municipal de Las Condes. www.tmlascondes.cl.