Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

Ya está disponible para todos los interesados el cortometraje Únicos en su especie, un trabajo que reunió al reputado actor Alfredo Castro y a la estrella de la música urbana chilena, Pablo Chill-E.

Este cortometraje forma parte del lanzamiento de JOIA 64, edición que celebra los 18 años de la revista. Fue dirigido por Rodrigo Susarte y Álvaro Fierro, con dirección fotográfica y montaje de Fernando Liberona.

El trabajo puede verse en un sitio web montado para la ocasión (aquí). Desde JOIA, detallan que su intención es que llegue al mayor número de personas posible, por eso, el interés es que cualquier usuario “pueda compartirlo, proyectarlo y difundirlo sin restricciones ni burocracias. No se requieren permisos ni licencias especiales para su visionado o proyección”.

El corto se filmó durante abril pasado. Básicamente, ambos interactúan y conversan sobre temas que van saliendo en el camino. Transitan como dos personas corrientes por lugares como una picá donde comen un lomito, un sauna, una imprenta y finalmente una cena vestidos de gala.

“Lo que más me sorprendió entre Alfredo y Pablo fue la conexión-dijo Rodrigo Susarte a Culto-. Creo que hay una cosa súper importante dentro de la cultura en Chile que es eso de reconocerse como tales, de poder instalar una cultura que es súper importante y creo que nosotros tenemos una fractura identitaria y que hay que establecer y restablecer siempre.