Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington

Algunas de las principales figuras femeninas de la televisión de los últimos años se reúnen en un nuevo proyecto. Bajo el título Mujeres imperfectas, la producción junta a Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara en una historia que amalgama sangre, amistad femenina y secretos.

Basada en la novela que Araminta Hall publicó en 2020, la ficción sigue a tres amigas cuya relación de años se destroza tras un crimen. A medida que avanza la investigación, también se revela la verdad sobre cómo incluso las amistades más cercanas pueden no ser lo que parecen.

La realizadora Annie Weisman (showrunner del proyecto) y las tres actrices participaron en un evento en Santa Mónica (EE.UU.) en el que se liberó el primer trailer y se revelaron las claves del thriller, que también incluye en su elenco a Joel Kinnaman, Corey Stoll y Leslie Odom Jr.

Mujeres imperfectas lanzará los dos primeros capítulos el 18 de marzo y sumará uno nuevo cada miércoles hasta el 29 de abril.