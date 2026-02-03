Crimen y amistad: mira el trailer de la serie que junta a Elisabeth Moss y Kerry Washington
Mujeres Imperfectas también tiene en su reparto a Kate Mara, Joel Kinnaman y Leslie Odom Jr. Compuesto de ocho episodios, el thriller llegará a la plataforma Apple TV en marzo.
Algunas de las principales figuras femeninas de la televisión de los últimos años se reúnen en un nuevo proyecto. Bajo el título Mujeres imperfectas, la producción junta a Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara en una historia que amalgama sangre, amistad femenina y secretos.
Basada en la novela que Araminta Hall publicó en 2020, la ficción sigue a tres amigas cuya relación de años se destroza tras un crimen. A medida que avanza la investigación, también se revela la verdad sobre cómo incluso las amistades más cercanas pueden no ser lo que parecen.
La realizadora Annie Weisman (showrunner del proyecto) y las tres actrices participaron en un evento en Santa Mónica (EE.UU.) en el que se liberó el primer trailer y se revelaron las claves del thriller, que también incluye en su elenco a Joel Kinnaman, Corey Stoll y Leslie Odom Jr.
Mujeres imperfectas lanzará los dos primeros capítulos el 18 de marzo y sumará uno nuevo cada miércoles hasta el 29 de abril.
