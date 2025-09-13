SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Crítica de discos: Led Zeppelin es leyenda, Slipknot es brutal y Suede ríe al último

Las novedades discográficas de los últimos días se tornan gigantes, con nombres mayúsculos de sus respectivos géneros: Led Zeppelin, Slipknot y Suede siempre tienen algo que decir. Y lo dicen fuerte.

Marcelo ContrerasPor 
Marcelo Contreras
Crítica de discos: Led Zeppelin es leyenda, Slipknot es brutal y Suede ríe al último

*Suede - Antidepressants

Inmersos en una trilogía iniciada con Autofiction (2022), a concluir antes del cierre de la década, este segundo capítulo bautizado Antidepressants confirma a Suede en un periodo de creatividad atípico para una banda de su trayectoria.

Si en el título anterior el pulso bordeó una aceleración punk, ahora se internan en el siguiente ciclo creativo del rock de las islas británicas, de contornos góticos. Las guitarras históricamente dominadas por una amalgama entre la batuta de Mick Ronson decorando al Bowie glam y el cortinaje de Johnny Marr, esta vez indagan en el post punk en la clave de Keith Levine en PIL, y una alternancia de texturas cristalizadas y otra crujientes propias de los ochentas, condensadas en el corte homónimo.

El trabajo en las seis cuerdas, antes monopolizado por Richard Oakes, ahora dialoga con Neil Codling, el tecladista que progresivamente se desdobló en guitarras, todo en notorio beneficio compositivo que brilla, por ejemplo, en Sweet kid. El bajo de Matt Osman continúa en faenas sigilosas de sinuosos dibujos, pero roba cámara en Trance state, inspirado en leyendas como Simon Gallup y Peter Hook. El drama convertido en magnificente balada, una de las especialidades de la casa, se renueva en Somewhere between an atom and a star con un filo más rockero. En la saga del Britpop, Suede definitivamente sigue siendo aquel que ríe al último.

*Slipknot (25th anniversary edition)

El debut de Slipknot aún azota como una implacable tormenta con permanentes ráfagas de desquiciamiento y violencia inusitada.

En este primer paso oficial, el nü metal de los enmascarados de Des Moines exhibe una debilidad flagrante por los primeros discos de Korn -la razón de la convocatoria de Ross Robinson como productor-, pero también propone un elemento diferenciador: la velocidad suicida y la estética del terror asociada al thrash y el death metal.

El primer tercio entre (sic) y Spit it out, involucra una escalada de guturalidad y rabia insólita propulsada por la batería inconfundible del difunto Joey Jordison, brutales y precisas percusiones azotando fierros y tambores, tornamesas chirriantes, y un juego de guitarras que ataca en modo dron monstruoso, sin posibilidad de escapatoria. Hay algo claustrofóbico en la intensidad -¿cuánto más se puede gritar desaforado en un disco?-, que a la vez contribuye a la entereza artística del álbum como una oda al desborde mental.

La edición aniversario contempla las habituales y saludables mejoras en el sonido de esta clase de lanzamientos, numerosos demos, y mezclas alternativas de piezas claves como el single Wait and bleed a cargo de Terry Date (Soundgarden, Pantera), que solo palidece ante la artesanía de Ross Robinson para armonizar la blitzkrieg de Slipknot, donde cada miembro no se contenta con menos que vaciar el cargador.

*Led Zeppelin - Live EP

Esta selección de cuatro cortes en vivo celebra el medio siglo de Physical graffiti, el único álbum doble de Led Zeppelin en estudio ajeno a la concepción tradicional de una obra de tales características, en una mixtura de nuevas canciones y material de archivo que merecía la luz.

Las piezas del lanzamiento no son precisamente una novedad, ya contenidas en el DVD de 2003, que resume distintas etapas en directo durante una década. In my time of dying y Trampled under foot corresponden a los conciertos de 1975 en Earl ‘s court, cuando la banda era lo más grande que existía en el planeta, mientras Sick again y Kashmir pertenecen al triunfal regreso de 1979 en Knebworth.

El grupo enfilaba a los 80 con nuevos bríos, hasta que la muerte de John Bonham puso la lápida a la historia del cuarteto. Aunque las interpretaciones son fieras, en el show de Knebworth se percibe que Led Zeppelin, lejos de resentir las consignas en contra por encarnar a dinosaurios del rock, se expresaba monumental y majestuoso acorde a su estatura, consciente de haber encarnado la década del setenta como ninguna otra propuesta.

Robert Plant está en mejor forma vocal asumiendo que los alaridos quedaron atrás, y lo mismo el resto de la banda, con John Paul Jones en un virtuoso rol orquestal entre bajo y teclados, Jimmy Page más focalizado y con menos chamuyo en los solos, y Bonham clavando el golpe de un gigante.

Más sobre:SuedeSlipknotLed ZeppelinMúsicaMúsica culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,5 en Rusia

Trump compromete asistencia al funeral de Charlie Kirk en Arizona

Maduro llama a cumplir entrenamiento militar masivo tras “asedio” de Estados Unidos

Rusia acusa a Ucrania de intentar involucrar a otros países en el conflicto “por todos los medios”

Detienen en Iquique a sujeto implicado en balacera que terminó con tres fallecidos y tres heridos en toma de Colina

Kast tras fallo del Tricel que inhabilita a Jadue: “Alguien acusado por la Fiscalía no debiera ser candidato y no lo va a ser”

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Tricel respalda a concejales de Santiago y valida requerimiento contra exalcaldesa Irací Hassler

Tricel respalda a concejales de Santiago y valida requerimiento contra exalcaldesa Irací Hassler

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

5.
Eric Aedo (DC) apunta al PC tras fallo del Tricel sobre Jadue: “Se les advirtió, pero quisieron seguir en un camino equivocado”

Eric Aedo (DC) apunta al PC tras fallo del Tricel sobre Jadue: “Se les advirtió, pero quisieron seguir en un camino equivocado”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,5 en Rusia
Chile

SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,5 en Rusia

Detienen en Iquique a sujeto implicado en balacera que terminó con tres fallecidos y tres heridos en toma de Colina

Kast tras fallo del Tricel que inhabilita a Jadue: “Alguien acusado por la Fiscalía no debiera ser candidato y no lo va a ser”

Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses
Negocios

Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses

Clínica Las Condes registra fuerte aumento de sus pérdidas al primer semestre

Ministro García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo: “requiere una visión más amplia”

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Tendencias

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

Cuándo y dónde ver a los deportistas chilenos en el Mundial de Atletismo
El Deportivo

Cuándo y dónde ver a los deportistas chilenos en el Mundial de Atletismo

La suerte del campeón: Coquimbo Unido gana en los descuentos y camina firme rumbo a la corona

Los elogios del DT del Sevilla a la jugada de Alexis Sánchez que terminó en el empate: “Estaban volando”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cultura y entretención

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

Trump compromete asistencia al funeral de Charlie Kirk en Arizona
Mundo

Trump compromete asistencia al funeral de Charlie Kirk en Arizona

Maduro llama a cumplir entrenamiento militar masivo tras “asedio” de Estados Unidos

Rusia acusa a Ucrania de intentar involucrar a otros países en el conflicto “por todos los medios”

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté