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    Crítica de discos y singles: la era azul de Karol G, el mundo chilengo de Tomo Como Rey y la vida de Saiko y De Saloon

    Las novedades discográficas de la semana se inclinan hacia lo chileno con Tomo Como Rey versionando a Julieta Venegas, y De Saloon hermanados con Saiko. Karol G dice presente con sus nuevos trazos creativos.

    Por 
    Felipe Retamal
     
    Claudio Vergara

    *No me arrepiento de sentir tanto - Karol G

    En solo un año, Karol G pasó de la portada rebosante de rojo cálido de Tropicoqueta, al frío tono azuloso que ilustraNo me Arrepiento de Sentir Tanto. Escrito principalmente durante un viaje en solitario a Hawái, la “Bichota” un propone una distancia del universo latino de su disco anterior para abordar una ruptura. Es un álbum conciso y ecléctico.

    La apertura con Te Llevas To,despliega un tema de desamor sobre una base electrónica. “Eres un cabrón, igual todo te importa cero”, canta. Rápidamente pasa a Maybe, una canción de empoderamiento con estribillo de estadios, más cercano a lo que se le conoce. La parte central del disco es probablemente la más ambiciosa; la bellaFinal Felíz, sostenida por una guitarra eléctrica de sonido limpio, muestra un costado vulnerable.

    Sigue con Still, una canción muy emocional en colaboración con Bruno Mars, a tono con el manual de pop radial (con coro a los 40 segundos) y cantada en inglés. La mayor ruptura del disco se propone en la animada cumbia Alguien te Amaba, aunque deudora del estilo de Selena, la colombiana suena muy suelta (no sería mala idea hacer un disco de cumbia). Esta suerte de “período azul” de Karol G es coherente, directo y pensado para los shows en directo. No decepcionará a los fans (Felipe Retamal).

    *Frente a frente - Saiko & De Saloon

    Un filoso riff de guitarra abre Frente a frente, la canción que coloca cara a cara a Saiko y a De Saloon. El encuentro entre dos de los nombres claves en el rock chileno de vocación masiva de la década de los 2000, resume lo mejor de ambos. De un lado, el gusto por los teclados, los sonidos procesados y la voz expresiva de Denisse Malebrán.

    Del otro, las guitarras y la interpretación colmada de sentimiento en la voz barítono de Piero Duhart.

    Aunque la producción musical de Luciano Rojas ofrece varios detalles que entran y salen (se recomienda escuchar con buenos audífonos) no saturan la canción y ofrecen una textura para cada momento. Malebrán arranca cantando hasta la entrada de Duhart que resulta sorpresiva. Lo más habitual en un ejercicio como este es que el penquista hubiese tenido solo un verso completo, en cambio, en esta canción, las voces de ambos interactúan, empastan muy bien e incluso tienen un pequeño diálogo que funciona como una extension del cinematográfico videoclip.

    En el tramo final, la canción explota en un estribillo que mezcla rock, teclados y secuencias electrónicas, en un entramado del que Gustavo Cerati habría estado orgulloso. Buena canción, propositiva (Felipe Retamal).

    *Me Voy - Tomo Como Rey

    Es una idea que estaba al borde de la ruta, pero que ningún artista chileno había capturado: una colección de versiones que tribute al gran cancionero mexicano, posiblemente uno de los patrimonios musicales de mayor penetración en el país desde mediados del siglo XX, no sólo a través de la radio, sino que también del cine y la televisión.

    Tomo Como Rey coge el reto -no menor- y se aventura en un próximo álbum bautizado apropiadamente como Chilengos, donde no sólo entregarán su lectura para clásicos de Luis Miguel y Juan Gabriel, sino que también saludan el trayecto inverso, despachando covers de figuras chilenas que han conquistado el país norteamericano, desde Los Ángeles Negros hasta Los Bunkers. El plan es festejar la histórica comunión cultural.

    Como introducción, uno de los grupos emblemáticos de la nueva cumbia chilena presenta el single Me voy, de Julieta Venegas, donde los vientos vigorosos, las percusiones cadenciosas y un estilo que viaja de la cumbia al ska desarman el acento afligido que relata un quiebre amoroso narrado en la composición original, hasta llevarlo a un punto de festejo y liberación.

    Suena bien. El resultado es óptimo. Ya lo ha demostrado durante décadas una cumbia tan evocativa como Un año más: a veces las penurias también hay que bailarlas (Claudio Vergara).

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