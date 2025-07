Cuál es la canción más triste que escribió Kurt Cobain en Nirvana según la ciencia

En solo tres discos de estudio, algunos compilados y discos en vivo, Nirvana desarrolló un repertorio que cruzó el rock alternativo. Y asimismo, reveló el interés melódico de Kurt Cobain.

Entre todo su material, hay canciones de rock de alto vuelo; de In Bloom, a Heart-shaped box a la clásica Smells like teen spirit. Cobain, asimismo, escribió canciones más introspectivas.

Por ello, Analiese Micallef Grimaud decidió estudiar el repertorio del grupo para dilucidar cuál era la más triste de todas. La estudiosa musical colaboró con la empresa de datos, Happy Or Not, para acercarse a una respuesta.

Nirvana en 1993 Alamy Stock Photo

La investigación realizada en 2022, ponderó varios factores; investigación científica, teoría musical y datos de encuestas de opinión pública. Así, concluyeron que hay una canción a considerar como la más triste de Nirvana: Something in the way.

Lo explicó la misma Grimaud. “Los resultados de mi investigación indican que un tempo lento, un modo menor, una articulación legato, un nivel de dinámica suave, un nivel de tono bajo y un timbre oscuro ayudan a transmitir tristeza en la música”.

“La canción está escrita en modo menor, tiene un tempo lento, la dinámica más suave, la frecuencia de inicio promedio más pequeña y niveles de tono bajos en el rango vocal, lo que la convierte en la más triste en comparación con las otras canciones”, continuó.

Escrita para el álbum Nevermind (1991), fue grabada por Kurt Cobain en la sala de control del estudio Sound City. Frustrado por no lograr una buena versión con la banda al completo, Cobain la tocó con una guitarra acústica con 5 cuerdas y algo desafinada. Su interpretación, más cerca de un susurro, le dio el carácter definitivo.

Además, la canción incluye un arreglo de violonchelo, tocado por Kirk Canning, un amigo de Kurt, quien grabó su parte el último día de trabajo. Solo le dijeron que tocara algo, lo que se le ocurriera. Y así lo hizo.

La canción también fue interpretada en la legendaria sesión Unplugged de Nirvana, publicada en 1994.

Escucha Something in the way de Nirvana a continuación.