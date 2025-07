Demandan a Bizarro, la productora del Festival de Viña, por competencia desleal

La productora de conciertos Bizarro Live Entertainment -una de las mayores compañías del rubro en el país y responsables del Festival de Viña del Mar, así como también de una serie de eventos próximos como la visita de Bad Bunny en 2026-, enfrenta una acusación materializada en una acción judicial.

Otra promotora de la escena nacional, Swing Booking & Management, presentó una demanda en contra de Bizarro por competencia desleal. La reclamación se interpuso el pasado jueves 17 de julio en el 9º Juzgado Civil de Santiago.

El documento establece que Bizarro ha incurrido en un abuso de posición dominante de mercado a partir del Festival de Viña, lo que afecta la libre competencia en la industria nacional de música en vivo. “Y esa posición dominante afecta mis relaciones comerciales con artistas que tengo hace muchos años”, indica Carlos Lara, director ejecutivo de Swing, quien estableció la arremetida judicial en nombre de su firma Producciones e Inversiones Swing SpA.

Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

El texto acusa que Bizarro -representada por su director de entretenimiento, Alfredo Alonso- al producir de manera exclusiva el Festival de Viña del Mar desde 2019, establece un trato con los artistas fichados en que los contacta, los negocia y los contrata directamente -“malintencionadamente”, califica el texto-, desconociendo el histórico vínculo comercial y contractual que esos números tienen con otros productores.

También el documento reclama que Bizarro ofrece a los artistas que trae a Viña una representación exclusiva durante el resto del año, para agendar shows en otros puntos del país, como por ejemplo el Movistar Arena. O sea, los condicionaría a seguir trabajando sólo con ellos.

Según consta en el escrito, esto habría sucedido en los casos de la banda colombiana Morat y del conjunto italiano Il Volo.

El caso Morat

En el primer ejemplo de Morat, Lara los trajo por primera vez a Chile en 2018, con tres espectáculos en el casino Enjoy. A partir de ahí, fue responsable de cada una de sus visitas, incluyendo pasos por otros mercados, como Perú o Bolivia. Ante ello, describe la demanda, los representantes de Morat en 2022 le dieron autorización a Lara para llevar a cabo negociaciones para que el cuarteto estuviera en Lollapalooza y en el Festival de Viña de 2023.

En 2023, el grupo no pudo pasar por la fiesta veraniega debido a otros compromisos. El texto pone acento en que Morat en Chile siguió siendo representado por Lara a través de Swing, organizando un masivo concierto en 2024 en el Estadio Bicentenario de La Florida. Por otro lado, las negociaciones con Viña siguieron.

Sin embargo, la demanda dice que Bizarro omitió a Swing y contactó directamente a los responsables de Morat para ficharlos para el Festival de Viña 2025, lo que finalmente terminó ocurriendo: el grupo se presentó en la noche de cierre. De esa forma, se habría “desconocido” la histórica relación comercial y contractual de los colombianos con Lara.

Morat, a su vez, dejó de trabajar con este último y no le permitió seguir realizando sus recitales en el país, ya que agendó dos shows para octubre próximo en la Quinta Vergara -los días 17 y 18-, también a través de un contrato con Bizarro.

“Este hecho fue total y absolutamente sorpresivo, contrario y atentatorio al vínculo comercial de los demandantes (Swing) con el referido grupo, toda vez que la demandada (Bizarro) contactó, negoció y contrató directamente a grupo Morat, desconociendo -malintencionadamente - la representación que los demandantes tenían con el referido grupo”, describe el apartado judicial.

Culto contactó a Bizarro y accedieron a mostrar el contrato que pactaron con Morat para Viña 2025. Este medio pudo comprobar que en el documento no existe ninguna cláusula ni punto que haya obligado a la agrupación a trabajar sólo con Bizarro durante el resto de este año. Sus ejecutivos también aclaran que no hay ningún trato de palabra que establezca alguna imposición al respecto.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

La empresa también accedió a mostrar otros contratos con números del último Festival y tampoco existe alguna instancia que imponga futuros shows durante el resto de la temporada con la misma productora. O sea, que los convierta en artistas exclusivos de Bizarro.

Según fuentes de la industria, Morat cambió de mánager en los últimos meses y el nuevo representante habría preferido trabajar con los mismos productores de Viña. Otras voces dicen que tales movimientos son habituales en el mercado: un artista puede trabajar durante un tiempo con unos promotores, pero años después puede cambiar con otros que le ofrezca mejores condiciones.

Gianfranco Grattarola, abogado de Bizarro, dice a este medio: “Rechazamos todas las aseveraciones -infundadas- efectuadas por el Sr. Lara. Primero, porque en los contratos del Festival de Viña del Mar no existe ningún clase de texto que ligue a los artistas con otros eventos realizados por Bizarro o terceros y, por otro lado, siempre los artistas han sido quienes deciden con quien trabajar previo análisis de las propuestas que reciben de distintos productores o promotores de conciertos en cada país, en nuestro caso estamos orgullosos de que los artistas nos prefieran y podamos construir grandes experiencias para todos sus fans en conjunto. Será la demandante quien deba probar todas sus afirmaciones en el Tribunal. Desde ya nos reservamos la interposición de acciones que la ley nos entrega contra quienes quieran dañar la reputación de Bizarro y/o de sus integrantes”.

Sin embargo, para Lara las prácticas de Bizarro están reñidas con las leyes de protección de la libre competencia. “Es una fórmula que se ha convertido en habitual en ellos”, califica Lara.

FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO Lucas Aguayo Araos

Su abogado, Andrés Bastarrica, acota: “Es una demanda de competencia desleal en contra de la productora Bizarro, para que el tribunal declare que determinados actos incurridos por ellos en contra de los demandantes, que son las dos empresas de Swing e incluso la persona de Carlos Lara, constituyen actos de competencia desleal. Esos actos de competencia desleal están protegidos por una ley especial, que es la ley de competencia desleal, y que de obtener una sentencia favorable, que efectivamente declare que fueron actos de competencia desleal incurridos de alguna u otra forma por el abuso de una posición dominante, como es el caso de la producción del Festival de Viña, lo que buscamos perseguir posteriormente son las indemnizaciones de perjuicios que correspondan”.

Lara completa: “Las prácticas que son abusivas y desleales y poco competitivas, queremos que se terminen en un mercado donde existe más de un actor”.

El caso Il Volo

Con relación a Il Volo, la “infracción demandada” se produjo en el siguiente contexto: a través de Swing, Lara también ha sido productor de casi todas sus visitas al país desde 2016.

“De esta forma y como se podrá apreciar, Il Volo mantiene, desde hace más de 9 años, una estrecha relación o vinculo comercial y permanente con los demandantes (Swing), de manera tal que, para todos los efectos del mercado del espectáculo, Il Volo es un artista promocionado, desarrollado, producido y gestionado por Producciones e Inversiones Swing SpA, y/o por su representante legal, don Carlos Lara”, presenta el texto.

El 27 de mayo de este año, Lara recibió un llamado telefónico de parte del mánager de Il Volo, Michele Torpedine. Ahí, el ejecutivo le contaba que “Bizarro lo contactó para ofrecerle directamente una contratación directa con la referida productora (para el Festival de Viña del Mar 2026), nuevamente haciendo caso omiso y desconociendo – mal intencionadamente - el vínculo comercial e historia del referido vínculo con mi representados (Swing), contactando directamente al manager de Il Volo, sin mediar comunicación alguna con su representante, promotor y productor en Chile, a saber, mis representados. A mayor abundamiento, la referida oferta de la demandada (Bizarro) a Il Volo, para concretar su participación en el Festival de Viña del Mar, se formuló condicionada obligatoriamente a que Il Volo asegurara Bizarro la representación exclusiva para hacer el booking en Latinoamérica Bizarro". O sea, según se desprende de la acción judicial, Bizarro habría condicionado el paso por Viña de los italianos a trabajar sólo con ellos e el resto de la temporada en Chile y Latinoamérica.

“Dicho ilícito constituye para todos los efectos legales un acto de competencia desleal”, fija la demanda.

La demanda busca, según consta en ella y entre otros aspectos, “las disculpas públicas a través de todas sus redes sociales por las conductas constitutivas de las infracciones denunciadas” por parte de Bizarro.

También quiere alcanzar “la indemnización de los perjuicios causados a mi representada (Letra d Art.5 Ley 20169), cuyo monto será determinado en la etapa de cumplimiento de la sentencia, conforme lo señalado en el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil”.

Movistar Arena ok la-tercera

En el conteo de este año, 11 de los 19 números que pasaron por el Festival de Viña -incluyendo humoristas- ya hicieron o van a hacer un show en Santiago organizado por Bizarro. Entre ellos están Myriam Hernández, Carlos Vives, Bacilos, Eladio Carrión, Duki y Pedro Ruminot, entre otros.

Hernández, por ejemplo, tras pasar por el certamen, realizó un concierto masivo en el Estadio Nacional en mayo, también organizado por Bizarro.

Jorge Saint-Jean Hernández, mánager e hijo de la intérprete chilena, asevera: “Desde que empezamos a conversar con Bizarro hubo buena relación y nunca existió una obligación posterior al Festival de Viña. El contrato habla de Viña y ahí queda. La idea de hacer el Nacional nació después en una reunión de trabajo. Pero no hubo cláusulas que obliguen a hacer algo”.

Ruminot también vivió un escenario similar. Tras pasar por la Quinta Vergara en febrero, anunció para el 25 de julio pasado en Movistar Arena un show organizado por Bizarro, el que se realizó con éxito.

Consultado por Culto, el comediante comenta: “Yo tenía un trato de palabra con el Movistar Arena el día antes de mi show en Viña. Pero las fechas me las habían modificado cinco veces y no me servían, yo quería hacer la presentación lo más cerca posible de mi paso por la Quinta Vergara. En el ensayo de mi show en Viña le comentó la situación a la gente de Bizarro y de inmediato me ofrecen hacerlo el 25 de julio, estaba disponible el Movistar Arena. Así que lo anunciamos esa misma noche, sin ninguna obligación de por medio. Yo estoy feliz de trabajar con ellos, ojalá me representaran siempre, por el alcance que tienen”.

Pedro-Ruminot-Viña-2016-1800 la-cuarta

En abril pasado, Alfredo Alonso fue consultado por Culto por las críticas de parte de algunas voces de la industria que acusan “monopolio” en su trabajo en el Festival de Viña y que recalcan sus prácticas con los artistas que pasan por la fiesta de la Ciudad Jardín.

Esto dijo el también músico: “Te voy a poner un ejemplo súper simple: Lotus hace Lollapalooza y no le compra artistas a ninguna otra productora. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos tienen que tratar de ordenar y ver cómo se maneja el negocio. O sea, cuando nosotros hemos requerido a un artista que trabaja con otro productor, se lo hemos comprado, pero al final el presupuesto es acotado y no podemos pagarlo en todas las comisiones que significa comprar artistas de otros productores. Lo que pasa es que antes no había una productora que fuera socia del proyecto Viña, era un canal de televisión, y como el canal no tenía contacto con artistas, tenía que llamar a distintos productores para contratar artistas, el mecanismo era distinto. Y una de las razones por las que para los canales no podía ser rentable el Festival era por eso, tenían que estar comprando en muchas partes y pagando en muchas partes“.

Carlos-Vives-ok.jpg la-tercera

Otros actores de la industria consultados para esta nota entregan su mirada. Jorge Ramírez, director ejecutivo de la productora Multimúsica, comenta: “Es una situación que se viene observando hace mucho tiempo, especialmente vinculado con el Festival de Viña. Como Multimúsica hemos padecido las mismas situaciones que plantea la productora Swing en su demanda, es un escenario con el que hemos tenido que lidiar permanentemente. Nos pasó con el caso de Eladio Carrión, cuyo paso por el último Festival de Viña significó que no siguiera trabajando con nosotros. Quiero dejar en claro en que no hay inconveniente cuando el evento opta por un solo proveedor; el asunto es cuando esa licitación desestabiliza el desempeño de otros actores, utilizando a Viña como una herramienta de coacción. Eso no lo encuentro legítimo”.

Bizarro ganó la concesión del Festival de Viña del Mar junto a Mega por el lapso de 2025-2028. Hasta ahora, no han existido anuncios en torno a los artistas que integrarán su próxima parrilla; sólo se oficializó que los animadores serán los mismos del debut de de este año, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

Swing, por su lado, habitualmente trae al país nombres como Marco Antonio Solís o Luis Fonsi. Para el resto del año, tiene comprometidas las venidas de Il Volo, Cristian Castro, y el espectáculo Entre Amigos (Yuri, Emmanuel, Lucero y Mijares).