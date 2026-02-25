SUSCRÍBETE
    Cuál fue la reacción de George Harris al éxito de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Esteban Düch triunfó este martes 24 en el Festival de Viña con una rutina acerca de la migración venezolana, donde mencionó el fatídico caso de George Harris el año pasado en el mismo lugar. El humorista que reside en Miami reaccionó a través de las redes en torno al hecho.

    Por 
    Equipo de Culto
    Era una presencia inevitable. La figura del comediante George Harris sobrevoló el show en Viña 2026 de su compatriota Esteban Düch, incluso antes de que este ocurriera, cuando los periodistas le preguntaban por ese antecedente fatídico que significó la presentación de 2025, la que sucumbió entre pifias y la crítica generalizada del país.

    Esteban Düch siempre respondió amable e incluso profesó admiración incondicional hacia su colega.

    La noche de este martes 24, cuando le tocó salir a la tarima festivalera, disparó las inevitables menciones hacia Harris.

    “Ustedes saben que el año pasado pasaron cositas. Yo no esperaba que me invitaran al Festival. Me llamaron al teléfono de disco un día de noviembre, que todos tenemos uno en nuestra casa”, fue el primer remate de Düch, quien aludió a la ingrata broma del teléfono de Harris.

    “Cuando llegó esa llamada no me la esperaba porque yo estaba en mi casa tranquilo jalándome el muñeco antes de que eso pasara“, remató el humorista, haciendo un último guiño a su coterráneo antes de continuar con su rutina.

    Tras culminar su show, en la conferencia de prensa correspondiente, defendió a Harris del kilometraje de recetas que los usuarios chilenos le estaban dejando en su cuenta de Instagram, aludiendo a que Düch hizo un mucho mejor trabajo y comprendió a cabalidad cómo era reírse de la idiosincrasia chilena desde la óptica venezolana. “George Harris merece que lo dejen tranquilo”, aseguró en el encuentro con los medios.

    Qué dijo George Harris acerca de Esteban Düch

    Quizás su llamado marcaba un trasfondo más emotivo: el propio Düch contó que Harris le envió un mensaje deseándole éxito en la Quinta Vergara.

    “Sí. Tengo un mensajito de George con las felicitaciones y deseándome mucho éxito. Así que cómo siempre lo he dicho, es un gran comediante, es una persona que es admirable y lo admiro por lo que logró en Venezuela, lo que ha logrado con el público venezolano, y he recibido mucho cariño de la comedia venezolana por lo que pasó anoche”, comentó, según reproduce Canal 13.

    Foto: Agencia Aton

    El propio Harris le dejó un mensaje en la cuenta de Instagram El Vinotinto, presentado como el primer y único periódico venezolano en Chile.

    En un video en que se reproduce su rutina en Viña 2026, el humorista que reside en Miami escribió: “Felicidades y que sigan sus éxitos”. Los usuarios de ese medio elogiaron la actitud de Harris y la “nobleza” en saludar y felicitar a su compatriota.

    Al parecer, el vínculo entre Chile y George Harris -tan difícil en un momento- está lejos de disolverse.

