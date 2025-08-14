SUSCRÍBETE
De Los Mirlos a Los Tres: quiénes estarán en La Yein Fonda 2025

El tradicional evento dieciochero encabezado por Los Tres tendrá esta vez a invitados internacionales, así como también los nombres que se han convertido en costumbre. Lee aquí el lineup de la versión de septiembre próximo.

Equipo de Culto
La Yein Fonda está a sólo semanas de dar su largada, junto con las Fiestas patrias del país. El tradicional evento que animará los festejos locales se realizará durante cuatro jornadas, los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba, desde las 12:00 horas. Entradas ya disponibles en PuntoTicket.

Célebres leyendas del continente encabezan esta versión 2025. Por supuesto Los Tres, sus anfitriones, que acaban de grabar su nuevo álbum en el icónico estudio británico Abbey Road, un esperado regreso discográfico desde una de las grandes instituciones del rock de todos los tiempos.

Entre los invitados internacionales, desde Jamaica llega el influyente combo The Skatalites que hace más seis décadas fundó el ska -y grabó una versión en el mismo estilo de Un amor violento con Álvaro Henríquez-, aterrizará por primera vez en La Yein Fonda. Se han convertido en compinches y cercanos del propio cantante.

Los Mirlos, la longeva agrupación peruana de cumbia amazónica y sicodélica, regresa a los festejos tras su visita del año pasado. Y si se trata de patrimonio, hay que mirar más cerca: Los Jaivas también dirán presente con su catálogo mayúsculo y como una de las agrupaciones nacionales más queridas y populares, verdaderos héroes patrios, si es que cabe la definición en una fecha como septiembre.

La alineación continúa con más nombres estelares de la escena, como el reconocido dúo Los Vásquez en su debut en La Yein Fonda, el vibrante pop independiente de Gepe, y el indiscutido referente de la música chilena, Joe Vasconcellos. Se repite el plato María Esther Zamora -la primera dama de La Yein Fonda-, y también Torito Alfaro. Los boleros del Trío Esmeralda tienen su espacio, así como las cuecas del cuarteto Las Niñas. Para los más pequeños, la colorida experiencia musical de Tikitiklip y también regresa El Perro Chocolo y su Banda.

Más sobre:Los TresLa Yein FondaGepeLos VasquezLos JaivasLos MirlosParque Ciudad EmpresarialMaría Esther ZamoraMúsicaMúsica culto

