De Myriam Hernández a Gepe: estos son los artistas del Festival de Olmué 2026
El tradicional evento se realizará a fines de enero en El Patagual. Lee aquí los artistas confirmados y los horarios.
Un evento tradicional vuelve a la carga. Televisión Nacional de Chile, junto a Bizarro Live Entertainment, transmitirá en todas sus plataformas y desde Chile para el mundo a través de su señal internacional, TV Chile, el 55º Festival del Huaso de Olmué, que se realizará en El Patagual los días 15, 16, 17 y 18 de enero de 2026, transformándose en el primer festival televisado del verano.
Con la conducción de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, el certamen promete una programación diversa que combina tradición, humor y grandes nombres de la música chilena e internacional.
¿Cuáles son los nombres invitados y la parrilla por día?
*Jueves 15 de enero
Musical Chileno
Myriam Hernández
Paul Vásquez
Nicole
*Viernes 16 de enero
Los Patiperros (Ganadores del Festival de Olmué 2025) y La agrupación folclórica Hijos de
Mariana de Osorio
Luck Ra
Erwin Padilla
Alanys Lagos y Toly Fu
*Sábado 17 de enero
Los de San Pablo
Américo
León Murillo
Gepe
*Domingo 18 de enero
Silvanita y Los del Quincho y los Campeones de Cueca de Olmué 2025
Ráfaga
Artista por confirmar
Entremares
Los boletos para el evento están disponibles a través de Puntoticket.
