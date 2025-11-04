De Myriam Hernández a Gepe: estos son los artistas del Festival de Olmué 2026

Un evento tradicional vuelve a la carga. Televisión Nacional de Chile, junto a Bizarro Live Entertainment, transmitirá en todas sus plataformas y desde Chile para el mundo a través de su señal internacional, TV Chile, el 55º Festival del Huaso de Olmué, que se realizará en El Patagual los días 15, 16, 17 y 18 de enero de 2026, transformándose en el primer festival televisado del verano.

Con la conducción de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, el certamen promete una programación diversa que combina tradición, humor y grandes nombres de la música chilena e internacional.

¿Cuáles son los nombres invitados y la parrilla por día?

*Jueves 15 de enero

Musical Chileno

Myriam Hernández

Paul Vásquez

Nicole

*Viernes 16 de enero

Los Patiperros (Ganadores del Festival de Olmué 2025) y La agrupación folclórica Hijos de

Mariana de Osorio

Luck Ra

Erwin Padilla

Alanys Lagos y Toly Fu

*Sábado 17 de enero

Los de San Pablo

Américo

León Murillo

Gepe

*Domingo 18 de enero

Silvanita y Los del Quincho y los Campeones de Cueca de Olmué 2025

Ráfaga

Artista por confirmar

Entremares

Los boletos para el evento están disponibles a través de Puntoticket.