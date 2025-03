Dedicatorias, un romance a distancia e infidelidad: la historia de amor que unió a Julieta Venegas y Álvaro Henríquez

“La siguiente canción se la dedico a la querida y amada Julieta Venegas”, fueron las palabras con las que Álvaro Henríquez introdujo Amor Violento, el éxito de Los Tres que la banda presentó frente a los más de 175 mil asistentes a la jornada del sábado del REC 2025.

La aclamada banda penquista se consolidó como uno de los platos fuertes de la décima edición del festival gratuito realizado durante este fin de semana en el Parque Bicentenario de Concepción.

Con un repertorio que incluyó títulos como La torre de Babel, Hojas de té y Tírate, sin duda uno de los temas más comentados tras la presentación fue la dedicatoria a la cantante mexicana Julieta Venegas, quien también forma parte del line up del festival.

Venegas, quien se presentará este domingo a las 19.30 horas en el escenario Vans, estuvo presente en la jornada del sábado y se reunió con Henríquez en la antesala del show.

Consultado por la mención a la mexicana tras el espectáculo, Henríquez señaló a Culto que ésta surgió “porque la vi antes. Nos saludamos”. Ante lo cual también indicó: “Aún la amo. La quiero. ¿Eso querías saber?”.

Sin embargo, este episodio es solo una parte de una fugaz historia de amor que se remonta a más de 27 años atrás y que tuvo como protagonista a No me falles, la balada de Los Tres que se consolidó como un símbolo de amor y desamor a fines de los años 90.

Dedicatorias, un romance a distancia e infidelidad: la historia de amor que une a Julieta Vengas y Álvaro Henríquez

La historia de amor

Contrajeron matrimonio en 1998 y se convirtieron en una de las parejas icónicas de la escena musical latinoamericana. Sin embargo, el efímero romance llegó a su fin el año 2000.

En 1999 la voz de Los Tres y Los Pettinellis le escribió a Venegas la canción No me falles, tema que años después, según confirmó la cantautora, se habría convertido en uno de los motivos de la ruptura.

No fue hasta 2023 que Julieta Venegas reveló en una entrevista que el vocalista chileno le fue infiel con la actriz que protagonizó el video de la canción que él mismo le dedicó.

“Ahora se me hace muy gracioso... me escribió una canción super bonita que se llamaba No me falles, que es hermosa”, detalló la artista.

“El videoclip que hizo de esa canción, salió una actriz de quién él se enamoró y me dejó por ella”, agregó refiriéndose a la actriz chilena Paty López, quien aparece en el video vestida de novia.

Otro factor que habría antecedido la ruptura fue la distancia. Según explicó Venegas, la pareja nunca logró resolver quién de los dos dejaría su país: “Nos casamos, pero cada quien viviendo en su país. Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir, nadie se mudó nunca y nos separamos”, explicó.

“En ese momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a terminar separando si ninguno de los dos se decidía a irse al país del otro. Es irónico ¿No? En su momento fue doloroso, pero ahora me parece muy gracioso cómo da vueltas la vida”, agregó la cantautora.