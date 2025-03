Lollapalooza Chile 2025: artistas estelares, revelación y talentos nacionales se preparan para conquistar el escenario

La expectativa crece a medida que se acerca Lollapalooza Chile 2025, programado para el próximo 21, 22 y 23 de marzo. El festival promete una edición inolvidable, con un cartel que mezcla artistas de renombre internacional, sorpresas y el talento de varias figuras nacionales. Exploramos el presente de los nombres más importantes y cómo llegan a su cita en el Parque Cerrillos.

Artistas estelares

Olivia Rodrigo

La cantante se ha consolidado como una de las artistas más influyentes actualmente. Tras su éxito inicial con SOUR, su álbum debut, continuó su ascenso con el lanzamiento de GUTS, su segundo trabajo de estudio, el que incluye éxitos como Bad idea right? y Vampire.

En cuanto a su actividad sobre el escenario, Rodrigo se encuentra inmersa en su gira GUTS World Tour, donde ha estado presentando las canciones del disco del mismo nombre ante sus fanáticos de todo el mundo. Estará el día viernes 21 de marzo deslumbrando en Lollapalooza.

Rüfüs Du Sol

Rüfüs Du Sol es referente de la electrónica global, con lanzamientos recientes como Lately y sus remixes, además de sus populares DJ mixes. Su último álbum, Surrender del 2021, consolidó su éxito, y actualmente están inmersos en una gira mundial que los lleva a visitar México, Brasil, Perú, Argentina y Chile el próximo viernes en el Parque Cerrillos.

Justin Timberlake

El estadounidense es una figura icónica del pop que continúa su trayectoria musical con nuevos proyectos. Recientemente, ha estado trabajando en nueva música: el pasado el 15 de marzo de 2024 se lanzó Everything I thought it was, su sexto álbum de estudio. En cuanto a sus presentaciones en vivo, Justin Timberlake se prepara para iniciar su gira The Forget Tomorrow World Tour el 21 de marzo de 2024 en Argentina, justo un día antes de su presentación en Lollapalooza Chile.

Alanis Morissette

En 2022, lanzó su último álbum de estudio y en 2024, estrenó el sencillo O holy night. Ahora, la cantante se prepara para una gira mundial que comienza el 21 de marzo en Argentina y finaliza el 12 de julio en España.

Tool

Su último álbum de estudio, Fear Inoculum de 2019, fue recibido con gran entusiasmo tras una larga espera. Desde entonces, la banda ha continuado realizando giras mundiales. Vienen de presentarse en Punta Cana, además serán parte del concierto de despedida de Black Sabbath en Birmingham, el próximo 5 de julio.

Shawn Mendes

Tras un período de pausa, el artista canadiense ha regresado con nueva música y proyectos. Recientemente, lanzó su sencillo Heart of gold como adelanto de su próximo álbum Shawn, que promete ser un trabajo introspectivo y personal. Estará sobre el escenario de Lollapalooza el domingo 23 de marzo.

Artistas revelación

Benson Boone

Su éxito viral Beautiful things lo ha catapultado a la fama, y se encuentra en un momento de gran actividad. El año pasado lanzó su álbum debut Fireworks & rollerblades, que refleja su enfoque artístico. Antes de su participación en Lollapalooza, el cantante se presentará el 20 de marzo en el Teatro Coliseo.

Fontaines D.C.

La banda irlandesa de post-punk continúa su ascenso en la escena musical internacional. Su último álbum, Romance de 2024, ha consolidado su sonido distintivo. Con canciones como Starbuster el grupo demuestra su calidad musical. Antes de su show en el Parque Cerrillos, se presentarán en México el próximo 18 de marzo.

Michael Kiwanuka

Michael Kiwanuka sigue consolidándose como una de las voces del soul contemporáneo. Tras el éxito de Kiwanuka en 2019, regresó con Small changes en 2024, un álbum aclamado por su fusión de soul clásico y rock alternativo. Este disco incluye temas como Floating parade y The rest of me.

El artista ha estado presentando Small changes en una gira internacional, con conciertos memorables como su reciente actuación en el Eventim Apollo de Londres el pasado 10 de marzo.

Ca7riel & Paco Amoroso

El duo conformado por Ca7riel y Paco Amoroso siguen revolucionando la música urbana con su estilo innovador. Hace un par de días lanzaron Papota, su primer EP, donde fusionan jazz, reggae y pop, destacando el sencillo Tetas y un cortometraje satírico sobre la industria musical.

Actualmente, el dúo se prepara para presentarse en Lollapalooza Argentina, Chile y Brasil, llevando al escenario las canciones del álbum junto a sus éxitos anteriores. Además, su participación en el Tiny Desk Concert y colaboraciones con artistas como Tini han consolidado su impacto en la escena internacional.

Nathy Peluso

En 2024, Nathy Peluso lanzó Grasa, su segundo álbum de estudio, que fue aclamado por la crítica y galardonado con tres Grammy Latino. Este disco incluye canciones destacadas como Aprender a amar y El día que perdí mi juventud.

Actualmente, Nathy Peluso está inmersa en una gira internacional que la ha llevado por América Latina, Europa y Norteamérica. Su más reciente concierto en Miami Beach marcó el inicio de su tour por Estados Unidos, Los Ángeles es la última parada antes de aterrizar en nuestro país.

Parcels

Parcels es una de las bandas más destacadas del electropop. Su último álbum, Day/Night de 2021, resalta por su fusión de sonidos retro y modernos. En 2024, lanzaron el sencillo Leaveyourlove, en colaboración con Ximena Sariñana y Rawayana, explorando el amor incondicional.

Actualmente, la banda está de gira mundial, antes de presentarse en suelo chileno, participarán el 19 de marzo en el Lollapalooza realizado en Argentina.

Resonancia Etérea

Resonancia Etérea, la banda chilena formada en 2016. A finales de 2024, lanzaron el sencillo Me quedo en esa vez, marcando su regreso con una propuesta fresca que ha resonado positivamente entre sus seguidores.

Recientemente, colaboraron en el álbum Satirología Vol.3 de Kidd Voodoo, participando en tres canciones: Perdamonos..., Frío (INTERLUDIO) y La Verdad. Las que han escalado en las listas musicales, incluyendo el Top 50 Chile de Spotify.

Teddy Swims

Su sencillo Lose control, lanzado en junio de 2023, alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 en marzo de 2024 y mantuvo una presencia notable en las listas durante más de un año. En enero de 2025, presentó su segundo álbum de estudio, I’ve tried everything but therapy (Part 2), el que ha tenido gran recepción por sus fanáticos. En cuanto a sus actuaciones en vivo, Swims ofrecerá un concierto en Manchester el 16 de marzo.

The Marías

The Marías siguen ganando relevancia en la escena indie con su segundo álbum, Submarine de 2024, que incluye éxitos como Run your mouth y Lejos de ti. El disco debutó en el puesto 17 del Billboard 200, consolidando su estilo único de fusionar inglés y español con influencias de jazz y soul.

Además, la banda se unió a Billie Eilish en su gira por Canadá y Estados Unidos, ampliando su presencia internacional.

Inhaler

Inhaler lanzó su tercer álbum, Open wide, el 7 de febrero de 2025, explorando nuevos sonidos con influencias del techno y Nick Cave. Para promocionarlo, iniciaron la gira Open Wide World Tour, con fechas agotadas en Londres y presentaciones en Europa y Japón, consolidándose como una de las bandas más prometedoras del rock alternativo.

Arde Bogotá

La banda española de rock alternativo recientemente lanzó el sencillo La Torre Picasso. Este tema, producido por Carlos Raya, cierra su aclamado álbum Cowboys de la A3 de 2023. El 13 de diciembre de 2024, el grupo culminó su gira con un concierto en el WiZink Center de Madrid.

Artistas chilenos

Mon Laferte

Mon Laferte lanzó su octavo álbum de estudio, Autopoiética, el 10 de noviembre de 2023. Este trabajo muestra una faceta experimental, fusionando géneros como trip-hop, mariachi, cumbia rebajada y techno. Para promocionar el álbum, inició su Autopoiética Tour el 29 de febrero de 2024 en Puebla, México, y tiene previsto concluir el 23 de mayo de 2025 en Napa, Estados Unidos.

Lucybell

La emblemática banda chilena de rock alternativo anunció hace un tiempo su gira de despedida, Ecos Tour Final, culminando con un concierto el 10 de octubre de 2025 en el Movistar Arena. Su presentación en Lollapalooza será una de las últimas antes de su receso indefinido.

