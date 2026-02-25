Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza

Estrenada en abril de 2025 en las salas locales, Denominación de origen es uno de los grandes fenómenos del cine chileno del último tiempo. La alabada película de Tomás Alzamora reunió a más de 100 mil espectadores –en complejos comerciales e independientes– y se transformo en un título fijo en las listas de lo mejor del año.

Ahora la batalla de la longaniza agrega otro hito a su recorrido y anuncia su aterrizaje en la televisión abierta. Según información obtenida por Culto, la cinta se mostrará en TVN este sábado 7 de marzo a las 22:30 horas, marcando su debut en cualquier señal nacional y sumando otra ventana de exhibición después de haber tenido su lanzamiento digital, en julio pasado.

“Hay mucha gente que no pudo ir al cine porque no tiene una sala en su comuna, en su pueblo o en su ciudad, o simplemente porque no le alcanzan los recursos. Que la película se emita por TVN nos pone muy, muy felices, porque así todos los chilenos y chilenas pueden acceder a cine de calidad, entretenido, familiar y profundamente chileno”, indico Alzamora en un comunicado.

“Esta película ha demostrado una conexión real con las audiencias y representa de manera auténtica la identidad de nuestras regiones. Su emisión en horario estelar reafirma nuestro compromiso con la cultura, la diversidad territorial y el fortalecimiento de la industria audiovisual nacional”, apuntó Javier Goldschmied, director de Programación de TVN.

Adoptando la forma de un documental falso, el largometraje narra la historia de un grupo de sancarlinos que se organiza para reclamar por la pérdida del título de la “Mejor longaniza de Chile” frente a la ciudad vecina, Chillán. En medio de viejas rivalidades y disputas por el origen del embutido, los protagonistas dan vida al Movimiento Social Por la Longaniza de San Carlos (MSPLSC).

El filme ganó el Premio del Público y el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Valdivia 2024, Mejor Dirección en BAFICI 2025 y Mejor Largometraje en el Festival de Cine Chileno 2025.