Despierta “El Monstruo” de la Teletón: público en el Estadio Nacional pide que María José Quintanilla vaya al Festival de Viña

María José Quintanilla fue uno de los números que se presentó en la ceremonia de cierre de la Teletón en el Estadio Nacional. Allí entre medio de aplausos y cariño de la gente brindó un show que puso a bailar al público.

Luego de cantar las primeras canciones, el “Monstruo” de Teletón no dejó pasar la oportunidad para pedir su regreso al Festival de Viña del Mar. Esto en medio de un mes donde se instaló la conversación sobre su posible retorno al escenario de la Ciudad Jardín.

Pero esa posibilidad quedó descartada ante la revelación de la parrilla 2026 del certamen que no contempló a la artista pese a su exitoso 2025.

“¡A Viña!, ¡a Viña!”, gritó el público mientras la cantante se le vio emocionada en medio de la presentación. La última vez que Quintanilla se presentó en el Festival fue en 2004, cuando tenía 14 años y todavía participaba del programa Rojo Fama Contra Fama.

La artista ha sido consultada sobre su ausencia en esta edición y ha expresado que pese a que le encantaría volver al escenario, no depende de ella.

El mismo animador José Antonio Neme, presente en el Nacional, también pidió que la audiencia exigiera a Quintanilla en Viña, gritando también “¡a Viña!“, convertido en un bramido de guerra.