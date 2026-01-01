Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

El año 2026 arranca con cine de terror, específicamente con una película inscrita en el género slasher. Bajo el título Die’ced: La noche del espantapájaros, el filme del debutante Jeremy Rudd tiene como gran amenaza a Benny, un asesino serial suelto en Seattle durante los años 80.

La cinta, una expansión de un cortometraje de bajo presupuesto que circuló en 2022, plantea que una joven llamada Cassandra es perseguida por un célebre homicida con máscara de espantapájaros que escapa de un manicomio la noche de Halloween. A medida que avanza la noche, un grupo de sobrevivientes luchan por intentar detenerlo antes de que el número de víctimas crezca.

“Quería que fuera un homenaje a otros filmes y que incorporara mi propia singularidad”, señaló Rudd sobre el largometraje que cuenta en su reparto con Eden Campbell, Jason Brooks y Nigel Vonas, y que ya planifica secuelas.

Originalmente programada para el 25 de diciembre, la película se estrena en cines chilenos este 1 de enero de 2026, aprovechando que las cadenas siempre se encuentren abiertas durante el primer día del año.

Revisa el trailer a continuación: