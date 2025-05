Diego Céspedes, director chileno ganador de la categoría “Una cierta mirada” en Cannes: “Ojalá esto abra puertas a que no solo la clase alta pueda hacer cine”

Es el día siguiente al instante en que el nombre de Diego Céspedes (30) y su primer largometraje, La misteriosa mirada del flamenco, fue anunciado como ganador por el jurado de Un Certain Regard (Una cierta mirada) en el Festival de Cannes 2025. En esta sección se premia a cintas con propuestas innovadoras dentro de la edición. El trabajo del director chileno contaba con el mérito para llevarse el reconocimiento.

Céspedes presentó en el Festival su primera película, una historia situada en 1982 que sigue a Lidia, de 11 años, quien vive en el desierto chileno con una familia queer. El giro ocurre cuando su comunidad es sacudida por el miedo a una enfermedad que se transmite cuando un hombre mira y se enamora de otro.

Bajo ese prisma, el realizador chileno narra una historia de discriminación en la comunidad LGBTIQA+ y la irrupción del VIH/SIDA. Pero no solo habla de eso, también ahonda en las relaciones y vínculos familiares desde una mirada que mezcla sensibilidad e incluso humor.

flamen

En el último día del Festival de Cannes, en medio del evento que cierra la 78ª edición, el director chileno conversó al teléfono con Culto sobre este reconocimiento a su carrera y a la industria del cine nacional.

¿Cómo fue para usted el momento en que La misteriosa mirada del flamenco fue anunciada como ganadora de Un Certain Regard?

Bueno uno siempre está con mucha adrenalina con los premios. Es cuando te llega un premio y en esta magnitud, como es el Festival de Cannes, uno no lo procesa enseguida. Son muchos comentarios seguidos y al mismo tiempo uno no lo procesa tanto. Lo vas procesando como con los días.

Sentimos que es algo que realmente esperamos que cambie la visión que tenemos sobre nosotros mismos en Chile.

¿Cómo cree usted que este premio impacta en el mundo del cine chileno?

Lo que me emocionó mucho es que creo que estamos haciendo un cine distinto. No solo nosotros. Hay un montón de cineastas chilenos que estamos intentando hacer algo distinto y que este sea el principio del reconocimiento también de muchos otros cineastas porque creo, sinceramente, que en Chile hay mucho talento desde arriba para abajo. Y sobre todo quiero recalcar que de abajo. Entre más se le da apoyo a esta minoría, más reconocimiento va a haber.

Durante su discurso de aceptación mencionó su orgullo de venir de una población y lograr este hito. ¿Qué implicancias tiene para usted?

El discurso lo escribí el mismo día, pero creo que el mensaje venía desde mucho antes. Yo creo que, y siempre lo he dicho, me siento un privilegiado al ser de una clase trabajadora y lograr tener la plataforma que tengo hoy y el reconocimiento. Estoy muy feliz de que ojalá esto abra algunas puertas a que no solo la clase alta pueda hacer cine y arte. Podemos lograrlo y seguir.

¿Por qué cree que hoy, en un contexto global donde los derechos de la comunidad LGBTIQA+ se han visto amenazados, es relevante plasmar desde distintas miradas la temática queer en el cine?

Creo que es importante decir y recalcar, aunque parece tonto a veces, que existimos, que la gente diversa existe en un mundo hoy muy polarizado, es importante. Que la gente diferente existe y que estamos vivos y que somos muy parecidos al resto del mundo. Al final del día todos queremos ser queridos como el resto y eso es lo que habla un poco la película. Estamos ahí existimos igual que el resto y puedes encontrar humanidad ahí como en cualquier otro lugar y creo que eso invita a la película.

¿Cuál es el camino que sigue para la película a nivel internacional y cuándo podrá verse en la cartelera nacional?

Se estrena pronto en festivales de cine. Todavía el estreno en salas va a tomar un tiempo, simplemente por algo burocrático que no depende de mí, pero va a estrenar en salas esperamos el segundo semestre de este año.