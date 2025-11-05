Diplo encabezará primera edición de Summer Dance

El próximo 9 de enero se realizará la primera edición de Summer Dance, un evento que dará el vamos a la temporada veraniega, de la mano de grandes artistas que encenderán la pista de baile. La cita se llevará a cabo en Sporting de Viña del Mar, y el primer confirmado es el DJ y productor estadounidense Diplo.

Es considerado como una figura clave de la música dance, pop y electro, además de ser nominado y ganador a los Premios Grammy, por su proyecto junto a Skrillex, Jack Ü, a la Mejor Grabación Dance y al Mejor Álbum Dance/Electrónico por Skrillex And Diplo Present Jack Ü.

ha colaborado con grandes nombres como Justin Bieber, Beyoncé, Sia, Labrinth, Skrillex, Shakira, The Weeknd, Madonna, Anitta, Black Pink, M.I.A, Gwen Stefani, por nombrar algunos.

Summer Dance llega para posicionarse como uno de los panoramas imperdibles de la época estival, en una de las ciudades cercanas a la capital más visitadas. La preventa exclusiva estará disponible en www.passline.cl a partir del mediodía del jueves 6 de noviembre.