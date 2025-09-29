SUSCRÍBETE
Doja Cat llega a Chile como parte de su “Ma vie world tour 2026”

La gira tendrá conciertos en Latinoamérica, Europa, el Reino Unido y Norteamérica. En Chile, se presentará el 10 de febrero en Movistar Arena. Su quinto disco de estudio ya se encuentra disponible.

Por 
Equipo de Culto

La superestrella mundial Doja Cat, ganadora de un premio GRAMMY®, ha anunciado nuevas fechas para 2026 en Latinoamérica, Europa, Reino Unido y Norteamérica como parte de su gran gira mundial Tour Ma Vie. La gira comenzará en São Paulo, Brasil, en el Suhai Music Hall, y recorrerá las principales ciudades, entre ellas Buenos Aires, Ciudad de México, Dublín, Londres, Lisboa, París, Chicago, Denver, Vancouver, Los Ángeles, Las Vegas, Miami, Toronto y otras, antes de culminar con una actuación estelar en el Madison Square Garden de Nueva York el martes 1 de diciembre de 2026.

Estas fechas para 2026, recientemente anunciadas, se suman a los conciertos que Doja ya había revelado para 2025 en Australia, Nueva Zelanda y Asia a finales de este otoño/invierno. La gira Tour Ma Vie World Tour, promovida por Live Nation, supone la mayor gira de Doja hasta la fecha y la primera vez que encabeza el cartel en múltiples regiones, entre ellas Australia, Nueva Zelanda, Asia y Latinoamérica.

La gira promociona el esperado quinto álbum de estudio de Doja Cat, Vie, que salió a la venta el 26 de septiembre de 2025 a través de Kemosabe Records / RCA Records. Escúchalo ahora AQUÍ. Doja Cat también presenta el videoclip de su nuevo tema, «Gorgeous». Haz clic AQUÍ para verlo. El videoclip ha sido dirigido y rodado en Nueva York por Bardia Zeinali (Justin Bieber / Sabrina Carpenter) y cuenta con la participación de Yseult, Paloma Elsesser, Alex Consani, Irina Shayk, Amelia Gray, Ugbad, Ida Heiner, Mona Tougaard, Alek Wek, Karen Elson, Sora Choi e Imaan Hammam, entre otros.

A principios de este mes, Doja Cat interpretó «Jealous Type» en los MTV Video Music Awards 2025 junto al legendario saxofonista Kenny G. El mes pasado, Doja Cat lanzó su sencillo y videoclip de «Jealous Type». Haz clic AQUÍ para escucharlo y AQUÍ para verlo. Doja Cat adelantó por primera vez «Jealous Type» en su campaña Summer ’25 con Marc Jacobs.

El año pasado, Doja Cat lanzó su álbum de lujo Scarlet 2 CLAUDE. La edición de lujo incluía éxitos ya publicados como «Attention», «Paint The Town Red» y «Agora Hills», junto con una colección de temas y colaboraciones totalmente nuevos. El exitoso sencillo de Doja Cat, «Paint The Town Red», pasó tres semanas en el número 1 de la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en la primera canción de rap en alcanzar el primer puesto en 2023. La canción también ocupó el número 1 en la lista Billboard Global 200 durante cuatro semanas consecutivas. Además, su tema favorito de los fans, «Agora Hills», alcanzó el número 1 en Top 40 Radio en febrero de 2024, lo que supuso su octavo número 1 en este formato. «Agora Hills» también alcanzó el número 7 en la lista Billboard Hot 100.

En Chile, Doja Cat se presentará el próximo 10 de febrero en Movistar Arena.

La preventa exclusiva con un 20% de descuento para clientes entel o para quienes paguen con tarjeta Santander comenzará el miércoles 8 de octubre a las 11am. La venta general estará disponible a partir del viernes 10 de octubre a las 11.01am. Ambas opciones en Puntoticket.com

