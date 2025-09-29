Doja Cat llega a Chile como parte de su “Ma vie world tour 2026”

La superestrella mundial Doja Cat, ganadora de un premio GRAMMY®, ha anunciado nuevas fechas para 2026 en Latinoamérica, Europa, Reino Unido y Norteamérica como parte de su gran gira mundial Tour Ma Vie. La gira comenzará en São Paulo, Brasil, en el Suhai Music Hall, y recorrerá las principales ciudades, entre ellas Buenos Aires, Ciudad de México, Dublín, Londres, Lisboa, París, Chicago, Denver, Vancouver, Los Ángeles, Las Vegas, Miami, Toronto y otras, antes de culminar con una actuación estelar en el Madison Square Garden de Nueva York el martes 1 de diciembre de 2026.

Estas fechas para 2026, recientemente anunciadas, se suman a los conciertos que Doja ya había revelado para 2025 en Australia, Nueva Zelanda y Asia a finales de este otoño/invierno. La gira Tour Ma Vie World Tour, promovida por Live Nation, supone la mayor gira de Doja hasta la fecha y la primera vez que encabeza el cartel en múltiples regiones, entre ellas Australia, Nueva Zelanda, Asia y Latinoamérica.

La gira promociona el esperado quinto álbum de estudio de Doja Cat, Vie, que salió a la venta el 26 de septiembre de 2025 a través de Kemosabe Records / RCA Records. Escúchalo ahora AQUÍ . Doja Cat también presenta el videoclip de su nuevo tema, «Gorgeous». Haz clic AQUÍ para verlo. El videoclip ha sido dirigido y rodado en Nueva York por Bardia Zeinali (Justin Bieber / Sabrina Carpenter) y cuenta con la participación de Yseult, Paloma Elsesser, Alex Consani, Irina Shayk, Amelia Gray, Ugbad, Ida Heiner, Mona Tougaard, Alek Wek, Karen Elson, Sora Choi e Imaan Hammam, entre otros.

A principios de este mes, Doja Cat interpretó «Jealous Type» en los MTV Video Music Awards 2025 junto al legendario saxofonista Kenny G. El mes pasado, Doja Cat lanzó su sencillo y videoclip de «Jealous Type». Haz clic AQUÍ para escucharlo y AQUÍ para verlo. Doja Cat adelantó por primera vez «Jealous Type» en su campaña Summer ’25 con Marc Jacobs.

El año pasado, Doja Cat lanzó su álbum de lujo Scarlet 2 CLAUDE. La edición de lujo incluía éxitos ya publicados como «Attention», «Paint The Town Red» y «Agora Hills», junto con una colección de temas y colaboraciones totalmente nuevos. El exitoso sencillo de Doja Cat, «Paint The Town Red», pasó tres semanas en el número 1 de la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en la primera canción de rap en alcanzar el primer puesto en 2023. La canción también ocupó el número 1 en la lista Billboard Global 200 durante cuatro semanas consecutivas. Además, su tema favorito de los fans, «Agora Hills», alcanzó el número 1 en Top 40 Radio en febrero de 2024, lo que supuso su octavo número 1 en este formato. «Agora Hills» también alcanzó el número 7 en la lista Billboard Hot 100.

En Chile, Doja Cat se presentará el próximo 10 de febrero en Movistar Arena.

La preventa exclusiva con un 20% de descuento para clientes entel o para quienes paguen con tarjeta Santander comenzará el miércoles 8 de octubre a las 11am. La venta general estará disponible a partir del viernes 10 de octubre a las 11.01am. Ambas opciones en Puntoticket.com