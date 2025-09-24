Dua Lipa desmiente el despido de su mánager: “Explotar una tragedia para vender periódicos me resulta preocupante”

Dua Lipa desmintió el rumor que apuntaba a que habría tomado la decisión de separarse de su mánager, David Levy, debido a que supuestamente este firmó una carta en que se pedía eliminar a Kneecap del cartel de Glastonbury.

La información había sido publicada por el Daily Mail, citando a una fuente cercana a la cantante. "Se aseguró a través de su gente de que David Levy ya no trabajara en su música”, y agregó que “ella lo ve como un partidario de la guerra de Israel en Gaza y del terrible trato a los palestinos”.

Pero la británica-albanesa reaccionó, tras varios días y publicó una declaración en su cuenta de Instagram en que abordó la situación.

El trío Kneecap.

“No apruebo las acciones de David Levy ni de otros ejecutivos musicales hacia un artista que dice su verdad”, dijo Lipa. “Tampoco puedo ignorar cómo se ha manejado esto en la prensa. No solo la historia fue completamente falsa, sino que el lenguaje empleado por el Daily Mail ha sido deliberadamente provocador, creado exclusivamente para clickbait, claramente diseñado para alimentar la división en línea".

“Siempre se trata de Palestina Libre, pero explotar una tragedia global para vender periódicos es algo que me resulta profundamente preocupante”, agregó.

La información fue desmentida también por la agencia William Morris Endeavour (WME), que trabaja con la cantante. Sin embargo, añadieron un detalle; Levy efectivamente no trabaja con Dua Lipa desde comienzos de año.

Dua Lipa

“Cuando se mudó de Londres en 2019, asumió un rol de asesor y desde entonces no ha participado en las actividades diarias de Dua. Levy se retiró por completo del proyecto, entre otros, a principios de este año”, detallaron en declaraciones a NME de Reino Unido.

La campaña para eliminar a Kneecap se sustentó en sus declaraciones abiertamente pro Palestina, incluso se les acusó de haber apoyado al grupo Hamas. Pese a la presión, finalmente, el trío sí se presentó en el Festival, en junio pasado.