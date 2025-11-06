OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Culto

Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star llega al Teatro Caupolicán

El conjunto se presenta el sábado 15 de noviembre a las 20:00 horas y las entradas se pueden adquirir a través de Puntoticket.

Por 
Equipo de Culto
Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star llega al Teatro Caupolicán

Nada menos que en la icónica década de 1970, es que Earth, Wind & Fire, rome todos los moldes de lo que se venía haciendo en términos de estilo musical e imponían su rítmico soul-disco-funk en todas las pistas de bailes del planeta.

Una época dorada de la música y cuyos éxitos calaron profundo en la juventud de aquellos años con clásicos emblemáticos como “September”, “Let´s Groove”, “Boogie Wonderland”, “Fantasy” y “After the Love has Gone”, entre muchos otros que sencillamente rompieron varios récords en todas partes.

Hoy, liderados por el guitarrista de la mano de Al Mckay All Star -miembro de la agrupación entre 1973 y 1981-, es que la banda se dará cita en Chile nada menos que en uno de los escenarios más tradicionales de la música en Chile como es el Teatro Caupolicán el próximo sábado 15 de noviembre desde las 20 horas.

El concierto contempla una selección de canciones junto a Al McKay quien junto al fallecido Maurice White, compuso los hits que hicieron famosa a la banda y que lo catapultó a lo más alto de la música ganando un GRAMMY y varios discos de platino. A Chile traen un concierto de primer nivel, el que ha sido un éxito absoluto, transformándose en todo un evento en cada ciudad donde se presentan.

McKay ha colaborado con estrellas históricas como Sammy Davis Jr., Pearl Bailey, Andy Williams, Isaac Hayes y Tina Turner, entre muchos otros.

Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star, se presenta en el Teatro Caupolicán el sábado 15 de noviembre a las 20:00 horas y las entradas se pueden adquirir a través de Puntoticket.

Más sobre:MúsicaEarth, Wind & FireTeatro CaupolicánMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa

PDI frustra robo de camión en Autopista Central: hay un detenido y cuatro prófugos

Por una posible falla mecánica: bus de transporte público se incendia mientras hacia su recorrido en Recoleta

Dueño del Paseo San Damián presenta querella contra Banco Security por uso malicioso y falsificación de instrumento privado

Tata Barahona adelanta su nuevo disco con Maldecires

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

3.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

4.
A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

5.
“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa
Chile

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa

PDI frustra robo de camión en Autopista Central: hay un detenido y cuatro prófugos

Por una posible falla mecánica: bus de transporte público se incendia mientras hacia su recorrido en Recoleta

Dueño del Paseo San Damián presenta querella contra Banco Security por uso malicioso y falsificación de instrumento privado
Negocios

Dueño del Paseo San Damián presenta querella contra Banco Security por uso malicioso y falsificación de instrumento privado

Elon Musk se juega su futuro en Tesla y la opción de alcanzar una fortuna personal sin precedentes

“Reputado prestigio”: el día en que los socios de Factop buscaron financiar la nueva casa de Luis Hermosilla en Concón

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025
Tendencias

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

“Amor pirata”: el inédito título del “underdog” Coquimbo Unido da la vuelta al mundo
El Deportivo

“Amor pirata”: el inédito título del “underdog” Coquimbo Unido da la vuelta al mundo

Santiago se alista para recibir el extenuante Endurance Trail Runing

En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Tata Barahona adelanta su nuevo disco con Maldecires
Cultura y entretención

Tata Barahona adelanta su nuevo disco con Maldecires

Javiera Mena encabeza la segunda edición del ciclo Letra y Música

Megadeth anuncia segundo show en Chile para su gira de despedida

La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática
Mundo

La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso