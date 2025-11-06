Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star llega al Teatro Caupolicán

Nada menos que en la icónica década de 1970, es que Earth, Wind & Fire, rome todos los moldes de lo que se venía haciendo en términos de estilo musical e imponían su rítmico soul-disco-funk en todas las pistas de bailes del planeta.

Una época dorada de la música y cuyos éxitos calaron profundo en la juventud de aquellos años con clásicos emblemáticos como “September”, “Let´s Groove”, “Boogie Wonderland”, “Fantasy” y “After the Love has Gone”, entre muchos otros que sencillamente rompieron varios récords en todas partes.

Hoy, liderados por el guitarrista de la mano de Al Mckay All Star -miembro de la agrupación entre 1973 y 1981-, es que la banda se dará cita en Chile nada menos que en uno de los escenarios más tradicionales de la música en Chile como es el Teatro Caupolicán el próximo sábado 15 de noviembre desde las 20 horas.

El concierto contempla una selección de canciones junto a Al McKay quien junto al fallecido Maurice White, compuso los hits que hicieron famosa a la banda y que lo catapultó a lo más alto de la música ganando un GRAMMY y varios discos de platino. A Chile traen un concierto de primer nivel, el que ha sido un éxito absoluto, transformándose en todo un evento en cada ciudad donde se presentan.

McKay ha colaborado con estrellas históricas como Sammy Davis Jr., Pearl Bailey, Andy Williams, Isaac Hayes y Tina Turner, entre muchos otros.

Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star, se presenta en el Teatro Caupolicán el sábado 15 de noviembre a las 20:00 horas y las entradas se pueden adquirir a través de Puntoticket.