El artista canadiense JP SAXE se presentará por primera vez en Chile

El destacado artista canadiense JP Saxe , una de las voces más auténticas y conmovedoras del pop actual, aterriza por primera vez en Chile para ofrecer un concierto el próximo 26 de octubre en Club Chocolate . La cita será parte de su gira mundial Make Your Self At Home Tour , título de su próximo álbum que aparecerá el 27 de junio.

El primer adelanto de Make Your Self At Home corresponde a la canción Strangers, single que cuenta con la colaboración de la popular artista pop argentina Tini . Un tema que se mueve entre la nostalgia y la aceptación de una relación que llega a su fin. El videoclip fue grabado en Argentina y muestra la química creativa entre ambos artistas. Ver AQUÍ .

Originario de Toronto, JP Saxe irrumpió en la escena internacional en 2019 con la balada If the World Was Ending, una colaboración con Julia Michaels que rápidamente se convirtió en un fenómeno global, alcanzando certificaciones multiplatino, superando el billón de reproducciones en streaming y obteniendo una nominación al Grammy en 2021 como “Grabación del Año”.

Antes de su salto a la fama, Saxe se formó como músico en una familia con fuerte vínculo artístico —su abuelo fue el renombrado violonchelista János Starker—, lo que cimentó su talento desde temprana edad. Con el tiempo, canalizó esa sensibilidad hacia la composición de canciones que abordan temas como el amor, la pérdida, la ansiedad y la introspección emocional.

En 2021 lanzó su primer álbum, Dangerous Levels of Introspection, que incluyó colaboraciones con artistas como Maren Morris y Charlotte Lawrence. El disco fue aplaudido por medios como Rolling Stone y Billboard por su autenticidad y su madurez lírica.

Su segunda entrega discográfica llegó en 2023 bajo el nombre de A Gray Area , una obra de 13 canciones que contó con las colaboraciones del artista colombiano Camilo, el trío folk-pop Tiny Habits, Lizzy McAlpine y John Mayer. Este trabajo creado junto al productor Malay, consolida su evolución artística y explorando los matices emocionales que existen en las zonas grises de la vida.

Las entradas para su show en Santiago estarán a la venta desde las 10AM del miércoles 18 de junio, vía Puntoticket.