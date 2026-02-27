El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

26 de febrero de 2026 / VIÑA DEL MAR Antoñito Molina, de España, es ganador de la competencia internacional con la canción "Me Prometo", durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Antoñito Molina, representante de España, ganó la Competencia Internacional de la Canción del Festival Viña del Mar. El cantante logró la hazaña con su tema Me prometo. Con ella, consiguió una nota de promedio 6,5, que dejó atrás a los representantes chilenos y estonios con un 6,4 y 6 de nota respectivamente. El artista español se quedó con la suma de 33.900 dólares por su victoria en las tablas de la Quinta Vergara.

26 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR Antonito Molina, de España, gana la competencia internacional del Festival Internacional de la canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO Hans Scott

Por su lado, el mejor intérprete de la competencia internacional fue Johnny Sky, representante de República Dominicana. Pese a que no estaba participando en la instancia final, su actuación con Call on me, le dio el galardón. Con esto, el cantante se llevó la cifra de 11.300 dólares del premio.

Los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler hicieron subir a todos los competidores al escenario. Fue ahí donde la alcaldesa Macarena Ripamonti entregó los premios. Si bien las sumas de dinero son distintas según la categoría, ambos artistas consiguieron una Gaviota de Plata por ganar la competencia.

Los tres finalistas

La competencia tenía en su etapa final a Sondelvalle de Chile, Vanilla Ninja de Estonia y Antoñito Molina de España. Los artistas debían presentar su canción en el escenario de la Quinta Vergara para que los jurados pusieran una nota. Uno de los jurados es la votación del público que se podía hacer escaneando un código QR en la pantalla.

26 de febrero de 2026 / VIÑA DEL MAR Vanilla Ninja, de Estonia, se presenta con la canción "Ready to Go", en la competencia internacional del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

Las primeras en presentarse fueron Vanilla Ninja con su canción Are you ready to go?. La instancia partió con ritmos rápidos y guitarras. Entre bailarines, las artistas de Estonia consiguieron un tercer lugar en la competencia.

Los siguientes fueron los representantes nacionales, Sondelvalle. Con una escenografía de ciudad, los artistas presentaron el tema El ciclo. Aunque no fueron los ganadores, consiguieron la nota más alta en la votación del público con un 5,6.

26 de febrero de 2026 / VIÑA DEL MAR Antoñito Molina, de España, es ganador de la competencia internacional con la canción "Me Prometo", durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

Con una chaqueta blanca, Antoñito Molina actuó frente a la Quinta Vergara acompañado por bailarinas vestidas de blanco. Su presentación consiguió la puntuación máxima de 6 de los 8 jurados expertos de la competencia.

El representante español consiguió levantar la Gaviota de Plata por su victoria en la competencia. Por tanto, el día de mañana presentará su canción en el escenario de la Quinta Vergara como parte de la jornada final.