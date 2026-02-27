SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    Con una nota de 6.5, el representante de España superó a los chilenos Sondelvalle y la banda de Estonia Vanilla Ninja. Otro ganador fue el dominicano Johnny Sky, quien se quedó con la categoría de mejor intérprete.

    Por 
    Daniel Cañete
    26 de febrero de 2026 / VIÑA DEL MAR Antoñito Molina, de España, es ganador de la competencia internacional con la canción "Me Prometo", durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

    Antoñito Molina, representante de España, ganó la Competencia Internacional de la Canción del Festival Viña del Mar. El cantante logró la hazaña con su tema Me prometo. Con ella, consiguió una nota de promedio 6,5, que dejó atrás a los representantes chilenos y estonios con un 6,4 y 6 de nota respectivamente. El artista español se quedó con la suma de 33.900 dólares por su victoria en las tablas de la Quinta Vergara.

    26 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR Antonito Molina, de España, gana la competencia internacional del Festival Internacional de la canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO Hans Scott

    Por su lado, el mejor intérprete de la competencia internacional fue Johnny Sky, representante de República Dominicana. Pese a que no estaba participando en la instancia final, su actuación con Call on me, le dio el galardón. Con esto, el cantante se llevó la cifra de 11.300 dólares del premio.

    Los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler hicieron subir a todos los competidores al escenario. Fue ahí donde la alcaldesa Macarena Ripamonti entregó los premios. Si bien las sumas de dinero son distintas según la categoría, ambos artistas consiguieron una Gaviota de Plata por ganar la competencia.

    Los tres finalistas

    La competencia tenía en su etapa final a Sondelvalle de Chile, Vanilla Ninja de Estonia y Antoñito Molina de España. Los artistas debían presentar su canción en el escenario de la Quinta Vergara para que los jurados pusieran una nota. Uno de los jurados es la votación del público que se podía hacer escaneando un código QR en la pantalla.

    26 de febrero de 2026 / VIÑA DEL MAR Vanilla Ninja, de Estonia, se presenta con la canción "Ready to Go", en la competencia internacional del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

    Las primeras en presentarse fueron Vanilla Ninja con su canción Are you ready to go?. La instancia partió con ritmos rápidos y guitarras. Entre bailarines, las artistas de Estonia consiguieron un tercer lugar en la competencia.

    Los siguientes fueron los representantes nacionales, Sondelvalle. Con una escenografía de ciudad, los artistas presentaron el tema El ciclo. Aunque no fueron los ganadores, consiguieron la nota más alta en la votación del público con un 5,6.

    26 de febrero de 2026 / VIÑA DEL MAR Antoñito Molina, de España, es ganador de la competencia internacional con la canción "Me Prometo", durante el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

    Con una chaqueta blanca, Antoñito Molina actuó frente a la Quinta Vergara acompañado por bailarinas vestidas de blanco. Su presentación consiguió la puntuación máxima de 6 de los 8 jurados expertos de la competencia.

    El representante español consiguió levantar la Gaviota de Plata por su victoria en la competencia. Por tanto, el día de mañana presentará su canción en el escenario de la Quinta Vergara como parte de la jornada final.

    Lee también:

    Más sobre:Antoñito MolinaFestival de Viña del Mar 2026Johnny SkySondelvalleVanilla NinjaMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Otro triunfo para Milei: Senado de Argentina aprueba reforma a ley de glaciares que destraba inversiones mineras

    Con masiva participación: Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (Clasi) impulsa la cooperación conjunta para enfrentar crimen organizado

    Mon Laferte marca el peak de audiencia en Viña y se convierte en lo más visto en TV desde la nueva medición de rating

    El consejo de “Chiqui” Aguayo que fue clave en el éxito de Piare con P en Viña 2026

    Detienen a sujeto por homicidio de joven en Puerto Varas: confesó el crimen

    Piare con P triunfa apelando a lo popular y se convierte en la revelación del humor en Viña 2026

    Lo más leído

    1.
    Mon Laferte recibirá Gaviota de Platino en Viña: cómo se resolvió la entrega del premio mayor a la cantante

    Mon Laferte recibirá Gaviota de Platino en Viña: cómo se resolvió la entrega del premio mayor a la cantante

    2.
    El consejo de “Chiqui” Aguayo que fue clave en el éxito de Piare con P en Viña 2026

    El consejo de “Chiqui” Aguayo que fue clave en el éxito de Piare con P en Viña 2026

    3.
    Mon Laferte critica horarios del Festival de Viña: “Es muy tarde para el público y los artistas”

    Mon Laferte critica horarios del Festival de Viña: “Es muy tarde para el público y los artistas”

    4.
    Chile gana por segundo año consecutivo la competencia folclórica con la canción Valoración de A los 4 Vientos

    Chile gana por segundo año consecutivo la competencia folclórica con la canción Valoración de A los 4 Vientos

    5.
    Karaoke con Juanes, bailes con Ke Personajes y el despertar del Monstruo con Asskha Sumathra: la cuarta noche de Viña 2026

    Karaoke con Juanes, bailes con Ke Personajes y el despertar del Monstruo con Asskha Sumathra: la cuarta noche de Viña 2026

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Champions League: cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de final

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Con masiva participación: Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (Clasi) impulsa la cooperación conjunta para enfrentar crimen organizado
    Chile

    Con masiva participación: Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (Clasi) impulsa la cooperación conjunta para enfrentar crimen organizado

    Detienen a sujeto por homicidio de joven en Puerto Varas: confesó el crimen

    Leonardo Cubillos renuncia a presidencia del Partido Radical tras nuevo diagnóstico de cáncer

    Ipsa se apronta a cerrar febrero con su mayor caída mensual desde octubre de 2023
    Negocios

    Ipsa se apronta a cerrar febrero con su mayor caída mensual desde octubre de 2023

    Catherine Tornel será la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero en futuro gobierno de Kast

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, inicia fuerte restructuración con despidos masivos

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China
    Tendencias

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    Con un penal cometido y una asistencia de Matías Sepúlveda: Lanús da el golpe ante Flamengo y gana la Recopa Sudamericana
    El Deportivo

    Con un penal cometido y una asistencia de Matías Sepúlveda: Lanús da el golpe ante Flamengo y gana la Recopa Sudamericana

    Alejandro Tabilo saca pecho tras triunfo en el BCI Seguros ChileOpen: “Feliz, pero más todavía por cómo terminé jugando”

    Alejandro Tabilo está en los cuartos de final del BCI Seguros ChileOpen y va por el verdugo de Christian Garin

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026
    Cultura y entretención

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    Mon Laferte marca el peak de audiencia en Viña y se convierte en lo más visto en TV desde la nueva medición de rating

    El consejo de “Chiqui” Aguayo que fue clave en el éxito de Piare con P en Viña 2026

    Otro triunfo para Milei: Senado de Argentina aprueba reforma a ley de glaciares que destraba inversiones mineras
    Mundo

    Otro triunfo para Milei: Senado de Argentina aprueba reforma a ley de glaciares que destraba inversiones mineras

    Un ciudadano estadounidense se cuenta entre los muertos tras el tiroteo en aguas de Cuba

    Zelensky anuncia que las próximas conversaciones con EE.UU. y Rusia tendrán lugar en marzo en Abu Dabi

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?