El destacado pintor chileno Guillermo Grebe publica texto sobre su obra e incluye una inédita versión en audiolibro

El artista Guillermo Grebe prepara la publicación de su primer libro monográfico, un proyecto que reúne la producción de sus últimos 11 años (2014 a 2025) y que, por primera vez, permitirá acceder a un panorama integral de su obra. La edición incluye además un audiolibro, lo que permitirá acercar su trayectoria a públicos diversos y garantizar un acceso inclusivo para personas con discapacidad visual.

Formado en la Universidad de Chile a finales de la dictadura, Grebe fue parte del último taller impartido por Adolfo Couve, quien lo marcó con una enseñanza introspectiva y una visión crítica de la pintura. Reconocido tempranamente por Couve y Gonzalo Díaz, tras egresar se volcó al diseño gráfico, la ilustración y la dirección de arte publicitario, campos en los que destacó por su creatividad. En la última década regresó plenamente a la práctica artística y, desde 2014, ha desarrollado una obra prolífica y variada, exponiendo tanto en Chile como en el extranjero.

El libro recoge toda su historia en el arte desde que egresa de la Universidad de Chile, pero se centra en su producción más reciente, enfatizando los cambios estilísticos y de lenguaje que han marcado su proceso creativo. Su producción ha transitado desde el período de obras de gran formato basadas en el collage digital como fuente —donde exploró el poder de los símbolos colectivos con un imaginario de resonancias pop y surrealistas— hasta una pintura actual de carga romántica, intimista y melancólica. Grebe ha mantenido una práctica marcada por la transformación constante: ha explorado la euforia pop, el surrealismo, el expresionismo y la melancolía, siempre en búsqueda de nuevos lenguajes.

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales, y sus obras se encuentran en colecciones privadas en Estados Unidos, Argentina y Chile, además de integrar la colección del Haeguemgang Theme Museum en Geoje, Corea del Sur. Su trabajo también ha sido publicado en España, México, Venezuela, Inglaterra y Chile.

Sobre su propio proceso creativo, el artista señala a través de un comunicado: “Si soy honesto, no tengo mucha respuesta para explicar los cambios en mi obra. Supongo que mi trabajo hace eco de mis propias transformaciones. Siempre ha sido así: estoy en algo, lo sostengo, pero llega un momento en que me aburro y cambio”.

El libro contiene textos de Catalina Mena y Justo Pastor Mellado, ha sido diseñado por el especialista en publicaciones de arte Vicente Vargas y está editado por Ocho Libros.

La periodista y curadora Catalina Mena, subraya la riqueza y diversidad de su obra en el mismo texto: “En más de 40 años de accidentada y prolífica trayectoria, Guillermo Grebe ha explorado distintos lenguajes, investigando múltiples manifestaciones de la imagen: de la figuración a la abstracción, del surrealismo pop al romanticismo melancólico, de la fragmentación a la visualidad unitaria. Su obra da cuenta, con radical honestidad y virtuosismo, de sus distintos momentos vitales y de las transformaciones anímicas e intelectuales que va teniendo. Este libro narra el viaje de su mirada”.

Audiolibro inédito

Por primera vez en la historia de las artes visuales en Chile, según dice un comunicado, un libro contará con una versión en audiolibro especialmente diseñada para personas ciegas y con baja visión.

Este formato, basado en la audiodescripción de la obra de un pintor contemporáneo, estará disponible de manera gratuita y por tiempo limitado en YouTube. Se trata de un hito inédito en el país: a diferencia de los podcasts u otros registros sonoros, este proyecto describe directamente las pinturas y ofrece un acceso sensible y detallado a su experiencia visual.

Como explica su autor, Guillermo Grebe: “Yo pensé en desarrollar este registro a partir de una experiencia que tuve con un amigo no vidente. Y eso me abrió un poco la cabeza de que el audiolibro tenía que ser algo que ellos pudieran interpretar. No lo pueden ver, no pueden ver la pintura, pero la pueden sentir, la pueden interpretar a partir de un relato”.

Lanzamiento

El lanzamiento de GREBE contempla dos presentaciones en Santiago y una en Viña del Mar, además de un lanzamiento del audiolibro, que darán vida a un espacio de encuentro en torno a una obra que se ha convertido en un referente indispensable de la pintura chilena contemporánea.

La inauguración de la exposición y el lanzamiento del libro será el 15 de octubre en Eduardo Lira Art Gallery, a las 19.00 horas. La exposición de puede visitar hasta el 31 de octubre

La presentación del texto será el 23 de octubre en la sala Couve, de la Universidad de Chile, a las 11.00 horas.

El lanzamiento del audiolibro será el 29 de octubre en el Museo Casa Colorada, a las 15.00 hrs.

Finalmente, el estreno del libro en Viña del Mar será el 5 de noviembre en el Museo Palacio Vergara, a las 16.00 hrs.

Respecto a este hito editorial, el artista añade: “Tal vez este libro sea una llave especialmente diseñada para una puerta que no me he atrevido a abrir por mí mismo. Un libro es una manera de quedarse con la memoria entre las manos y ver qué pueda pasar con eso”.