El emotivo adiós de Ozzy Osbourne y Black Sabbath rodeado de estrellas

El príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, deja definitivamente la oscuridad. La leyenda del rock y precursor del metal, se despidió de los escenarios en un evento masivo, que tuvo un tono de homenaje, el sábado 5 en Birmingham.

Pagando tributo a la vejez y los problemas de salud que lo han afectado en los últimos años, Ozzy debió permanecer sentado en una silla ornamentada, para cantar en los dos sets en que participó; uno de su material solista, concentrado en sus hits de los 80, y una aparición final junto a la formación original de Black Sabbath.

El evento, celebrado en Villa Park de Birmingham, fue además una ocasión en que se reunió la flor y nata del metal y el hard rock. Aquellos grupos que reconocieron en Sabbath y en la figura de Ozzy una influencia.

Entre los invitados, destacaron nombres claves del rock alternativo de los 90’. Participaron nombres como Alice in Chains, Guns ‘N’ Roses, Tool, Billy Corgan de los Smashing Pumpkins. También nombres más clásicos del metal como Anthrax, Slayer, Pantera, Metallica, y otros más actuales, como Gojira.

“Metallica está muy agradecida de haber sido invitada aquí para ver sus hermosas caras y celebrar a la banda Black Sabbath, porque sin Sabbath no existiría Metallica”, señaló James Hetfield, el cantante del grupo.

En general, las bandas tocaron breves sets, intercalando temas propios, con versiones del catálogo de Ozzy o de Sabbath. Por ejemplo, Metallica interpretó Hole in the sky y Johnny Blade, mientras Guns ‘N’ Roses se jugó con temas como It’s alright, Never say die, entre otros.

Los sets tan breves llamaron la atención de la crítica especializada. "Los sets son demasiado cortos para coger ritmo, aunque, por el contrario, ni siquiera los más agnósticos del metal tienen tiempo para aburrirse: nadie tiene tiempo para darse un capricho“, detalló Michael Hann, de The Guardian.

Hacia el final, Ozzy interpretó un set solista que pasó por temas como I don’t know, Suicide Solution, Mama I’m coming home y el cierre en lo alto con el eterno hit, Crazy Train (con la presencia en pantalla del legendario Randy Rhoads, el coautor de la canción). “Acompañado por un elenco de sus músicos de siempre, Osbourne ofreció una voz impresionante y un prolongado intercambio de energía y afecto entre el artista y el público. Lo que le faltaba en movilidad, lo compensaba con expresiones y gestos”, detalló el New York Times.

Ozzy se vio competente con su set solista, pero se vio algo más complicado con el set final, de Sabbath. No fue un final a la altura de su leyenda, pues solo tocaron cuatro temas, War Pigs, NIB, Iron Man y Paranoid. Al menos, se compensó con el gran marco de público y de estrellas presentes.

“El regreso de Bill Ward agrega el swing que otros bateristas de Sabbath nunca lograron, Tony Iommi produce esos riffs monstruosos, Geezer Butler revolotea alrededor de ellos en el bajo, y Ozzy Osbourne...es Ozzy Osbourne, una fuerza de la naturaleza desconcertada y desconcertada", apuntó Michael Hann, de The Guardian.

“El gran final de Sabbath fue un recordatorio de que, a pesar del respeto que se le suele mostrar al grupo, ninguna banda de metal posterior ha sido capaz de reproducir los ritmos vibrantes que perfeccionaron a finales de los 60 y principios de los 70 Iommi, Butler y Ward, músicos tan inmersos en el blues, el jazz y el R&B como el entonces naciente movimiento del hard rock”, detalló el NYT.

Antes de cantar Paranoid, la última canción, Ozzy habló a la entusiasta multitud. Visiblemente emocionado, se despidió. “Solo quiero decirles, en nombre de los chicos de Black Sabbath y en el mío propio, que su apoyo a lo largo de los años ha hecho posible que vivamos como lo hacemos. Gracias de todo corazón. Los quiero; los queremos”.