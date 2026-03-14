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    Culto

    El Libro Recomendado: una novela conmovedora sobre la memoria

    Ganadora del Premio Municipal de Literatura de Santiago 2025, Rossana Dresdner explora la fragilidad de los recuerdos personales frente al quiebre del exilio. Una reflexión profunda sobre cómo la identidad se sostiene en los relatos que decidimos preservar.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    10 Julio 2024 Entrevista a Rossana Dresdner, Fundación Imagen de Chile Foto: Andres Perez Andres Perez

    Rossana Dresdner

    Tu memoria en mis ojos

    LOM

    Galardonada con el prestigioso Premio Municipal de Literatura de Santiago 2025, la periodista y escritora Rossana Dresdner firma una novela breve, pero muy intensa. Nace de una experiencia personal que la autora transforma en una reflexión universal sobre la identidad, el amor, la enfermedad y la fragilidad de nuestros recuerdos. Utiliza una prosa pulcra y exacta para explorar cómo la pérdida de la memoria individual se entrelaza con la memoria colectiva. Narra la historia de Leonor, quien en el día de su cumpleaños 45 recibe una noticia terrible: su madre -con quien se ha mantenido algo alejada- ha sido diagnosticada con alzhéimer. Ella misma se lo cuenta mientras almuerzan juntas. Su progenitora se lo toma con aplomo, y Leonor comienza a pensar en todo lo que irá olvidando su madre de manera paulatina. Así, Leonor debe construir un relato que permita seguir manteniendo vivo los recuerdos de su madre aún cuando esta va perdiendo toda su capacidad para rememorar. El lector, entonces, va acompañando a Leonor en el proceso de construir una narración sobre la vida y el pasado de ambas, con lo que ella cree que va sintiendo la progenitora. De paso, el ejercicio sirve como una instancia de sanación para un vínculo que se encontraba algo trizado. “¿Seguirá queriéndome?”, le pregunta Leonor al médico, en un intento por atrapar todo aquello que la enfermedad amenaza con dejar atrás. Además, Dresdner vincula la pérdida de la madre con el quiebre biográfico del exilio chileno, sugiriendo que la memoria es un guion en constante evolución que necesitamos para dar sentido a nuestra existencia. Una novela conmovedora, entrañable y que tiene el mérito de tratar la enfermedad de alzhéimer con pulcritud y respeto.

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