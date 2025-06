El olvidado papel en una serie de vampiros que salvó a Pedro Pascal: “Tenía menos de 7 dólares en mi cuenta bancaria”

El hombre del momento en Hollywood, es el chileno Pedro Pascal. Su estatus ha ido en ascenso gracias a papeles en series como The Mandalorian, Narcos, The Last of Us, entre otras.

Pero sus inicios no fueron fáciles. Tuvo que aceptar pequeños papeles para ganar algo de dinero. Sucedió en 1997, con su primera aparición televisiva en la serie Buffy, la cazavampiros, la misma que tuvo a Sarah Michelle Gellar como estrella.

En el octavo capítulo de la primera temporada, Pedro Pascal interpretó a Eddie, un estudiante universitario que es asesinado por un grupo de vampiros y que luego es convertido en uno de ellos. Por eso, Buffy debe eliminarlo.

Para Pedro Pascal, aquella participación fue clave para mantenerlo a flote. En 2023, el propio actor rememoró esta experiencia como un punto de inflexión en su carrera: “Tenía menos de 7 dólares en mi cuenta bancaria hasta que me salvó un cheque de Buffy, la cazavampiros. Esa es la razón por la que sigo en Hollywood”.

Mira a Pedro Pascal en Buffy la cazavampiros