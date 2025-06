El regreso del Live Aid 85 y del legendario show de Queen: se retransmitirá por radio por sus 40 años

Uno de los momentos claves de la memoriabilia pop es el Live Aid. El célebre recital de 1985 realizado en simutáneo en Londres y Filadelfia con el motivo de recaudar fondos en beneficio de Etiopía y Somalia. A 40 años de su realización, la estación británica Greatest Hits Radio retransmitirá el legendario concierto benéfico de 1985 en un especial de 10 horas que se emitirá el próximo 13 de julio de 2025.

Este especial, será presentado por el veterano locutor británico Simon Mayo. Esto comenzará al mediodía, hora del Reino Unido. Junto con la música, incluirá comentarios de artistas que actuaron en Live Aid como Martin Kemp de Spandau Ballet y miembros del elenco del próximo musical sobre Live Aid, Just For One Day.

“Yo estuve allí como un espectador hace 40 años y no puedo esperar para revivir ese día extraordinario”, dijo Mayo en un comunicado. “Excepto encontrar un lugar para estacionar en Wembley, claro”.

El regreso del Live Aid 85 (y del show de Queen): se retransmitirá por radio por sus 40 años

El especial cerrará con el capítulo final de Live Aid: 40 Years On, una serie documental que incluye entrevistas con Bob Geldof, Midge Ure, Roger Taylor y Brian May de Queen y el promotor Harvey Goldsmith.

El día en que Queen arrasó en Live Aid

Una de las presentaciones más recordadas, fueron los 21 minutos del grupo Queen, con Freddie Mercury a la cabeza, en Wembley. El cuarteto firmó un show sólido, y es considerada una de las mejores performances en directo de todos los tiempos.

Basta con echar una mirada al setlist: Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You y We Are the Champions. Un greatest hits condensado en una actuación para la historia.

“Eso se debió enteramente a Freddie -dijo el guitarrista Brian May, años después- Los demás tocábamos bien, pero Freddie estaba ahí y lo llevó a otro nivel. Fue el mejor día de nuestras vidas”.

El regreso del Live Aid 85 (y del show de Queen): se retransmitirá por radio por sus 40 años

El tecladista de apoyo de Queen, Spike Edney, comentó: “Es solo cuando miras atrás que te das cuenta de cuán grande, importante e icónico fue todo. En aquel momento estábamos muy compenetrados y listos para tocar. ¿Qué podemos hacer en 20 minutos? Pues bien, Queen éramos famosos por nuestros interludios, así que era obvio que haríamos uno grande. Dijimos: ‘¿Cuáles son nuestros grandes hits? ¿Qué es lo que le va a gustar a la gente? Les van a encantar Bohemian Rhapsody y Radio Gaga porque son las grandes canciones del tour’. Una vez nos sentamos ahí y decidimos cómo iba a ir todo, el resto de las cosas marcharon por sí mismas. Odio decepcionar a todo el mundo, pero no hubo ningún tipo de plan maestro, fue sólo sentido común”.

“En ese momento, no éramos conscientes de lo mucho que marcaría a la época, en serio -agregó Brian May-.Salimos [pensando], ‘Bueno, eso estuvo bien’. Pero no nos dimos cuenta que había dejado una impresión tan duradera en el éter… Sigue viviendo, ¿no?“.

En 2024, el organizador del evento, Bob Geldof, señaló: “Fueron, sin duda, la mejor banda del día. Tocaron lo mejor, tenían el mejor sonido y aprovecharon al máximo su tiempo. Entendieron la idea a la perfección: que era una rocola global. Simplemente fueron y arrasaron con un éxito tras otro”.

El regreso del Live Aid 85 (y del show de Queen): se retransmitirá por radio por sus 40 años Crédito: Neal Preston

Ese día, en Wembley, también se presentaron -entre otros- Status Quo, The Boomtown Rats, Ultravox, Spandau Ballet, Elvis Costello, Sting y Phil Collins, Bryan Ferry y David Gilmour, U2, Dire Straits, David Bowie, The Who, Elton John y Paul McCartney. En tanto, en Filadelfia, tocaron Joan Baez, Billy Ocean, Black Sabbath, Run DMC, Reo Speedwagon, Crosby, Stills & Nash, Bryan Adams, The Beach Boys, Simple Minds, Madonna, Neil Young, Phil Collins, Hall & Oates, Mick Jagger, Bob Dylan,Keith Richards y Ron Wood.

En su momento, el concierto recaudó más de 114 millones de libras, aunque también enfrentó críticas con respecto a las percepciones de las naciones africanas y la distribución de la ayuda.

Bob Geldof se pronunció sobre la retransmisión. “Gracias a Greatest Hits Radio por, con suerte, hacerle saber a la gente que no está indefensa frente a la monstruosidad humana. Qué mejor momento que ahora para entender y reconocer el poder de la música y lo que puede lograr”.

Live Aid Relived se transmitirá el 13 de julio a través de Greatest Hits Radio. Para sintonizarla, haz clic aquí.