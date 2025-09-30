SUSCRÍBETE
El tiempo en las bastillas: Fernando Ubiergo celebrará 50 años de canciones en su mayor gira nacional

Uno de los trovadores más importantes de la historia de Chile, Fernando Ubiergo irrumpió en el cancionero popular a mediados de la década del ‘70 y hasta la actualidad sus canciones son tradición y patrimonio. Una trayectoria que celebra cinco décadas de vigencia y legado con una serie de conciertos en su mayor gira nacional "50 años no es nada" de la mano de la productora de Manuel García, Témpera Producciones.

Por 
Equipo de Culto

Fernando Ubiergo forma parte de una tradición de cantautores y trovadores chilenos que han hecho historia. Combinando la canción melódica con la temática social y un lenguaje poético su primera canción Un café para Platón (1977) tuvo un impacto instantáneo quebrando la censura. Éxito que tuvo su continuidad con El tiempo en las Bastillas (‘78) ganadora de la competencia del Festival de Viña del Mar, mismo año que publicó su primer disco y un nuevo sencillo ‘Cuando agosto era 21’, la primera y más importante canción chilena inspirada en el aborto, que a pesar de la reticencias culturales se volvió un tercer clásico consecutivo.

Un impacto nacional que lo llevaría luego al prestigioso Festival de Benidorm en España obteniendo el primer lugar con Yo pienso en ti (1982) y el triunfo en la más importante competencia de canciones iberoamericanas, el Festival de la OTI  con Agualuna (1984) en otros de sus hitos internacionales. Una colección de éxitos que forman parte de una obra que suma 12 discos de estudio -el más reciente Tango 1420 publicado este año-  además de otras producciones en vivo. 

Reconocido como Figura Fundamental de la Música Chilena el año 2024 por la SCD, el músico mantiene intacta su leyenda y es destacado como un referente para cantautores y nuevos artistas de distintos estilos que han versionado sus temas, un cancionero sensible y poderoso, emotivo y popular, valioso y atemporal. 

Y el músico está celebrando 5 décadas de carrera con la gira “50 años no es nada” gira nacional 2026 (junto a la misma productora de Manuel García Témpera Producciones) que comenzará el 3 de enero en el Teatro Palermo de Puente Alto y seguirá en La Serena, Viña del Mar, Lota, Rancagua, Chillán, Temuco, el Teatro Oriente en la capital, Curicó y Los Ángeles, entre otras ciudades por anunciar. Entradas ya disponibles a través de Portaldisc

