Entre la muerte de su esposa, una tutela y problemas de salud: los dramáticos últimos años de Brian Wilson

Fue el clásico riff de Fun, Fun, Fun, en clave Chuck Berry, el que marcó el adiós de los escenarios del fallecido Brian Wilson. Esa fue la última canción que interpretó durante su presentación en el Pine Knob Music Theatre de Clarkston, Michigan, del 26 de julio de 2002. La última de su vida.

En ese último show, Wilson montó un repertorio de 20 temas, el que incluyó muchos de los clásicos facturados en los días de gloria de los Beach Boys; desde I Get Around y Wouldn’t It Be Nice hasta God Only Knows y Good Vibrations.

Además, en el escenario fue acompañado por un par de nombres históricos de la banda de California; Al Jardine, y Blondie Chaplin, quien fue integrante del grupo entre 1972 y 1973. Ellos eran los invitados especiales del tour Good Vibrations Greatest Hits Tour, acotado al verano boreal. También se sumaba como parte del espectáculo la banda Chicago.

Brian Wilson

La gira no estuvo exenta de dificultades. Debió posponer las fechas que tenía agendadas en Europa, debido a las restricciones por la pandemia. Finalmente nunca se reagendaron y el artista no alcanzó a cruzar el Atlántico por última vez.

En esos últimos shows, ya era evidente el deterioro físico y mental de Wilson. Además de permanecer durante todo el concierto tras el piano, durante algunos segmentos dejaba de cantar, como si estuviera contemplando, a lo lejos, algún recuerdo del pasado.

De allí a que las apariciones públicas de Wilson se hicieron cada vez más escuetas. Más tras la muerte de su esposa Melinda Ledbetter, en enero de 2024. Ella fue la persona clave para romper el vínculo que ataba, desde los años ochenta, al músico con el Dr. Eugene Landy.

Este último controló con puño de hierro la vida de Brian e intentó apoderarse de las ganancias de los Beach Boys, alegando que todo lo que generaban ellos, se lo debían a su intervención con Brian.

“Mi corazón está roto”, escribió Brian en un comunicado. “Nuestros cinco hijos y yo estamos llorando. Estamos perdidos. Melinda era más que mi esposa. Ella fue mi salvadora. Ella me dio la seguridad emocional que necesitaba para tener una carrera. Ella me animó a hacer la música que más cerca de mi corazón tenía. Ella era mi ancla. Ella era todo para nosotros. Por favor, reza por ella”.

Brian Wilson

Meses después, en mayo de ese año, Wilson fue puesto bajo tutela, cuando su familia y amigos cercanos afirmaron que el músico ya no podía cuidar de sí mismo.

La decisión, según informaron medios como Rolling Stone, fue concedida por el juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, Gus T. May, tras determinarse que el músico padecía “trastorno neurocognitivo importante”.

“A partir de pruebas claras y convincentes, concluyo que es necesaria una tutela”, declaró el magistrado en la resolución.

En abril de ese año, se le vio arribar en silla de ruedas a un partido de Los Angeles Lakers. Poco después, a semanas de que se dictaminara la tutela ocurrió su última aparición pública; fue con ocasión del estreno de The Beach Boys, el documental, lanzado por la plataforma Disney+ el 22 de mayo de 2024.

Allí fue fotografiado junto a sus excompañeros de banda, Mike Love, Bruce Johnston, Al Jardine, David Marks y Blondie Chaplin. Lo que marcó el último encuentro en público de los músicos sobrevivientes del legendario grupo.

Mayo de 2024, última aparición pública de Brian Wilson, con ocasión del estreno del documental sobre The Beach Boys, de Disney +

Los últimos lanzamientos discográficos de Wilson ocurrieron en 2021. En octubre de aquel año publicó el álbum At my piano, en que reinterpretó clásicos de su discografía solo con un piano (y sin canto con la voz), el instrumento que aprendió a tocar de manera autodidacta a los 12 años. A ese punto, el único lugar seguro que le iba quedando.

“No tengo palabras para expresar la importancia que el piano ha tenido en mi vida. Me ha brindado consuelo, alegría y seguridad. Ha alimentado mi creatividad y mi espíritu competitivo”, señaló en esa oportunidad en un comunicado.

Aquel proyecto de alguna forma fue una extensión de las sesiones In my room, impulsadas por la revista Rolling Stone durante la pandemia, con músicos tocando desde sus asas. Precisamente, Wilson fue el primer invitado. En esa ocasión interpretó Do it again, de los Beach Boys y la balada Love and mercy, de sus días como solista.

También en 2021, fue publicada la banda sonora del documental Brian Wilson: Long Promised Road, el que repasa su extensa carrera en entrevistas que concedió al editor de Rolling Stone, Jason Fine, y las palabras de figuras como Elton John, Bruce Springsteen, entre otros. Este se encuentra disponible en Google Play, Amazon Prime y Apple TV.

La muerte de Brian Wilson generó muestras de respeto por parte de varias figuras del mundo del espectáculo; desde Ronnie Wood, pasando por Bob Dylan, Elton John, Ringo Starr, Billy Corgan, Paul McCartney y hasta Steve Jones de los Sex Pistols.

Los homenajes también llegaron desde su entorno; el más significativo fue el de su primo, Mike Love, con quien había estado distanciado desde la celebración de los 50 años de los Beach Boys. En un sentido comunicado en su cuenta de Instagram, Love se despidió de Brian. “Que descanses en la paz que tanto te mereces, rodeado de la música celestial que has ayudado a crear. Que tu espíritu se eleve tan alto como tu falsete, que tus alas se extiendan en un vuelo sin esfuerzo”.