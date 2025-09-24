Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

Aunque en los últimos años los lanzamientos discográficos de los Rolling Stones han resultado espaciados en el tiempo, al parecer la tendencia no se repetirá en lo inmediato.

Las leyendas del rock están de vuelta en el estudio. Eso permitirá tener material nuevo a dos años de su celebrado álbum Hackney Diamonds (2023), con el que cortaron largos 18 años sin publicar música inédita.

Lo acaba de confirmar el productor musical Andrew Watt, el mismo que estuvo tras las perillas en Hackney Diamonds, y repetirá su labor. “Lo he dicho antes, pero es como trabajar para Batman”, comentó recientemente a Rolling Stone.

The Rolling Stones. Foto: Mark Seliger.

En aquella charla el productor no profundizó en demasía sobre las sesiones con los músicos o las características del material. “Cuando la lengua está en el aire, simplemente dices...Puedo decir que hicimos algunas grabaciones juntos, pero eso es todo lo que puedo decir”.

En junio pasado ya se había informado que Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y el baterista Steve Jordan habían estado trabajando en el estudio Metropolis de Chiswick, tal como lo confirmó Marlon, el hijo de Keith Richards en charla con Record Collector.

“Están en Chiswick o algo así; creo que ya casi terminan. Todavía mantienen un horario ridículo: después de comer hasta, como, las dos de la mañana. ¡Preferiría estar en otro lugar a esa hora de la noche! A menos que estés en el local, es bastante aburrido", comentó el retoño del legendario guitarrista.

No hay claridad sobre el material, pero hay algunas pistas. En febrero pasado, el mismo Andrew Watt declaró a Rolling Stone que había composiciones sobrantes de las sesiones de Hackney Diamonds.

Según Watt, el grupo tenía muchas ideas para desarrollar nueva música. “Fue una época prolífica para la banda. Habían acumulado material de unos 18 años. Al principio había muchísimo que revisar y elegir, y luego surgieron nuevas canciones porque todos estaban en plena forma”.

Como el grupo pasó muchos años sin publicar material original, pudieron echar mano a lo mejor de lo que escribieron en todos estos años. Según contó Ronnie Wood en 2023 a NME, su listado inicial era de 23 canciones, de las que cortaron 12 para Hackney Diamonds.

Ese álbum de regreso tuvo invitados, como Lady Gaga Elton John, Stevie Wonder, incluso al antiguo bajista de los Stones, Bill Wyman. Pero el que más resonó, fue el discreto, pero contundente aporte de Sir Paul McCartney con un bajo saturado con fuzz en la rockanrolera Bite my head off. Pero en esa charla con NME, Wood comentó que McCartney grabó dos temas; una fue la que se publicó, pero la otra se guardó. Es probable que se pueda escuchar en el próximo álbum de los Stones.

“De hecho, [McCartney] tocó en dos temas, uno que tenemos guardado para, ya sabes, más música por venir”, dijo Ronnie Wood. En la misma charla adelantó que no pasará demasiado tiempo antes de publicar un nuevo disco. “No creo que dure tanto tiempo”.

Las novedades en el mundo Stone no se acotan a la actividad desplegada en el estudio. A tono con la reedición de sus discos, se anunció la próxima reedición del álbum de 1976, Black and Blue, la que llegará a las tiendas el próximo 14 de noviembre.

Se trata de una edición ampliada. La edición súper deluxe estará disponible en formato de boxset con 5 LP de vinilo y en una caja con 4 CD, con sonido remasterizado. Ambos incluyen Blu-ray, un libro de tapa dura con la historia del álbum y una réplica del póster de la gira.

También incluirá el registro de las sesiones de estudio inéditas con Jeff Beck, Harvey Mandel y Billy Preston. Una nueva mirada para uno de los trabajos de transición del grupo, el primero con Ronnie Wood en la banda, y que marcó el inicio de ese difícil tránsito entre la tradición y la adaptación.