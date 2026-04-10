Escritora peruana Carmen Ollé recibe Premio Iberoamericano de Letras José Donoso

La autora peruana Carmen Ollé recibió el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2025, uno de los reconocimientos literarios más relevantes del ámbito hispanoamericano, otorgado por la Universidad de Talca (UTalca).

Visiblemente emocionada, durante la ceremonia realizada en el Campus Lircay de dicha casa de estudios, la literata valoró el reconocimiento a su trayectoria y al impacto de su obra. “Significa muchísimo, para mí es una gran sorpresa. A mi edad, 78 años, una larga vida, y llegar a este momento en que se han leído mucho de mis títulos me da mucha alegría”, expresó.

El rector de la UTalca, Carlos Torres Fuchslocher, valoró la trayectoria de la poeta, “desde los años 80 se veía una impronta en sus escritos que, de alguna manera, desafiaban lo convencional, lo que es relevante porque son voces que van construyéndose en el tiempo y abriendo camino para otros escritores y escritoras”.

En tanto, la coordinadora del premio y académica del Instituto de Estudios Humanísticos de la UTalca, Claire Mercier, destacó la versatilidad de la autora y su impacto en la literatura contemporánea.

“Estoy segura de que Carmen Ollé fue y es fundamental para la poesía peruana y latinoamericana. En 1981 sale Noches de Adrenalina que fue clave en la poesía femenina, desde el cuerpo, la cotidianidad y un lenguaje prosaico. Ahora tiene mucho eco con respecto a los feminismos y a las perspectivas no normativas. Hoy es una figura fundamental que reconoce el Premio José Donoso”, planteó. La poeta fue escogida por unanimidad, según consta en el Acta del fallo del jurado internacional que deliberó sobre la entrega del reconocimiento en su versión 2025.

Durante la ceremonia, la galardonada recibió una medalla, además de US$50.000, monto otorgado por el Banco Santander, institución que ha sido parte de esta premiación desde sus inicios en 2001. “Es un honor poder estar presentes en este reconocimiento que se hace a la literatura”, recalcó Yenifer Inostroza, representante de Banco Santander.

“Siempre es un momento de alegría entregar este premio a la literatura, un espacio donde se comunica y se encuentra la libertad de expresión, eso para nosotros como universidad pública, es fundamental”, agregó el rector de la UTalca.

En el marco de esta nueva edición del galardón, la directora de Extensión Cultural-Artística y de la Editorial Universidad de Talca, Marcela Albornoz Dachelet, anunció la próxima publicación de un libro de Carmen Ollé, el que se incorporará a la Colección Premio José Donoso bajo el sello editorial de esta casa de estudios.

“El libro es Halcones en el Parque. Ya está en proceso de producción y entra a imprenta próximamente. Estamos muy contentos de publicar este libro de la ganadora del Premio José Donoso. Esta es una colección notable, que ha dado a conocer obras de todos los ganadores y ganadoras desde el año 2001”, destacó.

Ganadora

Nacida en Lima en 1947, Carmen Ollé es escritora, crítica literaria y una destacada representante de la poesía femenina del Perú. Su primer poemario, Noches de Adrenalina, publicado en el año 1981, es una obra de referencia en la literatura latinoamericana.

La obra poética de Carmen Ollé se amplía luego con la publicación de volúmenes como Todo orgullo humea la noche (1988) y Girabel en (2000).

La galardonada formó parte del colectivo vanguardista Hora Zero que revolucionó la escena poética peruana y reclamó un nuevo protagonismo de las mujeres en su país y en la América Latina de los años setenta. En este contexto, Carmen Ollé reivindica siempre la libertad con sus textos, su labor docente y sus talleres de escritura, afirmación que ella misma ha realizado: “Nunca acepté el autoritarismo, los prejuicios, las convenciones”, transformándose en un eje que vertebra su obra a lo largo del tiempo.

Cabe recordar que la distinción, entregada anualmente por la Universidad de Talca con la colaboración del Banco Santander, premia a los más destacados escritores en los géneros de poesía, narrativa, teatro o ensayo, que sean originarios de América Latina, España o Portugal.

El premio fue creado en 2001 por iniciativa del Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad de Talca, para reconocer en el ámbito de la producción intelectual iberoamericana a sus figuras más relevantes. Al mismo tiempo, rendir homenaje al escritor chileno José Donoso.

Los anteriores galardonados fueron Mariana Enriquez (2024); Lina Meruane (2023); Samanta Schweblin (2022); Cristina Rivera Garza (2021); Cristina Peri Rossi (2019); Mario Bellatin (2018); Raúl Zurita (2017); Pablo Montoya (2016); Rodrigo Rey Rosa (2015); Silviano Santiago (2014); Pedro Lemebel (2013); Juan Villoro (2012); Sergio Ramírez (2011); Diamela Eltit (2010); Jorge Volpi (2009); Javier Marías (2008); Miguel Barnet (2007); Antonio Lobo Antunes (2006); Ricardo Piglia (2005); Antonio Cisnero (2004); Isabel Allende (2003); Beatriz Sarlo (2002); y José Emilio Pacheco (2001). El 2020 el premio fue suspendido por causa de la pandemia.