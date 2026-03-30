HBO lanzó el nuevo tráiler de la tercera temporada de su aclamada serie original Euphoria. La esperada entrega se estrena el domingo 12 de abril a las 21:00 en HBO y en HBO Max, con nuevos episodios disponibles semanalmente los domingos.

Creada, escrita, dirigida y producida por Sam Levinson, nominado al Emmy® y ganador del DGA Award®, y protagonizada por la ganadora del Emmy® Zendaya, la producción se realiza en asociación con A24. EUPHORIA es una de las series más vistas en la historia de HBO, y sus dos primeras temporadas suman 25 nominaciones al Emmy®, con nueve premios.

Con ocho episodios, la nueva temporada sigue al grupo de amigos mientras enfrenta profundas cuestiones relacionadas con la fe, la posibilidad de redención y la naturaleza del mal.

El elenco principal incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace.

Regresan para los nuevos episodios Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner y Marsha Gambles.

Entre las nuevas incorporaciones al elenco se encuentran Sharon Stone, ROSALÍA, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch, Anna Van Patten, Asante Blackk, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Christopher Ammanuel, Christopher Grove, Colleen Camp, Darrell Britt-Gibson, Eli Roth, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, James Landry Hébert, Jeff Wahlberg, Jessica Blair Herman, Justin Sintic, Kadeem Hardison, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Meredith Mickelson, Natasha Lyonne, Priscilla Delgado, Rebecca Pidgeon, Sam Trammell, Smilez, Trisha Paytas, Tyler Lawrence Gray y Vinnie Hacker.

Euphoria estrena un nuevo trailer de su tercera temporada: velo aquí