    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    Hanna-Shuford desarrolló una extensa carrera en el teatro musical, con participaciones en producciones de Broadway como La Bella y la Bestia, Wicked, Paramour, Amazing Grace, Chitty Chitty Bang Bang y La Sirenita del Cirque du Soleil.

    Sebastián Escobar F.
    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    Bret Hanna-Shuford, ex actor de Broadway y miembro del popular proyecto en redes sociales Broadway Husbands, falleció a los 46 años tras una batalla contra una forma rara y agresiva de linfoma y HLH. Su muerte ocurrió el sábado en la ciudad de Orlando, donde residía junto a su familia.

    La noticia fue confirmada por su esposo, Stephen Hanna-Shuford, mediante una emotiva publicación en la cuenta de Instagram Broadway Husbands. “Con gran pesar, compartimos la noticia de que esta mañana nos despedimos del hombre, esposo y papá más maravilloso del universo. Bret Hanna-Shuford dejó este mundo en paz, con amor y rodeado de su familia”, escribió. “Estamos destrozados, pero seguiremos haciéndolo sentir orgulloso de nosotros”, agregó.

    Hanna-Shuford desarrolló una extensa carrera en el teatro musical, con participaciones en producciones de Broadway como La Bella y la Bestia, Wicked, Paramour, Amazing Grace, Chitty Chitty Bang Bang y La Sirenita del Cirque du Soleil.

    Además, trabajó como intérprete para Disney Cruise Line y tuvo apariciones en televisión en series como La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales (2018), The Good Fight (2020) y Solo Asesinatos en el Edificio (2023). También participó en la película El Lobo de Wall Street, dirigida por Martin Scorsese.

    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    Nacido en Beaumont, Texas, Bret se licenció en Teatro en el Wagner College en 2001. Junto a su esposo, creó la cuenta Broadway Husbands, donde compartían su vida cotidiana y su experiencia como padres homosexuales, acumulando una amplia comunidad de seguidores en Instagram y TikTok.

    Bret y Stephen se conocieron en 2007 y contrajeron matrimonio en 2011 en el Ayuntamiento de Greenwich, Connecticut. En 2022 dieron la bienvenida a su hijo, Maverick. Recientemente, la familia se había trasladado a Orlando, donde Bret había iniciado estudios de posgrado en la Universidad de Florida.

    Antes de su fallecimiento, Penguin Workshop había seleccionado a Hanna-Shuford para escribir el libro infantil Good Night, Break a Leg, cuya publicación está prevista para este verano. La obra, ilustrada por Elena Hager, retrata la vida de un niño cuyos padres son artistas de Broadway.

    Además de su esposo y su hijo, le sobreviven sus padres, Preston y Deanna, y sus hermanos Todd, Eric y Bart.

