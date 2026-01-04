Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

Bret Hanna-Shuford, ex actor de Broadway y miembro del popular proyecto en redes sociales Broadway Husbands, falleció a los 46 años tras una batalla contra una forma rara y agresiva de linfoma y HLH. Su muerte ocurrió el sábado en la ciudad de Orlando, donde residía junto a su familia.

La noticia fue confirmada por su esposo, Stephen Hanna-Shuford, mediante una emotiva publicación en la cuenta de Instagram Broadway Husbands. “Con gran pesar, compartimos la noticia de que esta mañana nos despedimos del hombre, esposo y papá más maravilloso del universo. Bret Hanna-Shuford dejó este mundo en paz, con amor y rodeado de su familia”, escribió. “ Estamos destrozados, pero seguiremos haciéndolo sentir orgulloso de nosotros ”, agregó.

Hanna-Shuford desarrolló una extensa carrera en el teatro musical, con participaciones en producciones de Broadway como La Bella y la Bestia, Wicked, Paramour, Amazing Grace, Chitty Chitty Bang Bang y La Sirenita del Cirque du Soleil.

Además, trabajó como intérprete para Disney Cruise Line y tuvo apariciones en televisión en series como La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales (2018), The Good Fight (2020) y Solo Asesinatos en el Edificio (2023). También participó en la película El Lobo de Wall Street, dirigida por Martin Scorsese.

Nacido en Beaumont, Texas, Bret se licenció en Teatro en el Wagner College en 2001. Junto a su esposo, creó la cuenta Broadway Husbands, donde compartían su vida cotidiana y su experiencia como padres homosexuales, acumulando una amplia comunidad de seguidores en Instagram y TikTok.

Bret y Stephen se conocieron en 2007 y contrajeron matrimonio en 2011 en el Ayuntamiento de Greenwich, Connecticut. En 2022 dieron la bienvenida a su hijo, Maverick. Recientemente, la familia se había trasladado a Orlando, donde Bret había iniciado estudios de posgrado en la Universidad de Florida.

Antes de su fallecimiento, Penguin Workshop había seleccionado a Hanna-Shuford para escribir el libro infantil Good Night, Break a Leg, cuya publicación está prevista para este verano. La obra, ilustrada por Elena Hager, retrata la vida de un niño cuyos padres son artistas de Broadway.

Además de su esposo y su hijo, le sobreviven sus padres, Preston y Deanna, y sus hermanos Todd, Eric y Bart.