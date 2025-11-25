Felipe Parra debuta con sus personajes en Gran Arena Monticello

El joven comediante e imitador chileno Felipe Parra, una de las revelaciones más importantes del humor nacional en el último tiempo, se presentará en Gran Arena Monticello con un espectáculo único, con grandes invitados y en una jornada que reunirá sus mejores imitaciones, nuevos personajes y rutinas completamente actualizadas. La cita con el comediante está fijada para el viernes 23 de enero, desde las 21.00 horas y las entradas están a la venta por Ticketmaster.

Con una carrera que ha crecido de forma explosiva, Parra fue nominado al Copihue de Oro, ya que se ha consolidado como una de las figuras emergentes más llamativas de la escena humorística y de la imitación, conquistando tanto al público como a los medios con su versatilidad, su precisión vocal y su estilo fresco, cercano y transversal.

Felipe se ha destacado por personificar a reconocidas figuras de la televisión y el espectáculo nacional como Julio César Rodríguez, Jr. Playboy, Pablo Herrera, El Doctor Ugarte, Naya Fácil, Luis Slimming, políticos de todos los colores, entre muchos otros, y en su primera presentación en Monticello estará acompañado de importantes invitados.

Su talento lo ha llevado rápidamente desde el circuito regional hasta los escenarios más importantes del país, presentando su rutina con éxito en teatros, festivales, espacios de alta convocatoria e importantes programas de televisión.

En esta ocasión, Felipe Parra promete un show imperdible, lleno de energía, sorpresas y humor de primer nivel, donde recorrerá sus imitaciones más celebradas junto a material sorprendente e invitados de lujo.