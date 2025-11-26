Felipe Parra se suma a la parrilla y debutará en el Festival del Huaso de Olmué

El Festival de Huaso de Olmué cerró su cartel con el anuncio de la incorporación del comediante Felipe Parra.

El conocido imitador, se presentará el próximo domingo 18 de enero en la jornada de clausura. Ese día además se presentarán los argentinos Ráfaga y el conjunto folclórico Entremares.

Parra, quien ha hecho carrera en espacios como Coliseo de Mega y Mentiras Verdaderas de La Red, imitando a personajes como Sammis Reyes, Naya Fácil, Junior Playboy, el Dr. Ugarte y hasta el presidente Gabriel Boric, debutará en el evento televisado por TVN.

Además de Parra, en el humor en Olmué también estarán Paul Vásquez, León Murillo y Erwin Padilla. El evento se desarrollará del 15 al 18 de enero y tendrá en la animación a la dupla de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes. Las entradas se pueden adquirir vía Puntoticket.