Feltrinelli Editores inicia su expansión en el mundo hispanohablante con Valeria Luiselli y El doctor Zhivago

El próximo 6 de mayo marcará el inicio de Feltrinelli Editores en América Latina y España, un nuevo proyecto editorial con sede en Barcelona que extiende al ámbito hispanohablante la tradición de la histórica casa italiana fundada en 1955 por Giangiacomo Feltrinelli, reconocida por su vocación antifascista y su compromiso con la intervención en la conversación cultural de su tiempo.

El sello nace de la mano de Anagrama, parte del Grupo Feltrinelli desde 2016, bajo la dirección editorial de Silvia Sesé, y contará con José Hamad como editor. Su propuesta combinará autores consagrados con nuevas voces emergentes de la literatura internacional.

Los dos primeros títulos del catálogo serán El doctor Zhivago, de Borís Pasternak —obra emblemática en la historia de Feltrinelli, que la dio a conocer al mundo tras su censura en la Unión Soviética— y Principio, medio, fin, la nueva novela de Valeria Luiselli, publicada tras siete años de silencio. Con motivo de este lanzamiento, la autora realizará una gira por España entre el 6 y el 13 de mayo, y por México, Argentina, Uruguay y Chile entre el 1 y el 18 de junio.

Ese mismo mes, el sello publicará En palabras sencillas, de Richard Ford, un ensayo sobre la relación entre literatura y política que inaugura la colección Feltrinelli Lectures, dedicada a reunir reflexiones de destacados escritores contemporáneos. Ford presentará el libro en una conferencia pública en Barcelona el 26 de mayo.

A lo largo de 2026, el catálogo se ampliará con títulos de autores como David Szalay, Alessandro Baricco y Liadan Ní Chuinn, consolidando una línea editorial que apuesta por la diversidad de voces y la relevancia literaria internacional.

Las fechas del catálogo inaugural corresponden a España. Los dos primeros títulos estarán disponibles de forma simultánea en América Latina y España, mientras que los lanzamientos posteriores en Chile se anunciarán a través de los canales habituales de prensa.